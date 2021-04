Janě Hladíkové je 47 let, je bývalou československou cyklistickou reprezentantkou, účastnicí světových šampionátů. Pyšní se tituly mistryně republiky v cyklokrosu, na silnici, na dráze i na horských kolech. Před dvaceti lety, když skončila aktivní kariéru, se vdala, záhy porodila syna a také objevila kouzlo spinningu. Založila si vlastní centrum. Tady je její životní zpověď:

„I když jsem si nikdy nedokázala představit, že by něco podobného mohlo nastat, tuhle situaci beru pozitivně. Jasně, že on-line lekce mi berou to, co mě nejvíce baví - vidět po jízdě rozesmáté šťastné spokojené tváře, lidi nabité endorfiny. Na živých lekcích to vidím a cítím, což mi teď schází, protože on-line lekce skryje všechny emoce.

I v téhle době, když chceš, najdeš si něco dobrého. Protože máme pěkné venkovní prostory, tak jsem vloni na jaře, jak to šlo, vytáhla trenažéry ven a jezdili jsme pod širým nebem. Nádhera! Když bylo jasné, že přijde druhá vlna a že se zase bude zavírat, okamžitě jsme se kamarádem vrhli na přípravu on-line lekcí. Dvacet let se snažím dělat vše pro to, aby lidé byli zdravější a rouška při sportu je nesmysl, na spinningu obzvlášť. Jakmile byly vyhlášené roušky i uvnitř, pronajala jsem všechna kola a v 18 hodin jela první on-line lekci. Bylo to ale úžasné, perfektní, všechno vyšlo.

Přiznávám, že jsem se strašně bála samoty v sále. Já, kamera a počítač. Naštěstí mám pod kamerou velkou obrazovku a lidi vidím. Mám pocit, jako bychom jeli všichni pohromadě, jakoby se skoro nic nestalo, až na ty skryté emoce.

Zájemce musela odmítnout

Vždycky jsem byla smutná, když se zájemci hlásili a já je musela odmítnout, protože bylo plno. To u on-line jízdy nehrozí. Tady může jet neomezený počet zájemců. Mám klienty z Prahy, Ostravy, Liptovského Mikuláše, také ze Švýcarska. Napadlo mě, že zkusím i kamarádku, která žije v Austrálii. Výhodou je, že se připojit může každý, kdo má doma nějaký stroj – rotoped, orbitreck, veslařský trenažér, běhací pás. Lekce uteče jako nic a zapotíme se všichni stejně.

Jsem od přírody pozitivní optimistický člověk a snažím se najít i na této době nejvíce pozitiv. Nepřipouštím si, že je něco špatně, nicméně k plnému uspokojení potřebuji pracovat, starat se o domácnost, manžela a tři dítka je málo. Ale je super, že můžeme být všichni více spolu.

Kouzlo spinnignu není jen ve zlepšení fyzičky. Vtip je v tom, že jsme spolu, cítíme všichni tu vzájemnou energii. Když hodina skončí, osprchujeme se, dáme si kafčo, pivko, pokecáme s dalšími cyklisty. To je kouzlo spinningu. Teď v podobě na dálku.

O budoucnost mám poměrně jasno. Do původních kolejí se to nikdy nevrátí, a to jsem optimista. Doba a situace nás poučily, musíme si z toho vzít to nejlepší, co lze. A já už mám v hlavě další plány, až se situace změní. Třeba zorganizuji nějaký výlet, workshop, abychom se poznali tváří v tvář s mými novými virtuálními klienty. I s tou kávičkou a pivkem. Vždyť jsem se narodila, abych rozdávala lidem radost a energii.“