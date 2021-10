Jaká byla vaše cesta k McDonald´s? Původně jste působila ve zcela odlišné branži…

Podnikat jsem začala hned po vysoké škole, a to v oblasti obchodu s komoditami, konkrétně s palivy. V oboru jsem působila zhruba 10 let. Čas na změnu nazrál v době, kdy se mi narodila dcera. Už jsem nechtěla cestovat po celém světě. Hledala jsem něco, co by mě naplňovalo a bylo co nejblíže mé nátuře: jsem velký perfekcionista a maximalista (úsměv). McDonald´s mi přišel jako výborná příležitost.

Globální značka? Fastfood? Co vám přišlo tak přitažlivé. Dokonale propracovaný systém?

Více věcí. Ano, propracovanost, organizovanost, ale je to hlavně práce s lidmi, velká orientace na práci s lidmi.

V byznysu s palivy vydělané peníze jste tedy investovala do prvního „Mekáče“? Vzpomenete si ještě na to, když jste otevírala první pobočku?

Určitě. Bylo to v Ostravě v roce 2001. Nicméně moje cesta s McDonald´s začala už o rok dříve, protože jako franšízant musíte projít všemi pozicemi v restauraci, a to úplně od začátku.

Takže v roce 2000 jsme vás mohli vidět, jak obsluhujete zákazníky?

Nejen to. Taky jsem uklízela, pracovala v kuchyni. Trénink, tento manuální, trvá tři až čtyři měsíce. Pak následuje manažerská příprava: nejprve vedete úseky, provoz, restauraci jako takovou. Bez tohoto komplexního ročního tréninku po různých provozech v rámci ČR, který byl značně náročný i psychicky – v té době jsem měla roční dceru – bych nebyla schopna restauraci vůbec řídit. Dalo mi to hrozně moc a zároveň mě to velice bavilo.

Můžete přiblížit, jak moc je otevření pobočky McDonald´s v České republice náročné po finanční stránce? Jak velký kapitál bych potřebovala?

Část investice se samozřejmě dá hradit bankovním úvěrem, nicméně potřebujete 40 procent vlastního kapitálu. Investice se pohybuje v rozmezí od 15 do 30 milionů korun, z toho musí mít franšízant k dispozici finanční prostředky nebo vlastní likvidní majetek ve výši alespoň 12 milionů.

V kombinaci s tréninkem to zřejmě nebude pro každého, kdo má „volné“ miliony…

Rozhodně ne. Není to o čisté investici, ale o množství energie a stráveného času, které tomu věnujete. Je to o aktivním podílení se na budování svého podnikání, což vyžaduje každodenní zapojení do chodu restaurace.

Devátá pobočka u Nákla

Jste žena. Nacházíte u McDonald´s prostor pro uplatnění vlastního vkusu, kreativity? Nebo je úplně vše, do posledního puntíku, systémově nastavené? Sedíme v jedné z nejhezčích poboček v rámci Česka, to není jen můj názor, a zajímalo by mě, jestli je tu otisk vaší invence?

Interiér si vybíráme. Není to tak, že někdo přijde a rozhodne, že provozovna bude vypadat přesně takto. Na přípravě nové restaurace od počátku spolupracujete s development oddělením McDonald´s, kdy řešíme všechno společně. Samozřejmě, že některé věci jsou dané, například uspořádání kuchyně, to je naše technologické know how. Pokud jde o podobu interiéru i exteriéru, tak máme prostor pro seberealizaci. Kde je velký prostor, je práce s lidmi, což mě maximálně naplňuje. Vlastní kreativitu můžeme uplatnit také například v lokálním marketingu. Chceme být dobrým sousedem v místě, kde působíme, a komunikujeme s lokálními partnery. V Olomouci hodně spolupracuji například s fotbalovým klubem. V regionu se vždy snažíme být spíše lokální, než globální značkou.

Ohlédli jsme se za první provozovnou, kolik jste jich od té doby otevírala na severní a střední Moravě?

Osm. Tato, v Olomouci na náměstí Národních hrdinů, je osmá. Během podzimu bychom rádi otevřeli devátou.

U Nákla poblíž Olomouce?

Jedná se o zajímavý projekt pro zákazníky, protože tam budeme mít první novinku na severní a střední Moravě: dvoucestný drive.

Kdy plánujete otevřít tuto novou provozovnu u D35?

Rádi bychom to stihli do konce října.

Centrum Olomouce je lukrativní

Drive sehrál zásadní roli v době lockdownu? Když byly restaurace uzavřeny a hosté nesměli dovnitř? Jak na vás celkově dopadla pandemie a vládní restrikce? Museli jste propouštět zaměstnance?

Provozovnu na náměstí Národních hrdinů jsme otevřeli vloni v polovině září a po 14 dnech jsme ji museli zavřít. Nebylo to jednoduché. Byli jsme však schopni udržet zaměstnance, a to nejen tady, ale i jinde v našich restauracích. Nemuseli jsme nikoho propouštět, na což můžeme být hrdí, myslím. Zaměstnance jsme podle aktuální situace přesouvali, třeba právě na zmíněný drive. Museli jsme se přizpůsobovat nové situaci. Horní Lán je silnou, hodně vytíženou restaurací a je to jediný drive v Olomouci. Pomohl nám v nejhorší době. Zákazníci drive hojně využívali. Taky službu McDelivery, kterou jsme mohli nabízet i v uzavřených restauracích.

