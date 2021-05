Do Studia Marteena mířily v době před koronavirem zákaznice z celé republiky. Je velmi populární, termíny mělo obsazené měsíce dopředu. Od loňského března do současnosti muselo mít kvůli vládním omezením zavřeno dohromady sedm měsíců.

„Je to strašně dlouhá doba. Bohužel spousta mých kolegů, kteří neměli silné salony, nebo měli pár let po vyučení a teprve si budovali klientelu, muselo živnost přerušit a najít si jinou práci. Nyní se už otřásaly základy i velkým salonům napříč republikou. I já jsem to už začínala hodně cítit. Kdyby uzávěra trvala do června, asi už bych neměla žádné úspory, abych mohla salon držet nad vodou,“ přiznává Martina Odstrčilová.

Už při první uzávěře loni na jaře měla neblahý pocit, že problémy s koronavirem potrvají delší dobu. Protože nedokáže dlouho sedět s rukama v klíně, začala prostřednictvím e-mailů radit svým klientům a jejich známým. Posléze jim začala prodávat vlasovou kosmetiku.

„Zájem byl tak velký, že mě to namotivovalo a celé léto jsem pracovala na budování e-shopu. Ten mě zachránil, abych nemusela propouštět zaměstnance a nezadlužila se,“ popisuje.

Zaměstnanci? Velká odpovědnost

Na rozdíl od většiny kadeřnictví má Martina Odstrčilová zaměstnance. A to hned čtyři: dvě kadeřnice, jednu pomocnou kadeřnici a pracovnici na pozici provozní a recepční.

„Odpovědnost je to veliká. Jsou to kvalitní zaměstnanci, nechtěla jsem o ně přijít. Naštěstí jsem mohla čerpat kompenzaci na výplaty a podobně. Nicméně pokud bych neměla úspory, výplatu bych jim dát nemohla, protože kompenzace se proplácí zpětně. I pokud budeme mít otevřeno, musíme se vyrovnat s velkými provozními omezeními. Jak v počtech klientů na metry čtvereční, tak v rozestupech mezi nimi,“ líčí.

„Podle nařízení se se nemůžeme vejít do jednoho prostoru, ve kterém salon máme. Musela jsem zvažovat, jestli jednoho zaměstnance nepropustit, abychom se tam všichni vešli. Nakonec jsme zůstali v plném počtu, ale bylo to pro mě velmi strategické i administrativní náročné rozhodnutí,“ říká.

Jak drezurovaný lev v cirkuse

Těžké je vyrovnat se a vyznat se ve stále měnících se vládních omezeních, podporách a podmínkách provozu. Jeden den například vláda stanoví, že pro návštěvu kadeřníka bude nutný profesionální test, a druhý den uzná i samotesty od zaměstnavatelů.

„Respektuji, že covid existuje, musíme se podle toho chovat a že to vláda nemá jednoduché. Strašně mi ale vadí, že vláda není schopna vymyslet nějaký postup, toho se držet, dát pravidla, která zůstanou stabilní. Jsme odsouzeni denně hodiny brouzdat po internetu, shánět si různé zdroje informací, je těžké se vyznat v tom, které jsou oficiální a které bulvární, smyšlené. Připadnu si trochu jak drezurovaný lev v cirkuse, se kterým si vláda hraje. Patřím k poctivým živnostníkům, kteří odvádějí daně. Chování vlády mi přijde vůči nám neuctivé,“ říká.

Podmínky stanovené pro provoz kadeřnictví vyvolávají i problémy v organizaci práce. Jak například rychle sehnat náhradu, pokud objednané klientce vyjde pozitivní test?

„Pokud by se jich nakumulovalo více, vznikly by velké finanční ztráty. Zaměstnanci jsou placeni od hodiny a služby pro jednoho člověka trvají v průměru dvě až čtyři hodiny. Asi budu muset sestavit seznam očkovaných a těch kteří prodělali covid v uplynulých devadesáti dnech. Budu je moci vzít bez rizika, že by byli pozitivní,“ uvažuje Martina Odstrčilová.

Stále obrovský zájem

Dlouhodobá uzávěra udělá v oblasti kadeřnických služeb velký kolotoč. Část lidí zjistí, že o vlasy může pečovat sama, jiní naopak pochopí nedocenitelnost kadeřnických služeb. Zájem o služby studia Martiny Odstrčilové je ale stále obrovský.

„Zveřejnili jsme postupy, jak budeme objednávat stálé klienty, a že dáváme prostor i novým. Moje sestra, která vyřizuje objednávky, včera vyřídila sto padesát čtyřminutových hovorů. Telefon zvonil neustále až do pozdních večerních hodin a den nato znovu. Nám se točí nějakých pět set klientů v kruhu šesti měsíců. Lidé mají strach, že se na ně nedostane. Nahodili jsme přesčasy, občas pojedeme i víkendy. Zatneme zuby a pokusíme se obsloužit co největší část klientely. Uvidíme, jak dlouho budeme otevřeni. Doufám, že se to pomalu vrátí do relativního normálu,“ uzavírá.