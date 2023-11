V roce 1864 Antonín Petrof postavil v dílně svého otce na Velkém náměstí svůj první hradecký nástroj a odstartoval tím historii firmy, která příští rok oslaví 160. výročí.

Hradecký výrobce klavírů a pianin Petrof patří k nejstarším a nejvyhlášenějším tuzemským značkám. Aby to mohlo platit i v 21. století, musela firma překonat řadu obtíží | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

V témže roce postavil ještě další tři nástroje a záhy zjistil, že potřebuje více prostoru. U cesty z města směrem na Brno koupil zájezdní hostinec a kovárnu, kde vznikly první dílny budoucí slavné továrny. Na stejném místě se klavíry a pianina vyrábějí dodnes.

„Od roku 1874 sídlil výhradně na této adrese. Ke klavírům přidal výrobu harmonií, postupně i pianina, otevřel pobočky v Temešváru v Uhrách a ve Vídni a v roce 1899 byl Antonínovi udělen titul C. a K. dvorní továrník pian Rakouska-Uherska a tajný rada. Tím bylo deklarováno, že jeho výrobky patří ke špičce a může je prodávat na císařském dvoře. Byl to velký úspěch,“ popisuje dávný vzestup značky Petrof manažerka Muzea Petrof Ivana Hübl Jalůvková.

Jak se vyrábí světoznámý klavír Petrof? Nástroj vzniká stejně dlouho jako dítě

Připomíná, že na vedení společnosti se významně podílela i manželka Antonína Petrofa Marie. Společně vychovali šest dětí, z nichž tři synové Jan, Antonín a Vladimír dostali na starost továrnu. Ta měla při 50. výročí vzniku v roce 1914 na kontě 30 tisíc vyrobených nástrojů.

Poslední z nich byl doručen na Konopiště pro následníka trůnu Františka Ferdinanda dʼEste, na kterého byl za několik týdnů spáchán atentát a začala první světová válka. V roce 1915 Antonín i Marie zemřeli a do popředí se dostala druhá generace Petrofů.

Z úspěšné rodiny třídními nepřáteli

Po válce nastalo úspěšné období. Za první republiky firma Petrof vyvážela až do 40 zemí světa, její výrobky propagoval Vlasta Burian nebo Ema Destinnová. S úspěchem stoupala i prestiž rodiny Petrofů.

V tomto období nastupuje třetí generace, což byli nejstarší synové té předchozí, tedy tři bratranci Dimitrij, Eduard a Eugen. Úspěchy však vystřídala druhá světová válka a radikální změna výroby.

Hradecký výrobce klavírů a pianin Petrof patří k nejstarším a nejvyhlášenějším tuzemským značkám. Aby to mohlo platit i v 21. století, musela firma překonat řadu obtížíZdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

„V protektorátu bylo nařízeno vyrábět železniční pražce a bedýnky na munici. Bylo to těžké období, část dělníku byla odvedena na nucené práce a pian se vyrobilo zanedbatelné množství. Po válce přišel místo znovunadechnutí a obnovení obchodních vazeb únor roku 1948 a hned na jaře dostala rodina Petrofů týden na to, aby opustila továrnu i své nemovitosti. Petrofové byli označeni za třídní nepřátele a vykořisťovatele,“ vypráví návštěvníkům muzea Ivana Hübl Jalůvková.

Členové rodiny měli do továrny zakázaný vstup. Záhy se z ní stal státní podnik na výrobu pian a harmonií. Rozjela se pásová výroba orientovaná na Sovětský svaz. Přes Kubu se však nástroje Petrof dostaly do USA. Zatímco dnes se v Hradci vyrábí zhruba 1 500 nástrojů ročně, tehdy jich bylo až deset tisíc.

Jejich klavíry hrají po celém světě. Slavnou firmu vede už pátá generace Petrofů

Listopad 1989 přinesl novou naději pro Jana Petrofa, syna Dmitrije, vnuka Jana a pravnuka Antonína, který rodinný podnik zprivatizoval. Nebylo to však jednoduché.

„Privatizace se táhla téměř osm let. Jan Petrof nakonec získal zpět čtyři procenta majetku a zbytek si musel koupit. Vzal si bankovní úvěr s osmnáctiprocentním úrokem a dal se do díla. Firma prošla restrukturalizací, skončila pásová výroba a vrátila se kvalita ručně vyráběných nástrojů. V roce 1998 přišly do firmy jeho dcery, mladší Ivana Petrofová a starší Zuzana Ceralová Petrofová. Ta se v roce 2004 stala jednatelkou společnosti a je jí dodnes,“ uzavírá manažerka muzea příběh, který má další pokračování.

Ve firmě již působí dcera a zeť Zuzany Ceralové Petrofové. Do vedení se tak dostává šestá generace Petrofů.