Když Alena, tehdy ještě Palasová, z pražských Záběhlic studovala po gymnáziu Vysokou školu ekonomickou, vůbec netušila, kam se bude její život po studiích ubírat. Nijak netoužila vykonávat kancelářskou práci. Jejím největším koníčkem bylo cvičení, zejména aerobik. Ještě při vysokoškolských studiích absolvovala kurz instruktora aerobiku a začala vést své lekce. „Na první lekci přišla jen moje kamarádka, a tak jsem si mohla bez velkého stresu vše osahat,“ vzpomíná.

V cestovní kanceláři, kde začala s čerstvým titulem inženýra pracovat, vydržela jen tři měsíce. Přesvědčila se o tom, že sedavé zaměstnání opravdu není pro ni, a vrátila se k práci, které se věnovala už při studiu. Působila jako průvodkyně turistů v angličtině a španělštině po Praze. A protože je to práce hlavně sezónní, učila také angličtinu a dále vedla lekce cvičení. „Cvičení ale vždy bylo to, co mě bavilo nejvíc. Vedla jsem kolem patnácti lekcí týdně a víkendy trávila na školeních,“ říká.

Moc jí bavilo rozšiřovat si obzory a dále se vzdělávat. Vždy sledovala nové trendy ve fitness, a tak začala vést i lekce cvičení na bosu i s velkými míči. Postupně se dostala k pilates a lekcím více zaměřeným na zdravý pohyb.

Velké rozhodnutí

Během první mateřské dovolené udělala velké rozhodnutí. „Cítila jsem, že aerobik mě vyčerpává a už o něj nebyl takový zájem. Rozhodla jsem se s ním skončit a naplno se věnovat pouze pilates, který mi dává velký smysl.“ Začala se také věnovat józe a stala se instruktorkou.

Během druhé mateřské opustila své lekce jen na nezbytně nutnou dobu, a když byly synovi tři měsíce, už zase stála před klientkami na podložce. Cvičila například ve sportovním areálu Hamr v Záběhlicích a na dalších místech. „Před uzavřením sportovišť jsem cvičila jógu a hlavně pilates. Celkem asi sedm hodin za týden.“

V roce 2018 absolvovala kurz on-line podnikání, vytvořila si webové stránky a napsala e-book Žijte bez bolestí. „Je to o tom, jak se zbavit bolestí, jak si můžeme snadno pomoci sami, a to i když nemáme čas na cvičení,“ popisuje. E-book je zdarma ke stažení na jejím webu (www.alenapalasova.cz – pozn. aut.). Své myšlenky pak dále rozvedla a vznikl druhý e-book Tajemství těla bez bolestí, který je doplněný i praktickými videi.

V roce 2019 začala natáčet videa se cvičením a vytvořila své první on-line kurzy. Vzhledem k současné situaci vlastně předběhla dobu. Vloni vytvořila svůj nejúspěšnější kurz 21denní výzva pro ploché břicho, kterou s ní cvičí už více než sedm tisíc žen.

On-line lekce

Když v loňském říjnu byla opět uzavřena fitcentra, začala vést lekce on-line. „Nejvíc jsem se bála techniky. Mnoho instruktorů vedlo své lekce veřejně na facebooku, ale já jsem touhle cestou nechtěla jít. Začala jsem používat rezervační systém a své lekce cvičím přes Zoom. Zájemce si předplatí kredit, zarezervuje si lekci a v danou hodinu se připojí a cvičí. Vše funguje bezvadně, jen jednou mi uprostřed lekce spadl internet,“ usmívá se.

Každý rok v lednu fitka praskala ve švech, ale teď, když jsou stále zavřená, se zvýšil zájem o on-line lekce i on-line kurzy. Alena teď cvičí čtyři lekce týdně, vždy k večeru. „Cvičí se mnou ženy z celé republiky, ale třeba i z Nizozemí a dalších zemí. Tohle je velká výhoda cvičení on-line. Mám možnost setkat se i s lidmi, kteří by na mé živé lekce nikdy nepřišli,“ dodává.

Přiznává že, i když si na on-line lekce zvykla, cvičení naživo s klienty je nenahraditelné. Své lekce ve fitku koncipuje tak, že tolik necvičí, ale klienty obchází, vysvětluje, opravuje je v pozicích, doslova si na ně může sáhnout a vše ukázat. „Když je to přes obrazovku, je to jiné. Klientky mají často kameru nastavenou tak, že je pořádně nevidím, nebo si jí vypnou úplně. On-line lekce proto celé odcvičím a neopravuji, jinak to bohužel nejde.“

Těší se, až se zase bude moci setkávat s klientkami naživo, ale ani s on-line lekcemi v budoucnu končit nehodlá, pokud o ně bude stále zájem.

Alena Vůjtová je také autorkou dvou knih. Když ji oslovila kamarádka, pracující v nakladatelství, zda by si netroufla napsat knihu o pohybu, neváhala. V roce 2016 tak vyšla kniha Pilates – cvičení pro zdravá záda. „Druhá kniha Zacvičte s bolestí už vznikla z mojí iniciativy a je vlastně takovým pokračováním první knihy. Ta byla zaměřená na problematiku zad a druhá kniha se věnuje celému tělu. Knihu jsem psala po nocích, odměna byla spíše symbolická, ale jsem moc ráda, že jsem cviky dala dohromady, protože dostávám krásnou zpětnou vazbu od čtenářů,“ dodává lektorka Alena Vůjtová.