„Na začátku roku to vypadalo hodně dramaticky, netušili jsme, co nás čeká. Ale nakonec to dopadlo docela slušně. Metalurgie na tom byla velice dobře. Pokud jde o strojírny, byl tam zhruba dvacetiprocentní propad oproti původnímu očekávání. Mnozí zákazníci vyčkávali s realizací některých investic. Někteří z nich přesunuli rozhodnutí do letošního roku,“ říká generální ředitel Žďasu Pavel Cesnek.

Trh je stále poněkud nevypočitatelný, ne?

To je. Nevíme, jak se budou pohybovat ceny na trhu. Stoupla cena elektrické energie a taky vstupy, které jsou pro metalurgii klíčové. Cena železného šrotu stoupla z lednových 5,80 na dvanáct korun za kilogram. Všechno se teď děje překotně, rychle a neorganizovaně. A ani sami odborníci neví, co bude zítra. Jsou problémy s globální přepravou, chybí některé suroviny pro výrobu, ale daří se nám předzásobit. Snažíme se rizika eliminovat, ale když například vypadne konkrétní legura, nemůžeme vyrobit některý konkrétní druh oceli. Dodavatelé nám prodlužují termíny dodávek. A obrovské téma jsou lidé.

Nemůžete sehnat zaměstnance?

Stejně jako všude jinde. Covid ukázal, že někteří lidé prostě pracovat nechtějí. A navíc omezil migraci pracovníků z Ukrajiny, Polska i Slovenska, což výrazně ovlivňuje trh práce. Potřebujeme hlavně kvalifikované pracovníky a těch tady moc není. Ale na tohle si asi stěžují všechny průmyslové podniky a nepodléhám iluzi, že se to v dohledné době změní. Další obrovský problém je fungování technického školství, kde stát totálně tápe. Krom jiného chybí osvěta ve školách i v rodinách, že technické vzdělání a kvalifikace mají smysl, a že pro děti je zde obrovská perspektiva profesního růstu i do budoucna zajímavých výdělků.

Covid měl určitě vliv i na obchod.

Bohužel. Když jedete třeba do Číny, tak jste, když máte štěstí, čtrnáct dní v karanténě. A při návratu musíte do karantény také. My jsme firma, která se z více než osmdesáti procent zaměřuje na export, což je nyní hodně komplikované. Měli jsme různé rozjednané obchody v covidem zasažených regionech, z nichž některé jsme museli pozastavit.

Pomohl vám nějakým způsobem stát?

S Covid-19 byla podpora formou kompenzace mezd, ale to jsou pro nás stejně marginální částky. Stát hodil veškerou agendu na firmy, ať se s tím potýkají samy.

Jaká je perspektiva Žďasu v nejbližších letech?

V této kombinaci metalurgie a strojírenství jsme zůstali v České republice posledním mohykánem. Už prakticky nemáme konkurenci. Mnoho podniků z minula už dnes neexistuje, jako příklad mohu uvést Pilsen steel. Toto know-how se v České republice ztrácí. A mizí také odborníci v tomto odvětví. Sami si je musíme přeškolovat. Navíc pracovat ve strojírenské výrobě není právě populární. Dnes si všichni myslí, že stačí tiskárna, která vytiskne všechno. U nás tomu ale tak není. Budoucnost Žďasu je určitě v dodávkách velkých energetických a strojírenských celků a finální produkce metalurgických výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Rovněž to jsou a budou dodávky pro dopravní sektor.

Hodně se nyní angažujete v jaderné energetice, dá se říci, že vaším stěžejním zaměřením jsou dodávky velkých energetických celků?

To je spíš třešnička na dortu. S „velkou“ energetikou jsme začali před čtyřmi lety. Ale tím, co Žďasu nejvíce vydělává, jsou pořád strojírny a metalurgie. V poměru padesát na padesát. Každá z těchto divizí má roční obrat přes miliardu korun. Jaderná energetika, to je nový byznys, který Žďasu teprve začíná vydělávat peníze.

Novinkou, se kterou jste přišli před nedávnem, je i malá lopatková turbína. Můžete ji trochu představit?

S první myšlenkou na tuto turbínu přišel docent stavební fakulty Českého vysokého učení technického Miroslav Sedláček. My jsme se k ní dostali přes jeho partnera, který vývoj turbíny spolufinancoval. Oni ji ale dostali jen do té úrovně, která neumožňovala přejít do komerční fáze, bylo to spíše na akademické úrovni. My jsme do toho vstoupili v polovině roku 2017. Všechny technické problémy jsme úspěšně vyřešili a naše dceřiná společnost má na tuto turbínu nyní patent. Nabízíme ji už dva roky a zároveň probíhá výzkum a vývoj. Od podzimu spouštíme malosériovou výrobu.

V tuzemsku už jste zákazníky získali. Chcete ji prodávat i v zahraničí?

Doma nabízíme turbínu už dva roky. Poptávka po ní je vysoká. Spolupracujeme s hráči na trhu jako je ČEZ, vodárny a soukromé subjekty. Jen na naší žďárské čistírně odpadních vod funguje úspěšně více než tři roky. Když to řeknu s trochou nadsázky, už dnes pro nás není problém poslat tuto turbínu na druhou stranu zeměkoule, protože všechny klíčové technické problémy byly vyřešeny. Jak jsem již řekl, zahajujeme malosériovou výrobu a postupně budeme rozšiřovat výrobní kapacity a distribuční síť.

V čem je vaše turbína tak unikátní?

Dá se využít v různých sférách. A také tam, kde není elektrická energie. Existuje mnoho míst, která elektrickou energii nemají. Nám ale stačí, že tam teče voda. Turbína je prakticky bezúdržbová a ekologicky naprosto nezávadná. Je to nejzelenější výroba elektrické energie vůbec. Výhodou je i její jednoduchá instalace a mobilita oproti tradičním vodním turbínám, přičemž, podotýkám, je to na velmi malých spádech – funguje i do šedesáti centimetrů.

Pavel Cesnek stojí v čele Žďasu od roku 2017.Zdroj: poskytl Pavel CesnekPAVEL CESNEK:



Narodil se 9. června 1973 v Třebíči. Po absolvování střední průmyslové školy vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze.



Po dvouletém působení v Armádě České republiky nastoupil do společnosti Deloitte. Od roku 2001 se pak zabýval problematikou restrukturalizace a krizového řízení průmyslových podniků. Čtyři roky pracoval na projektech v oblastech interim a lean managementu, reengineeringu či krizového řízení v Evropě, například v Německu, Švédsku, Polsku, Itálii, Francii nebo v Británii. Následně devět let působil ve vedení několika velkých výrobních společností v Rusku a na Ukrajině.



K 1. říjnu 2016 nastoupil do akciové společnosti ŽĎAS na pozici finančního, později výkonného ředitele. S účinností od 18. dubna 2017 byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva a generálního ředitele firmy. Má jednoho syna a žije na Vysočině. Rád sportuje, čte odbornou literaturu, cestuje a poslouchá metal a hardcore.