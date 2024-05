Princezna s princem už vědí, že je nejlepší být sám sebou, a ne někým jiným. Dinosaurus, motýl a autíčko zjistí, že přátelství je to nejcennější v životě. Ze sebevědomého a namyšleného vláčku se stane pokorný vlak respektující značky. Pohádka o Raráškovi vypráví o tom, že i trochu zlobivý skřítek může najít domov, kde ho budou mít všichni rádi. Bludička Hanička dokazuje, že si každý může jít za svým snem a změnit svůj osud. Zní vám to trochu bláznivě? Je to možné, ale to vše je podnikatelský příběh manželů Lucie a Jana Mottlových z Prahy.

Hru Malý Rarášek vymysleli manželé Mottlovi ve chvílích, kdy nemohli s dcerou kvůli covidu ven. | Foto: Se svolením Lucie a Jana Mottlových

Byl covid a v malém bytě v pražských Měcholupech se manželé Mottlovi snažili zabavit tříletou dceru. Hráli s ní všechny možné i nemožné hry, ale lockdown trval příliš dlouho. Honza, grafik na volné noze, ležel v horečkách a na Lucku, novinářku, doléhala sociální izolace, domácnost a dvě malé neposedné děti.

„Napadlo nás vytvořit vlastní hru. Když děti spaly, já psala pohádky, manžel vymýšlel technické řešení, oslovoval tiskárny a ilustrátory. A propočítával, jestli to má ekonomický smysl. Na konci všeho se pak objevil Malý Rarášek,“ říká Lucie.

„Hledali jsme pohádkovou bytost, která je neurčitá, tedy pro holky i pro kluky, vystihuje dětskou roztržitost, divokost, nezkaženost, zvídavost a radost. Navíc je to pro děti i jazykolam, motivace naučit se vyslovovat „r“. Představovali jsme si, jak budou prosit rodiče o hraní Laláška,“ vzpomínají.

Startu pomohla kampaň na Hithitu

Nápady na úkoly a základní verzi zkoušeli na dceři. Pročetli spoustu logopedických knih a příruček, konzultovali nejasnosti s logopedkou z mateřské školy. Ověřovali si dostupná doporučení, co by měli předškoláci zvládnout, než nastoupí do školy. Hru testovali na kamarádech s malými dětmi, když měl úspěch, nabídli ji na Hithitu, kde zabodoval v kategorii her. Rozjeli e-shop, pustili se do propagace na sociálních sítích, řešili web, dopravce, platební metody, recenze, fakturaci.

Produktu věřili, a tak nechali vyrobit tisícovku herních sad s rizikem, že jim doma zapadají prachem. „Díky kampani na Hithitu, kde jsme vybrali 116 tisíc korun, jsme mohli projekt nastartovat,“ podotýká Honza. Po třech letech na trhu mohou Mottlovi říct, že jim tisíc her vystačí přibližně na rok.

Hra je založena na principu, kdy dospělý čte pohádku a dítě pomáhá hlavní postavě tím, že plní jednoduché úkoly. Základní hra obsahuje 13 pohádek a 180 univerzálních úkolů pro děti zhruba mezi třemi a sedmi lety věku. Úkoly jsou rozděleny na doma, na ven, do přírody i do města. Ke hře se využívá jen to, co je kolem. Letošní rozšíření zabaví děti v autě, letadle nebo v čekárně.

Každá pohádka má několik zastavení, kdy hlavní postava potřebuje popostrčit a je třeba splnit jednoduchý úkol. Dítě si vylosuje kartičku s třemi úkoly a rodič podle okolností a nálady jeden vybere.

Úkoly se dělí na fyzické, pohybové, kdy děti válí sudy v trávě, hledají nejvyšší pařez nebo doma podlézají provázky mezi židlemi. Vařečkami zvedají plyšáka ze země, hledají okolo sebe určitou barvu nebo vozí plyšáky na zádech. Pak jsou slovní, kdy děti recitují, zpívají nebo s dospělákem zamýšlí, proč a jak fungují věci okolo nás. Rozšíření do aut a čekáren má navíc jazykolamy, kartičky s hledáním rozdílů. Na konci pohádky je vždy poučení.

Je to přivýdělek

Karty s úkoly, které jsou na tvrdém kartonu s laminací, aby odolaly i všetečné dětské zvědavosti, si Mottlovi nechávají tisknout v Olomouci, hry kompletují v obývacím pokoji, kde skládají i papírové krabičky. Hru zájemcům rozesílají po večerech.

Cílem Mottlových není, aby se produkcí hry živili. „Nápady na rozšíření máme, ale chceme nabízet jen otestované vyladěné věci. Naše podnikání je pro radost, pro děti. Je to spíše koníček, který nám pomáhá udržet stabilitu v dnešní době, kdy je dobré mít více příjmů,“ říká Lucie.