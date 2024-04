Albert zaměstnává na různé pracovní úvazky 20 000 lidí, a patří tak mezi největší soukromé zaměstnavatele v České republice. Ti nejlepší z nich se díky nominaci svých kolegů pak mohou dočkat ocenění Zlatý Albert, které se každoročně vyhlašuje na slavnostním galavečeru v Praze. Ocenění v kategorii Týmovost dostala Hana Hrudová, zástupce provozního manažera distribučního skladu Olomouc.

Hana Hrudová, zástupce provozního manažera distribučního skladu Olomouc. | Foto: Albert

Dostala jste ocenění Zlatý Albert v kategorii Týmovost. Co to pro vás znamená? Jak moc si toho vážíte?

Co to pro mě znamená? Bylo to překvapení, velké překvapení takové ocenění. Vůbec jsem neočekávala, že by mě mohl někdo takto ocenit. Protože tu práci, kterou dělám, tak dělám prostě tak nějak automaticky. Jsem šťastná za každé poděkování, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že ta moje práce přináší něco tak výjimečného, že bych za to mohla být až tak oceněná. Takže určitě je to pro mě moc pěkný pocit, že si prostě té mé práce někdo váží.

Co tedy ta vaše práce obnáší?

Jsem zástupce operačního manažera ve skladě dry. Je to vlastně práce s lidmi, řízení toho skladu celkově. Jeho chodu, kontrola procesu, kontrola činností všech týmových lídrů. Tak abychom zvládali objemy, které máme za úkol zpracovat, abychom zvládali připravovat závozy a podobně. Takže je to práce s lidmi, se skupinami, dělat to tak, abychom táhli za jeden provaz a splnili náš společný cíl.

Albert zvyšuje mzdy. Už od dubna si prodavačky polepší v průměru o 10 procent

Hana Hrudová, zástupce provozního manažera distribučního skladu Olomouc.Zdroj: AlbertPráce s lidmi, to většinou není moc jednoduché. Jak to děláte, aby vás poslouchali a všechno fungovalo?

Já mám asi štěstí, že mám takovou tu přirozenou autoritu. Ale možná právě to je o tom, že jsem začínala úplně stejně, tak jak začínali lidé, které nyní řídím. Začínala jsem vychystáváním a postupně se dostala tady na ty pozice, takže tu práci znám od A až do Z. S těmi lidmi žiju, vnímám je, naslouchám jim, debatuju s nimi. A když se něco od nich dozvím, tak to určitě nehodím za hlavu, popřemýšlím o tom, a pak s tím problémem něco uděláme. Ale ano, je to pravda, práce s lidmi je těžká, ale člověk se to za ta léta naučí.

Takže se dá říct, že kdo chce přijít pracovat do Albertu, tak když bude šikovný, může se vypracovat na vyšší pozici?

Ano. Přesně tak to tady opravdu je. Pokud na to někdo má chuť, tak rozhodně může pokračovat dál, a nejenom třeba v rámci toho jednoho konkrétního skladu. Může jít na druhý sklad, na jiné oddělení. A také vždycky, když se vypíše nějaké výběrové řízení, tak se to dozvědí lidé ze skladu, aby měli tu možnost dostat se dál. A osobně jsem zastáncem této cesty, je úplně nejlepší. Protože když už ten sklad někdo zná, tak se nemusí všechno učit jako člověk, který přijde zvenku. Zná svou práci, práci svých kolegů, může už na nějakých základech pokračovat.

A také když se dostane nahoru, tak ví, co se v procesu děje, a nikdo ho neošidí. Nikdo mu nemůže potom třeba říct, že něco nejde.

Ano, dá se to tak říct. Samozřejmě jsou ale lidé, kteří tu práci umí a stačí jim to, kde jsou. Prostě chtějí mít svůj klid, čistou hlavu, protože je ta práce naplňuje, baví je to, dostávají za to dobré peníze. Ale jsou i lidé, kteří se chtějí rozvíjet, učit se něco nového. A samozřejmě to jim také firma dává. Máme školení, každý, kdo se chce dostat na nějakou tu vyšší pozici, má možnost projít školením, aby se v té své pracovní pozici cítil dobře.

Největší odměnou je pochvala od zákazníka, říká Kristýna Kramerová

Pomáhají vám moderní technologie? Vyvinul se váš obor za to čtvrtstoletí?

Určitě ano, samozřejmě. Změnilo se to a stále mění. Když jsem začínala před těmi čtyřiadvaceti lety, tak když se vychystávalo, bylo to formou štítku, který jsem dostala na papíře a odlepovala jsem si štítek a lepila na zboží, dala jsem si ho na paletu. Pak začaly být terminály ruční. Terminál nám řekl, do které uličky máme jet, kolik toho máme vzít. No a dneska už děláme na voice, takže nám hlas říká, do které uličky máme jet, co máme brát, kolikrát to máme brát. Takže všecko se mění, dneska je to o něčem jiném. Snažíme se vyvíjet, aby se práce nejen zrychlila, ale také byla lehčí.

Co vnímáte jako největší benefit pro zaměstnance?

Když byste se zeptali lidí, tak pro ně je benefit pořád jako dobrá peněžní odměna. Tak to bude asi vždycky, pokud mají krásnou hodinovku, krásný plat, tak to pro ně bude úžasný. Ale myslím si, že tady v Albertu je benefitů spousta. A co já si tedy cením, tak pro mě je benefit, že můžu otevřeně říct, co si myslím, a že se mi to nevrátí jako bumerang zpátky. Že se nad tím někdo zamyslí, že se nemusím bát něco říct, že je tady otevřenost. Cením si toho, že to tady takto je a snažíme se spolupracovat. Jsem ráda, že můžu s klidem chodit do práce, že se nemusím bát něco říct, nemusím se bát na něco zeptat.