Jedním z největších problémů kadeřnických služeb je obrovská konkurence. „Je opravdu velká. Kadeřnictví je na každém rohu. Nicméně každá kadeřnice má jiný styl a každému sedí něco jiného. Z toho důvodu nevnímám konkurenci úplně negativně, naopak, konkurence nás nutí jít kupředu a zdokonalovat se v oboru,“ vysvětluje.

Administrativa u policie ženu nebavila. Nyní lidem ulevuje od bolesti masážemi

I díky svému přístupu ke konkurenci i každodennímu dění neměla Michaela Pšeničková nikdy chuť se svým povoláním „seknout“. Vlastně je to přesně obráceně - je ráda za to, co dělá a jak její podnik prosperuje.

Kadeřnictví nabídne služby, které chybí

Za svůj největší úspěch považuje to, že své kadeřnictví dokázala vybudovat od píky. Kdybyste se Míši zeptali na její největší prohru, tak by vám odpověděla otázkou: „Prohra? Co to je?“

Kadeřnice Michaela PšeničkováZdroj: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

V současné době chystá pro klienty novinky. Aktuálně navštěvuje kadeřnická školení. Největší překvapení pak plánuje na jaro příštího roku. „Chystám se rozšířit služby o svatební účesy s líčením a chtěla bych se zaměřovat více na kudrnaté vlasy. Jedná se o služby, které zde podle mého názoru chybí,“ podotýká Míša.

Zdražení přijali zákazníci přirozeně

Zákaznice však i ji někdy dovedou pořádně pozlobit. „Nemám ráda, když někdo chodí pozdě nebo na poslední chvíli ruší termín. Pokud to někdo dělá často, tak už ho nevedu jako svého klienta,“ vysvětluje Míša.

„Naštěstí mám skvělou klientelu, a většina zákazníků, kteří do ní patří, už jsou po těch letech moji přátelé. Takže jsem spokojena se svou prací a s lidmi, kteří ke mně chodí,“ říká.

Chtěla být zlatnicí, ale dali ji na rytectví. Tehdy brečela, teď tu práci miluje

Největší problém poslední doby je všudypřítomné zdražování. To se dotklo také Míši a jejího podnikání. Ví, že zima bude teď náročnější, než kdy jindy, ale nevzdává se. „Doufáme, že brzy bude zase lépe. Musela jsem zdražit své služby, ale i zákaznici to berou naprosto přirozeně. Bohužel se zdražuje vše,“ uzavírá své podnikatelské vyznání Míša.