Na začátku této značky byl příběh jednoho malého hříbátka se šťastným koncem. Ševčík, který měl odmala blízko ke zvířatům, propadl před šesti lety kouzlu koní a rozhodl si pořídit vlastní hříbátko. Pojmenoval ho Le Marveilleux, v překladu Zázračný, a ustájil ho u svého známého. Tam ho jako třítýdenní hříbě vypustili do velkého stáda mezi dospělé koně a hříbě si přeřízlo natahovač prstu na zadní levé noze.

„Podobné zranění většinou znamená utracení zvířete. S tím jsem se nechtěl smířit a rozhodl se vyzkoušet různé možnosti. A právě speciální podkova vyrobená metodou 3D tisku se stala řešením a prostředkem k uzdravení hříběte,“ popsal prvotní impuls Ševčík s tím, že velkou podporu našel u rodičů. Bez nich by celý projekt nevznikl.

Ruku v ruce s tímto úspěchem se rozhodli pomoci dalším koním a jejich majitelům. Začali se věnovat zakázkové výrobě podkov, které se do té doby vytvářely pouze tradičními způsoby. „Posouváme limity pomocí moderních technologií v podobě 3D tisku s respektem k tradicím kovářství a přinášíme tak revoluci ve světě podkovářství, koňské protetiky, dlah a ochranných prvků koně i jezdce,“ řekl Ševčík s tím, že jedním z cílů je i zpřístupnění často nákladné zdravotní péče o koně méně zaopatřeným majitelům.

Podkovy vznikají na základě dat získaných oskenováním konkrétního kopyta a jsou individualizované pro každého koně dle jeho specifických potřeb. Například pro kobylu Jasněnku, která trpí opakovanými abscesy, vytvořili na míru podkovu z kompozitu. Běžně se přitom používá jako materiál kov.

„Podkova je hermeticky uzavřená, takže není potřeba již žádných dalších opatření. Kobylka je zatím stále v léčbě, ale při našich pravidelných návštěvách sledujeme změny, ke kterým dochází, a máme radost. Věříme, že jdeme správnou cestou,“ dodal milovník koní. Případní zájemci ho mohou zkontaktovat prostřednictvím webových stránek.

Ultralehká podkova

Pro renomovanou trenérku, která se pravidelně účastní slavného dostihového závodu Velká pardubická, aktuálně vyvíjí ultralehkou podkovu. Váží jen 27 gramů, což je několikrát méně než klasická podkova. Jejich patentovaná značka zaujala i ve světě. Dostali nabídku na výrobu podkov pro tažné koně ve Švédsku a ozvali se jim i ze Saudské Arábie.

Starší generace kovářů je prý sice stále skeptická, ale veterináři v tom vidí potenciál a budoucnost. „Na počátku jsme navázali spolupráci se společností 3Dwiser, kde pracujeme s předními odborníky na 3D tisk a nedávno i s VÚTS Liberec,“ podotkla Veronika Fraňková.

Tvůrci v budoucnu plánují zřídit neziskovou organizaci, kam by směřovala část financí z prodeje podkov. Rádi by pořídili počítačovou tomografii pro koně, která zatím v Čechách není dostupná. V neposlední řadě by chtěli pomoc rozšířit i pro jiná zvířata.

„Plánujeme oslovit občanské sdružení Tulipan a nabídnout jejich klientům možnost terapie prostřednictvím koně. Já jsem si ji vyzkoušel na vlastní kůži a díky tomu se mi podařilo překonat různé strachy, které mě sužovaly,“ uzavřel Jakub Ševčík.