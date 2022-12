Muž se rozhodl prodávat led, i když se mu smáli. Firmě Ice Factory se dnes daří

Podnikat napadlo Lukáše Touška úplně náhodou. „Původně jsem vyučený kuchař. Bohužel už na škole jsem tak nějak cítil, že to není to, co by mě úplně bavilo a přinášelo mi to v životě radost. Už tehdy jsem brigádně vypomáhal na diskotékách a v barech. Udělal jsem si barmanské kurzy a začal se zajímat o koktejly,“ popsal Lukáš.

Firma ICE FACTORY Lukáše Touška přetváří vodu na ledové umění. Podívejte se sami, jak vznikají jejich unikátní ledové sochy | Video: ICE FACTORY