Vloni vyrobili přes milion lahví limonád, desítky tisíc lahví sirupů a 20 tisíc sudů s limonádami. Mají přes dvě stě aktivních odběratelů, především restaurace, kavárny, bistra. To jsou Karáskovy limonády a sirupy kladenské firmy Kalabria, jejímž majitelem je David Prchal.

Příběh kladenské firmy Kalabria, která vyrábí Karáskovy limonády a sirupy, se začal psát v roce 1911. Od roku 2017 ji vlastní David Prchal | Foto: Deník/Jiří Macek

Příběh Kalabrie se začal psát v roce 1911. Tehdy místní doktor Zdeněk Foustka a drogista František Tachovský ochutnali citrony v italské Kalábrii, založili firmu, začali citrony dovážet a v Kročehlavech z nich vyráběli přírodní šťávu, které dali název Kalabria.

Jméno Karáskovy limonády získaly produkty od Josefa Karáska, který byl původně jedním ze zaměstnanců. V roce 1927 firmu koupil a dále rozvíjel. Po znárodnění ale odmítl dělat ředitele a raději čepoval pivo v kantýně v hutích.

Firma fungovala pod hlavičkou národního podniku Fruta. Zdevastovaný podnik převzaly Pražské pivovary, které zde stáčely pivo. V šedesátých letech se do objektu vrátily pod Jednotou limonáda a sodovka. V roce 1991 podnik přesel zpět do rukou Karáskovy rodiny.

A v roce 2017 Kalabrii koupil David Prchal, současný majitel.

„Navázali jsme na původní receptury, které jsme spojili s moderními možnostmi výroby. Vyrábíme Karáskovy sirupy a limonády, které mají poctivý ovocný a bylinkový základ. Zakládáme si na tom, že naše limonády a sirupy jsou bez přidaných umělých barviv, sladidel a konzervantů. Mají tak příjemnou přirozenou ovocnou či bylinkovou chuť,“ říká.

Majitel Kalabrie začal po vysoké škole pracovat v zahraniční firmě v oblasti automobilového průmyslu a dotáhl to až na post generálního ředitele. „Vše fungovalo, než se změnil vlastník. Do té doby se dělalo všechno nejlepší pro firmu, jenže to se změnilo. Člověk šel do práce, aby ten den přežil, absolvoval porady plné zoufalých lidí. Za tři měsíce jsem odešel,“ vzpomíná.

Přežili covid i energetickou krizi

Za necelé dva měsíce objevil inzerát, že se v Kladně prodává firma, která vyrábí limonády. To ho zaujalo. „Říkal jsem si, že si koupím malou továrnu a vše bude hezky fungovat. Myslel jsem si, že výroba a obchod jede a půjde to jen vylepšovat a ladit. Jenže já jsem dva roky firmu zachraňoval. Pak se do toho vložil covid, kdy sháníte byznys, ale nikdo nic nechce. Když se vyhrabete, přijde energetická krize. Ale přežili jsme.“

Současná základní řada Karáskových limonád čítá deset produktů. Jsou to třeba mateřídouška s jahodou, medová s mátou, švestka se skořicí či levandule s bezinkou.

„Kromě Karáskových limonád a Karáskových sirupů vyrábíme v PETkách limonády Kalabria, školní limonády Bubliman a sudovou limonádu Kalabria. Některé výrobky vyrábíme pro podniky a lokální řetězce pod jejich vlastní značkou,“ vysvětluje podnikatel, kterého prý občas zákazníci oslovují „pane Karásku“.

„Říkám, že to já nejsem, ale ať mi tak klidně říkají. A bývalí kolegové mi zase vyčítají, že jsem limonádu nepojmenoval třeba Prchalka. Jenže ta tradice prvorepublikových Karáskových limonád je krásná a inspirující a byla by škoda na ni nenavázat.“

Plánů do budoucna jsou spousty

Kam dál? Myšlenek na novinky má majitel spousty…

„Na léto něco plánujeme, prozradím jen, že to bude něco s grepem. Jinak ‚v kapse‘ toho mám hodně, ale nemůžete dělat dvacet limonád, to prostě nejde. A když se trošku odpoutáme od limonád, tak stále nosím v hlavě Karáskovy limonádové kostky, které vznikaly za první republiky. Mým snem je také malá kavárnička, kde hraje gramofon, sedíte v křesle, pijete naše limonády nebo horké nápoje z našich sirupů. Ale na to je ještě čas, kdo ví, třeba jednou,“ dodává majitel limonádového království.