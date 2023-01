„V práci jsem dostala výpověď. Najednou jsem řešila, co budu dělat dál. Ženy, co chodily na moje předcvičování jógy, mě nabádaly, abych si založila vlastní studio, že ke mně budou chodit. Hodně mi tehdy pomohly, kupříkladu s hledáním prostor,“ prozradila.

Její život prý najednou nabral úplně jiný směr. „Tím, jak jsem začala dělat to, co mě baví, nabrala moje energie pořádné grády,“ míní dnes už se smíchem vyučená prodavačka, která se po dvou dětech k původní profesi nevrátila. „S manželem jsme po devětaosmdesátém roce provozovali restauraci, kde jsem pomáhala. Ale nebylo to pravé povolání, v němž bych naplnila svoji lásku k pohybu. Předcvičování aerobiku a jógy, jež bylo tehdy mým velkým koníčkem, mi pomáhalo to období překlenout,“ poodhaluje svou minulost podnikatelka.

Přiznává, že tanec a pohyb ji bavil už od malička. „V mládí jsem s místní taneční skupinou dokonce vystupovala na plesech. Pak se tu objevil nový trend - jazzgymnastika a aerobik. A aerobik mě na čas úplně pohltil,“ přiznává Crlíková co ji přimělo stát se certifikovanou lektorkou aerobiku. Ten předcvičovala hned na několika místech. Jedním z nich byl i Hodonín.

Hatha jóga, vinyasa jóga, dětská jóga, teen jóga a jóga pro zdravá záda - to vše vyučují v Jógovém Studiu HodonínZdroj: se souhlasem Marie Crlíkové

„Ve studiu, kde jsem předcvičovala, jsem začala navštěvovat lekce jógy. Při nich jsem dospěla k tomu, že aerobik je pro moje tělo po čtyřicítce stále náročnější. Zato jóga mi dává přesně to, co jsem pro sebe potřebovala,“ argumentuje, proč se tehdy vydala novou cestou a jógou se začala zabývat do hloubky. „Jóga mě tehdy zklidnila. Pomohla mi i od některých zdravotních potíží, které mě sužovaly. S jógou jsem šťastná. S kondicí dělá divy,“ prohlašuje Marie Crlíková.

Vyzkoušejte pozdrav slunci

Podle ní je v začátku hodně důležité, aby si zájemce o cvičení našel lektora, který mu bude vyhovovat – ať už hlasem či tempem cvičení. „Jóga je skvělá prevence pro tělo i duši. Zaměřuje se na zklidnění a na práci s dechem a tělem. Chce to do ní pronikat pomalu a nenásilně a užívat si pocitu sama sebe. Dávat přitom tělu to, co mu dělá dobře,“ míní lektorka, jejíž studio nyní v lednu otevírá kurz jógy pro začátečníky, kteří mají chuť se sebou něco dělat.

Ty, co nemají čas si na kurz jógy zajít, Marie Crlíková nabádá, aby si našli alespoň během dne chvilku na kratičký pozdrav slunci. „Každý druh jógy má svůj pozdrav slunci, můžete si z nich vybrat. Cvičení trvá zhruba minutu či dvě. Přitom se necháte vést svým dechem. Cvičení vás krásně prohřeje, protáhne a probudí. Takto si můžete zacvičit i několikrát za den,“ doporučuje.