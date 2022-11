„Musela jsem se ale naučit práci doma trochu vypínat a věnovat se rodině. Alespoň do doby, než jde dcera spát, pak můžu opět práci zapnout. Dítě pozná, že jsem myšlenkami jinde, a ptá se, nad čím přemýšlím a co dělám. To nefunguje. A když trávíte čas s dítětem, které je bezprostřední, tak si okamžitě vyčistíte hlavu,“ říká Katarína Vániková s tím, že její představa načerpání síly a odreagování, když toho má v práci moc, je kromě zmíněné rodiny také knížka.

Sympatická černovláska si ale dokáže představit, že by prožila dovolenou bez signálu. „Už jsem to zažila. Bylo to asi před deseti lety. Na jednom chorvatském ostrově jsme šli na opačnou stranu, než je turistická zóna. Nebyla tam elektřina, měli jsme jen generátor a dvě hodiny denně jsme si mohli svítit a zapnout lednici. Nedal se tam ani nabíjet mobil, který se po dvou dnech vybil a dva týdny jsem ho nemohla zapnout. Bylo to úžasné,“ vzpomíná s úsměvem žena, která je ředitelkou obchodu a služeb pro masový trh v telekomunikační společnosti Cetin.

Začínali z nuly, dnes mají úspěšnou grafickou agenturu a klienty zvučných jmen

V telekomunikacích se pohybuje už deset let a tvrdí, že tenhle svět ji nesmírně baví. Zajímavostí přitom je, že ve zhruba patnáctičlenném vedení společnosti jsou pouze dvě ženy.

V telekomunikacích se člověk nenudí

„V telekomunikačních firmách je standardně dostatek žen v oblastech, jako jsou finance, HR nebo obchod. Tam si myslím, že podíl žen oproti mužům není výrazně nižší. Samozřejmě, když se podíváme mezi techniky, tak tam je žen mnohem méně. Máme sice kolegyni, která vede tým expertů v divizi rozvoje, ale je to pouze světlá výjimka. Co se týče žen ve vedení jakékoli firmy, tak jsou tam nároky na to, aby rozuměla tomu, co dělá. U nás se musí dokázat ponořit do technických věcí včetně detailů, nemůže zůstat jen na povrchu. Žena by pak nebyla partnerem do diskuse ani technikovi, ani manažerovi, respektive řediteli na protistraně. Totéž platí samozřejmě i pro muže, ale ženy to musí víc dokazovat,“ přemítá o pozici žen ve vedení.

Svoji profesní pouť v telekomunikacích popisuje jazykem této sféry: „Pracuji v telekomunikacích přes deset let a musím říct, že je to obor, kde se člověk nenudí. Začala jsem spolupracovat na vyhodnocování roll-outu 3G sítí, pak přišlo LTE, respektive 4G. Dnes jsme už ve fázi, kdy spouštíme 5G. U pevné sítě jsme nejdřív dělali na modernizaci metalické sítě, což znamená její výměnu na co nejdelší části vedení za optickou. Teď pracujeme na výstavbě optiky až do domů. Jsou to extrémně zajímavé projekty,“ prozrazuje informace ze svého pracovního prostředí.

Administrativa u policie ženu nebavila. Nyní lidem ulevuje od bolesti masážemi

Velkým Kataríniným koníčkem je thajský box. „Nejprve to byl nejrychlejší způsob, jak se naučit prvky sebeobrany, a pak mě to chytlo. Používala jsem to jako způsob odreagování. Když boucháte do pytle a makáte, tak vás na konci zaplaví endorfiny a nic vás netrápí,“ říká o oblíbené sportovní aktivitě, kterou ale nyní, kvůli dětem, musela odložit.

O sobě říká, že není typ manažera, který by v práci zvyšoval hlas. „Ale rozhodně jsem člověk, který má vysoké nároky a vytváří vysoký tlak. A moc mě těší, když vidím, že lidé dělají něco sami proaktivně, a není to o tom, že je stále někam tlačím. Třeba když jde člověk jen po chodbě, uvidí problém a rovnou ho vyřeší. To potěší.“

Devětatřicetiletá Katarína Vániková pochází ze slovenského Trenčína, v současnosti žije v Praze. Je ředitelkou obchodu a služeb pro masový trh ve společnosti Cetin. Do telekomunikací přišla z finančního prostředí. V O2 a následně v Cetinu měla nejdříve na starosti právě oblast financí a investic, posléze vedla projekt zavádění optiky. Na své pozici má na starosti nejen prodej, ale i produktový management, marketing a také zvyšování zákaznické spokojenosti.