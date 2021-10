„Hospodu jsme neměli kvůli zisku, s partnerem to byl náš koníček. Chtěli jsme jen, aby si vydělala sama na sebe. Náklady se ale neustále zvyšovaly. Zastupitelé nám sice odpustili nájemné a od státu jsme dostali kvůli covidu dotace, i tak jsme ale museli do hospody dávat v poslední době stále víc peněz ze svého,“ vysvětlila Alice Hájková hlavní důvod, proč letos hospodu zavřeli. Na nedostatek hostů si nestěžovala.

"Chodili hlavně místní starší lidé. Někteří z nich v dobách pandemie covidu bohužel zemřeli, dívat se na prázdná místa v hospodě po nich bylo těžké. Možná i to trochu přispělo k našemu rozhodnutí hospodu zavřít,“ řekla. Oba mají s partnerem svá zaměstnání, a že by si blatenskou nebo jinou hospodu někdy v budoucnu opět pronajali, vůbec neuvažují.

Hospoda na návsi v Blatně je několik měsíců opuštěná. „Nového nájemce se nám najít nedaří,“ potvrdil starosta Blatna Václav Beneš. Obec mu je prý připravená vyjít vstříc. Výši nájmu chtějí určit dohodou.

V Blatně mají to štěstí, že bez hospody nezůstali. V obci se o prázdninách otevřela jiná, naproti železničnímu nádraží. Hospoda v Bílém domě kdysi byla, v posledních letech budovu její vlastník, blatenská tělovýchovná jednota, nevyužívala. „Máme to štěstí, že jsme nájemce našli a budova má nějaké využití. Pronajali jsme mu ji za symbolickou korunu,“ sdělil Tomáš Adámek z TJ Blatno. Nájemcem je provozovatel restaurace v nedalekém Tisu, jídla z kuchyně blatenské hospody rozvážejí klientům po okolí.

Ve Zbrašíně na Lounsku mají smůlu, tam zůstali bez hospody úplně. Její provozovatel během covidu v souladu s vládními nařízeními zavřel, po skončení omezení už neotevřel. Objekt je v soukromých rukou, obec tak nemá žádné možnosti, jak otevření hospody ovlivnit. „Bohužel, jsme bez hospody. Chybí nám, bez hospody nemáme tolik možností se sejít a popovídat si,“ řekl starosta Zbrašína Radek Čečetka. Obec navíc objekt, kde by se dala hospoda zřídit, nevlastní.

Lidé mají jiné zájmy

V Tuchořicích na Žatecku měli hospody dvě. Po covidu zbyla jediná. Ta na návsi zavřela, zůstala jen U Jožana v obecním kulturním domě. „Doba se změnila, změnil se životní styl lidí. Časy, kdy chlapi po práci šli rovnou do hospody, jsou pryč. Dnes se chodí bez ohledu na covid do hospod méně, lidé na to nemají tolik času, mají jiné zájmy,“ popsal její provozovatel Josef Sucháček, který se v pohostinství pohybuje celý život. „Dnes musí hospody nabídnout něco víc. Pěkné prostředí, slušnou nabídku jídel i nealko pití. Aby přilákaly celé rodiny,“ vysvětlil.

V Novém Sedle na Žatecku hospoda funguje, ale ani její provozovatel nemá na růžích ustláno. Nedávno požádal obec o snížení nájmu, i tisícikoruna měsíčně byla pro něj hodně. „Snížili jsme mu na půl roku nájem na symbolickou korunu. Pak by měl platit pět set korun měsíčně. Pro nás je důležité, aby hospoda nezavřela, aby fungovala a aby měl objekt, který vlastní obec, nějaké využití,“ vysvětlil starosta Petr Sýkora. Obec v současné době opravuje na budově fasádu, pomáhají s tím odsouzení z novosedelské věznice.

Počty hospod dlouhodobě klesají také ve městech. Třeba v Žatci jich v posledních letech skončila celá řada. Mimo provoz je i ta největší, restaurace U Orloje. Dostala se do finančních problémů, její vlastník, město Žatec, pro ni marně hledá nájemce několik měsíců.