Zajímalo by mě, proč jste se rozhodla pro návrat do centra Olomouce, kde jste kvůli Šantovce opustila Salmův palác? Už tehdy jste věděla, že z centra Olomouce neodcházíte navždy?

Odchod ze Salmova paláce měl více důvodů. V té době jsme otevřeli Šantovku, a ta, jak jste zmínila, odebrala částečně zákazníky z centra města. Majitel Salmova paláce zároveň nějak zvláště neprosazoval, aby McDonald´s v objektu nadále zůstal. Odešli jsme, ale nikdy jsem neuvažovala tak, že se nevrátím.

Čekala jste na příležitost a vhodné prostory?

Centrum Olomouce je pro nás lukrativní a toto místo, tento objekt na náměstí Národních hrdinů mě doslova chytil za srdce. A navíc je to strategicky velmi dobře situované místo.

Chceme chránit planetu

Značka McDonald´s je symbolem globalizace. V očích řady lidí je synonymem nešetrného vztahu k životnímu prostředí a Zemi. Nakolik je vám blízké či vzdálené „zelené“ myšlení? To, odkud pochází suroviny do burgerů vás zajímá? Takzvaná uhlíková stopa je v rámci vašeho podnikání nějak podstatná?

McDonald´s se zabývá environmentální problematikou už řadu let. Jen se o tom bohužel moc neví. Chceme chránit planetu! Uvedu příklady: odpad separuje McDonald´s již desítky let, konkrétně dodavatelský v České republice od roku 1992. Zákaznické obaly se třídí už 21 let. Plastů se zcela zbavujeme, aktuálně zbývá poslední jeden maličký kelímek na McSundae. Papír, jimž nahrazujeme plasty, je vždy z obnovitelných zdrojů. Například krabička od Big Macu je ze 72 procent z recyklovaného papíru, což se na ní zákazník i dočte.

Maso do burgerů? Putuje přes půl zeměkoule?

Není jednoduché najít regionální dodavatele, aby splnili přísné podmínky a dlouhodobě zajistili dodávky v požadované kvalitě a množství, navíc ještě s důrazem na takové věci, jakými jsou například přístup k zaměstnancům. Konkrétně u masa se to společnosti podařilo. Spolupracujeme například s Poličkou, kde působí velký producent masa.

Můžete přiblížit projekt „ptačí budka“? Letos jste ji ve spolupráci s ornitology pověsila na strom na Horním Lánu…

Je symbolem toho, že nám záleží na životním prostředí v místě, kde podnikáme. Jedna visí v Olomouci a druhá v Ostravě. Vhodné místo i podobu budky volíme ve spolupráci s odborníky, ornitology. Vnímáme otázku biodiverzity u zvířat do té míry, že společnost se chystá instalovat i hmyzí hotely.

Další restaurace?

U vstupu do restaurace jsem si všimla cedule, že hledáte lidi. Je to dnes velký problém? Kolik pracovních příležitostí nabízíte v připravované pobočce v Unčovicích u dálnice D35?

Ano, při náboru lidí se potýkáme s nízkou mírou nezaměstnanosti. Asi jako všichni zaměstnavatelé. U stávajících restaurací to není až tak velký problém, jelikož lidí nepotřebujeme tolik. U Nákla potřebujeme nabrat až 100 zaměstnanců. Částečně brigádníky. Snažíme se získat pracovníky z oblasti, kde budeme působit, myslíme si, že pro ně to může být zajímavá příležitost a možná i příjemná změna. Uchazeče již nějaké máme, ale s náborem pokračujeme i nadále.

U McDonald´s jste letos jubilejních 20 let. Jaké jsou vaše další plány a vize? Chystáte například v Olomouckém kraji další pobočku?

Ano, u McDonald´s jsem sice krásných 20 let, ale pořád mě to strašně moc baví a těší. Motivaci mám pořád velkou. McDonald´s, to je taková láska na celý život. Plány do budoucna? Ty samozřejmě mám. Tím, že jsme poměrně velký trh – Moravskoslezský a Olomoucký kraj – s přibývajícím počtem restaurací musíme změnit organizační strukturu. V Olomouci chystáme takové menší tréninkové centrum, které budeme mít pro moji společnost. Mám vybudovaný tým lidí, který se stará o provoz restaurací, a já se chci ještě více soustředit na strategické věci, marketing, otevírání nových restaurací a nábor a tréninku nových spolupracovníků.

A rozvoj sítě restaurací…?

Nikdy neříkám nikdy (úsměv). Každý rok jsme teď otevírali jednu novou restauraci. Dařilo se. Ano, plány do budoucna jsou a v Olomouckém kraji jsou příležitosti, abychom rostli. Jsou projekty, ale nemohu o nich zatím mluvit (úsměv).

Prostějov? Tipuji Šumpersko. Pocházíte ze Zábřehu…

Ano, pocházím ze Zábřehu. Působit tady, v Olomouckém kraji, to pro mě bylo jako se vrátit domů - srdeční záležitost. Moc ráda sem jezdím. A pokud jde o další pobočku/ky – to uvidíme…