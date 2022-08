„Bylo fajn, že obec byla ochotná tady investovat, hlavně do rekonstrukce sklepa, aby v něm bylo možné uchovávat pivo, a do dalších stavebních úprav. Já jsem se přidal a investoval 600 tisíc korun hlavně do kuchyně a do dvou nových apartmánů, které s hospodou přímo sousedí,“ uvádí Martin Tuch.

Nejde čekat na štěstí, je potřeba pracovat a riskovat, tvrdí úspěšný podnikatel

Pomocnou ruku podal i Plzeňský Prazdroj. Hospoda se přihlásila do jeho programu na oživení venkovských provozoven s názvem Vesnice. „Program jsme zahájili v roce 2017 a jen v loňském roce jsme do něj investovali skoro šest milionů korun. Konkrétně tady v Kamčatce jsme pomohli s investicí do výčepního zařízení, dodali jsme slunečníky na zahrádku a pomáháme i s akcemi a reklamou,“ říká za Plzeňský Prazdroj Petra Kubová.

Hospodský v Březové je velmi aktivní a stále přichází s novinkami, aby nalákal místní i přespolní. „Pořád se snažíme nabízet něco nového, třeba teď tu máme půjčovnu koloběžek,“ konstatuje Tuch.

V porovnání se starou provozovnou má dnes Kamčatka dvojnásobné prodeje piv. A to díky novým hostům – turistům i kolemjdoucím. Že program Vesnice funguje, dokazují i zvýšené prodeje dalších zapojených hospod, jen loni narostly v průměru o 8 %. Do programu, kterým Prazdroj pomáhá oživit venkovské podniky, je letos zapojeno téměř devět set hospod v celé České republice.