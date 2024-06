Původně vystudoval Jiří Bláha v Plzni obor knihovník. Nevím, kdo z čtenářů si pod pojmem knihovník představí něco jiného než tichého a klidného člověka vydávajícího knihy v tichém prostředí knihovny, které narušuje jen listování v knihách. Možná celkem nuda? Tak to přesně pan Jiří není. Hned po střední škole se vydal opačnou cestou a dnes pravidelně slýchává potlesk publika ve vyprodaných sálech.

Původně vystudoval obor knihovník, ale na konec baví lidi a sklízí potlesk publika. | Foto: Deník/Martina Burda, se svolením Jiřího Bláhy

Živobytím Jiřího Bláhy je umělecká sféra, která je krásná a náročná zároveň. „Je fakt, že jako knihovník jsem nepracoval nikdy. Hned po maturitě jsem nastoupil coby moderátor ranního vysílání tehdy ještě existujícího Rádia Šumava,“ začíná své vyprávění muž, který se směje i očima.

Práce v rádiu ho bavila, ale když v roce 2009 začaly vznikat první digitální televizní stanice, neváhal ani chvíli. „Vypravil jsem se na konkurzy a tím začala má desetiletá spolupráce s televizí Barrandov. Z řadového redaktora jsem postupem času začal s režií dokumentárních a zábavných pořadů a nakonec i hrané tvorby. Ne všechno se samozřejmě zapsalo zlatým písmem do historie televizní tvorby, ale pořady typu Nikdo není perfektní, nebo soutěž s Pavlem Zedníčkem Kurňa, co to je?, na které jsem pracoval jako dramaturg, patří mezi ty, kterými se kdykoliv rád pochlubím,“ pokračuje Jiří Bláha.

Touha rozesmát druhé v něm byla odmalička

Sám o sobě říká, že vždy byl a stále je pro dobrý fór ochotný udělat téměř cokoliv. „Kdo to jednou ochutnal, tak ví, že je to droga. Slyšet křičet smíchy plný sál lidí a vědět, že právě vy jste toho příčinou, to je moment, který neomrzí. Proto jsem s radostí přijal v roce 2014 nabídku stát se členem plzeňského Divadla Pluto,“ pokračuje původně vystudovaný knihovník.

K dnešnímu dni má na svém kontě devět různě velkých a komických rolí. „Je radost se na jevišti potkávat s takovými kolegy jako Pavel Kikinčuk, Lukáš Langmajer, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková, Daniel Rous a s mnohými dalšími. Postupem času jsem v tomto divadle začal zastávat i pozici uměleckého šéfa souboru, a tak na sebe vzal i nemalou tíhu a zodpovědnost za to, aby všechno klapalo tak, jak má. Nicméně, neméně důležitou součástí mého profesního života je hudba. Píšu písničky a s naší kapelou Sebranka Band slavíme právě letos desáté výročí založení. Vedu také čtyřicetičlenný pěvecký sbor ze Žihle, se kterým jsme v prosinci jeli už čtrnácté vánoční turné,“ pokračuje.

Spolupráci s Karlem Šípem bere jako čest

„Vždycky jsem se držel hesla, že štěstí přeje připraveným, a také jsem ztělesněním poučky být ve správný čas na správném místě. Právě kombinace výše uvedeného se mi v životě již několikrát vyplatila a přinesla své ovoce,“ vysvětluje Bláha s tím, že když na podzim roku 2021 přišla možnost moderovat jednorázovou besedu s Karlem Šípem, byl to vlastně splněný sen.

Stal se jevištním partnerem Karla Šípa na cestách po českých divadlech a kulturácích s talk-show nazvanou Minipárty.Zdroj: Deník/Martina Burda, se svolením Jiřího Bláhy

Sen, který navíc nabral nevídané obrátky. „Nikdy by mě ani nenapadlo, že to bude právě Karel Šíp, kdo mě pak osloví k další spolupráci a že se tak po smrti Josefa Aloise Náhlovského stanu jeho jevištním partnerem na cestách po českých divadlech a kulturácích s talk-show nazvanou Minipárty. Těžko se hledají slova pro popsání pocitů, které mě přepadají, když zas a znova stojíme společně před vyprodaným sálem a lidé aplaudují ve stoje. V duchu tleskám tomuto velikánovi českého humoru společně s diváky a jsem poctěn, že mohu být součástí toho všeho a navíc tak zblízka,“ uzavírá s tím, že v neposlední řadě je také hrdým otcem dvou skvělých kluků.

„Bez synů a bez mé ženy, která v soužití se mnou často projevuje až nadpozemské, řekněme andělské vlastnosti, bych si nic z výše uvedeného neuměl tolik užít. Ta pestrost, kterou mi život nabízí, mě naplňuje. Kdyby ještě chvíli všechno vydrželo tak, jak je to teď nastavené, budu ten nejšťastnější Bláha v Plzni,“ uzavírá Jiří Bláha.