Jaroslav Durček pokračuje v rodinné tradici sahající do roku 1939.

Jeho děda byl řezníkem již v roce 1939, maminka se rovněž řadu let pohybovala v oboru, a tak měl Jaroslav Durček o své profesi řezníka jasno již odmala. Dnes v Litoměřicích provozuje nadmíru úspěšné rodinné řeznictví a bistro.

Řemeslu se rodák ze sousedních Lovosic věnuje od roku 1997. Nejdříve pracoval čtrnáct let na roudnických jatkách, vyzkoušel si výrobu uzenin od paštik po různé speciality až po bourání masa. A zároveň si doma vyráběl uzenářské pochutiny pro sebe a své blízké.

To se během času ale poněkud zvrtlo. Ve svých 42 letech se tak rozhodl nedaleko centra královského města založit rodinný podnik, kde pracuje manželka a pomáhá i maminka. Zanedlouho se připojí i děti.

Vše dělá z českého masa

Svou profesi Jaroslav Durček miluje, a to od bourání masa až po výrobu pestré palety uzenin. „Určitě nás těší, že stále přibývají lidé, kteří oceňují kvalitu. Jejich zpětná vazba je pro nás strašně důležitá. Kvalitní firmu dnes dělají právě lidé, kteří v ní pravidelně nakupují. Ale tomu je potřeba jít naproti a dělat svoji práci s maximálním nasazením i za cenu toho, že jsem tady někdy i dvanáct hodin denně. To je ta daň za to, že jsem se rozhodl jít vlastní cestou,“ říká ve svém obchůdku, kde se dveře skutečně netrhnou.

close info Zdroj: se svolením Jaroslava Durčeka zoom_in Jaroslav Durček pokračuje v rodinné tradici sahající do roku 1939.

Receptem na úspěch je podle něj také snaha nabízet stále více vlastních výrobků. „Když jsme začínali, kvůli pestrosti nabídky bylo nutné plno věcí dokoupit. Nabízeli jsme zhruba třetinu domácí výroby, dnes se to pomalu obrátilo. Navíc vše děláme z českého masa, takže se maximálně snažíme podporovat tuzemské zemědělství, což by měla být pro zpracovatele priorita,“ vysvětluje řezník.

Recepty zdědil po dědovi

Výrobky vznikají na základě receptur zděděných po dědovi. Využívá jeho zkušenosti, cenné rady a v neposlední řadě receptury. Důvodem je snaha podělit se o chutě dávno zapomenuté a samozřejmě o udržení řemesla řeznického. Maso odebírá až z jatek v Jičíně. Pro kvalitu, kterou požaduje, je to prý ideální i proto, že poraženou půlku vepřového či hovězího má hned druhý den v obchodě.

Všímají si toho i zákazníci, kvalita masa je prý úplně jiná. „Ta šťáva v něm ještě na rozdíl od zboží, které někde leží v marketu ve vakuu, zůstává. Takzvanou půlku si ráno vybourám ještě před otevřením a nabízíme tak čerstvé zboží. Další výhodou je, že tady navíc vaříme polévky a hotovky, takže zužitkujeme vše beze zbytku.“

Lidé si podle něj již zvykli, že když vyrobí párky a ráno je dá v pět hodin do udírny, můžou si v devět přijít pro teplou čerstvou uzeninu. Jaroslav Durček dnes ani nemá snahu své zboží dodávat dál, know how si drží ve výrobně.

Těší ho zájem lidí o ocenění

Pokud zákazník chce jeho čerstvé zboží, samozřejmě bez použití přidaných barviv a éček, přijde si pro něj nebo si ho objedná na e-shopu a poté vyzvedne v určenou hodinu. Na webových stránkách řeznictví lze zjistit, že si zákazníci bistra objednávají nejen z Ústeckého kraje, ale třeba i z Německa.

Mezi poslední ocenění litoměřického řeznictví patří Zlatá firma či aktuálně Regionální potravina Ústeckého kraje za pečenou paštiku ve slanině. „S naší produkcí se tak představíme také na vinobraní na Pražském hradě, cena nám otevře dveře i jinam. Třeba v Regionální potravině jsme se zrovna trefili do ročníku s nejvíce přihlášenými vzorky, bylo jich 250 v osmi kategoriích. Na druhou stranu je to i závazek, že musíme tu současnou kvalitu paštiky držet čtyři roky. My se jí ale stejně snažíme posouvat stále dál,“ vypráví majitel bistra.

A co dnes mezi jeho zákazníky nejvíce letí? „Zájem je o vše - pečenou paštiku či stejný výrobek s brusinkami, škvařené sádlo ve sklenici, zabijačkové speciality, špekáčky, škvarky či pomazánku z nich, ale také uzené maso, špek, domácí chlebíčky či housku se sekanou. Seznam je obsáhlý.“ Prodejna se vzájemně také podporuje s Biskupským pivovarem, který sídlí hned naproti přes ulici.

Loajalita zákazníků dává Jaroslavu Durčekovi za pravdu, že není nic lepšího než produkty z čerstvě vybouraného masa. Přivítal by ale větší podporu státu pro malé podnikatele.