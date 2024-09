Jana a David Mašátovi přinesli jako první do České republiky koncept třídimenzionálního procesu učení.

Jana a David Mašátovi přinesli jako první do České republiky koncept třídimenzionálního procesu učení. Pod jejich vedením se děti v tělocvičnách rozvíjí jak v oblasti tělesné, tak v oblasti rozumové, emoční a sociální. Jde o unikátní mezinárodní koncept cvičení a rozvoje dětí od čtyř měsíců do dvanácti let.

Trénink koordinace, rovnováhy, síly a flexibility pomáhá dětem vytvořit zdravou a širokou pohybovou základnu. Dítě, které cvičí, umí zpevnit svaly pro pohyb, umí zároveň uvolnit rameno, loket i zápěstí a snadněji se naučí psát. „Pohyb velmi úzce souvisí se všemi důležitými kompetencemi dítěte, které potřebuje získat. Nejjednodušší to je skrz pohyb, který ho baví,“ připomíná David Mašát.

Celý třídimenzionální proces učení podle Mašáta spočívá v pohybu (rozvoj pružnosti, svalové síly, rovnováhy a koordinace a celkové obratnosti prostřednictvím různých gymnastických cvičení a pohybových her), rozvoji myšlení (zlepšení koncentrace a soustředění, schopnost naslouchat a porozumět pokynům, pamatovat si je, rozhodovat se a řešit úkoly) a v dovednostech pro život (osamostatnění se, budování sebedůvěry a začlenění se do skupiny, spolupráce v týmu, dělení se s ostatními, smysl pro zodpovědnost).

Vše začalo v Amsterdamu

Za to, že toto cvičení je dnes dostupné i v Česku, může Davidova manželka Jana. Vystudovaná lékařka se v roce 1999 přestěhovala do Amsterdamu za Davidem, který tu pracoval na vysoké pozici ve firmě Sony. Narodily se jim dvě děti a v roce 2003 začala paní Jana náhodně navštěvovat The Little Gym, kde otevírali první kurz pro nejmenší miminka.

Cvičení, celková filozofie, celostní přístup k rozvoji dětí a celosvětový koncept nesoutěžního programu pohybového a psychosociálního rozvoje dětí se jim natolik zalíbil, že když se v roce 2005 vrátili do Česka, oživila nápad založit barevné tělocvičny The Little Gym a motivovat děti k pohybu.

Hledala prostory pro pobočku, zajišťovala přestavbu, absolvovala školení, sháněla instruktory, vytvářela marketing. David zatím vydělával peníze v Sony jako ředitel marketingu pro střední Evropu. Peněz do začátku bylo potřeba dost.

Z dobře placené práce k podnikání

Sen o otevření prvního The Little Gymu v Čechách se jim splnil v roce 2010. Byla to první specializovaná tělocvična v Praze určená pouze pro děti. Kromě profesionálního sportovního vybavení a motivujícího barevného prostoru měli detailně promyšlený program pro každou věkovou kategorii.

Po úspěšném startu David po dvaceti letech opustil dobře placený svět korporátního prostředí a spolu s manželkou se vrhli do podnikání a představování českým rodičům zcela neznámé vedení dětí. Oba jsou stále také instruktory a pracují s dětmi od čtyř měsíců do devíti let.

close info Zdroj: se svolením manželů Mašátových zoom_in The Little Gym.

Počáteční investice v podobě zhruba pěti milionů korun na každou pobočku investovali z rodinných úspor. Kurzy se rychle plnily, Mašátovi se svými pobočkami přežili i rok uzavření poboček kvůli covidu. Nyní v pěti pobočkách – dvou vlastních v Praze a třech (Brno, Ostrava a Bratislava), které provozují jejich franšízanté – cvičí každý týden více než dva tisíce dětí. Pobočky The Little Gym přitom působí po celém světě, kde jich je kolem tří set.

Nelehká práce, která nabíjí

„Nejde nám jen o rozvoj motoriky, ale i o rozvoj myšlení, práci s emocemi a sociální hledisko – celé to nazýváme třídimenzionální proces učení. Rodiče zažijí úžasný pocit, kdy se jejich dítě naučí něčemu novému, ale dozví se i spoustu praktických rad pro aktivní čas trávený s dětmi mimo tělocvičnu,“ chrlí ze sebe paní Jana.

Na jedné straně je radost z pokroků malých klientů, na druhé tým instruktorů, kteří práci s dětmi milují, vzájemně se respektují a podporují. „Práce s dětmi je mnohdy nelehká, ale zároveň nás hodně nabíjí,“ říkají Mašátovi a podotýkají, že stále pracují na osnovách, protože čerpají nové a nové poznatky z oblasti psychomotoriky, fyzioterapie, psychologie.

Manželé mají štěstí, že jejich děti kráčejí v jejich stopách. „Jedenadvacetiletý syn, student vysoké školy, se od minulého semestru aktivně zapojil jako instruktor. O rok mladší dcera studuje také vysokou školu. Obě děti nám pomáhají nejen v provozu, ale také v organizačních záležitostech a marketingu. Jejich rady, například v oblasti sociálních sítí, jsou pro nás nepostradatelné,“ přiznává maminka.