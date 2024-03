Osud zavál pedagožku ze základní školy Jitku Šimůnkovou z Čankova na Karlovarsku do zcela jiného oboru. Kvůli péči o svou maminku přestala s učením. Krátké působení pro firmu zabývající se bylinnými směsmi a kořením jí ukázalo cestu, která ji dodnes naplňuje. Otevřením vlastní firmy Nebe v hubě si splnila svůj velký sen. Se svými čaji a dalšími výrobky sbírá i řadu ocenění.

Je hodně důležité umět si vše časově naplánovat. | Foto: Deník/Lucie Bukovjanová

Jitka Šimůnková vyrábí ovocné čaje bez ibišku podle vlastních receptur, kdy ovoce a plody je možno po vypití sníst. Dále připravuje bylinné směsi na neduhy, a to i individuální receptury podle požadavků zákazníka. V jejím portfoliu jsou i bylinné nebo bylino-ovocné směsi pro běžné pití vhodné i pro děti.

„Také jsem se vrhla na výrobu kořenících směsí, a to i vlastních receptur třeba v kombinaci se švestkami, jablky nebo červenou řepou. Baví mě vymýšlet zajímavé balení svých produktů,“ říká podnikatelka a majitelka firmy Nebe v hubě paní Jitka.

Kromě toho se u ní meze nekladou ani při tvorbě kreseb na obaly, při vymýšlení vzhledu a tvaru. Jejím zákazníkům se již dlouho líbí také čaje zabalené do tvaru Krásenské rozhledny, které získaly i ocenění.

Výroba je fyzicky náročná

Celá výroba znamená jen manuální práce, která je velice fyzicky náročná, zejména když je produkce ve větším objemu. „Své výrobky prodávám nejen přes e-shop nebevhube.cz, ale i na prodejních akcích. Sama si postavím stánek, vyložím celý sortiment z auta a vše úhledně připravím k prodeji. To trvá tři hodiny, opačný proces, tedy sbalení, je o něco málo kratší. Udržuje mě to sice v kondici, ale je to namáhavé. Ráda se však setkávám se zákazníky, takže mi ta námaha za to stojí,“ popisuje radosti i strasti podnikání.

Podle paní Jitky jsou důležité denní časové rozvrhy. Sama tak dobře ví, kolik toho za den stihne vyrobit, a to je pro ni prevencí proti naštvanosti a stresu. Předem si tedy určí dny, kdy bude vyrábět bylinné směsi, v jiné dny ovocné čaje a pak kořenící směsi.

„Přebrané a zvážené suroviny podle receptury smíchám. Některé suroviny je potřeba před zvážením například rozsekat, prosít nebo roztlouct v hmoždíři. Odvážené množství směsi vsypu do sáčku, který následně uzavřu zatavením, to v případě ovocných čajů a bylinných směsí. Poté obal označím etiketami s povinnými údaji a návodem k přípravě. Všechny hotové sáčky čajů ukládám do krabic a ty pak do místnosti určené ke skladování hotových produktů,“ popisuje proces výroby a vzniku svých výrobků Jitka.

Odhodlanost Jitce nechyběla a touha se prosadit s vlastní výrobou Jitku tlačila dopředu. Produkce potravinového artiklu však znamená hygienou schválený prostor pro výrobu. A to nebylo jednoduché, stálo to dost sil a hodně práce.

„Také bylo potřeba vydělat si peníze na suroviny, ze kterých se bude vyrábět. Nechtěla jsem začít podnikání s úvěrem, a tak jsem si přivydělávala přes zimu o víkendech, protože přes týden jsem měla své zaměstnání na Klínovci jako obsluha v kiosku. Dlouho jsem nevěděla, co to je mít volný den, co je to vydatný spánek. Na první rozjezd jsem si skutečně vydělala peníze na horách,“ vzpomíná na podnikatelské začátky.

Dostala několik ocenění

Přála si firmu a své výrobky později více zviditelnit. Proto se v roce 2014 přihlásila do soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje. Povedlo se jí tuto soutěž vyhrát, prvenství zopakovala v letech 2015, 2016, 2020 a 2022. V soutěži Dobrota Karlovarské kraje získala ocenění šestkrát. Uspěla také v soutěžích Original product of Sokolovsko (2016, 2017) a Tradiční výrobek roku 2015.

„Považuji to za velký úspěch, protože se mi opravdu podařilo firmu zviditelnit – byla jsem požádána, abych vyrobila dárkové koše pro bývalého prezidenta pana Zemana a jeho manželku, dva roky jsem dodávala několik svých výrobků do prodejny na pražském letišti, televize ČT1 se mnou natáčela do pořadu Pečení na neděli, oslovují mě firmy, úřady, když shání dárky pro návštěvy či zaměstnance,“ říká hrdá Jitka.

Od počátku podnikání jsou jí velikou oporou dvě dcery s rodinami. Přítel jí pomáhá s administrativními záležitostmi i s provozem e-shopu. „Jsem nyní obklopena jen lidmi, kteří mají pro moji práci pochopení a fandí mi. A to je pro mě důležité,“ říká paní Jitka s úsměvem na závěr.