Život na Islandu a objevování severské exotiky s určitou aurou tajemna uchvátil Kateřinu Weissovou z Lázní Kynžvart natolik, že na tomto ostrově, kde lišky dávají dobrou noc, žila deset let. Právě život, často i v náročných klimatických podmínkách, ji přivedl k jejímu současnému podnikání. Prodává skandinávské funkční oblečení.

Kateřina na život na severu moc ráda vzpomíná. | Foto: se svolením Kateřiny Weissové

Po návratu domů postrádala Kateřina Weissová možnost sehnat dobré a kvalitní oblečení na turistiku za přijatelné ceny a spojit to s udržitelností. Když pomineme, že po porodu chtěla být nezávislá a flexibilní, co se práce týká, otevřela si vlastní e-shop, na kterém každý sežene kvalitní a cenově dostupné oblečení.

Není špatného počasí, je jen špatného oblečení. To v případě života na severu platí dvojnásob. Seveřané jsou prý ve výrobě funkčního oblečení naprostí profíci. „Při výrobě kladou důraz na vysokou funkčnost, odolnost. Potřebují se v těchto drsných podmínkách udržet v teple, a hlavně v suchu,“ říká Kateřina.

Funkční outdoor dostupný lidem

Cena za oblečení, které poskytuje člověku komfort a ochranu v náročných podmínkách, se často pohybuje v řádech tisíců korun. To si ale řada lidí nemůže dovolit. Kateřinin e-shop je oproti jiným cenově přijatelný.

„Já sama vidím realitu rodin například na rodičovském příspěvku. Zároveň někdy ani člověk s dobrým příjmem nechce investovat do bundy osm až deset tisíc korun, když ji plánuje využít spíše sporadicky. Snažím se ceny držet tak, aby funkční outdoor byl dostupný i lidem, kteří nechtějí nebo nemohou investovat desetitisíce,“ říká.

Dotkla se štětcem hedvábí a měla jasno. Podnikatelka vyrábí originální oblečení

Na skandi.cz si lidé mohou pořídit funkční outdoorové oblečení, membránové bundy jen těch značek, se kterými má ty nejlepší osobní zkušenosti. Vše jsou to severské značky skvělých výrobců outdoor oblečení. „V současnosti se zabývám rozšiřováním sortimentu především směrem k dětskému zboží a určitě bych do budoucna ráda nabízela i outdoorové batohy, spacáky a další doplňky.“

Kateřina a její outdoorové oblečení.Zdroj: se svolením Kateřiny Weissové

„In“ oblečení může být všude, ale ve světě outdoorového funkčního outfittu je na prvním místě bezpochyby jeho schopnost chránit před nepřízní počasí. Kateřina vždy dávala přednost funkčnímu oblečení, na které se může spolehnout, a v případě severského outdooru, jde móda ruku v ruce s funkčností.

„Připomíná mi to můj život v jedné malé rybářské vesničce v západních fjordech, kde polární lišky vysloveně dávaly dobrou noc, a tam jsem velmi ocenila možnost vyjít i v těch největších vichřicích a sněhových vánicích ven v pořádné naducané kombinéze, která měla sice do módních trendů opravdu daleko, zase na ni byl spoleh. Osobně si nepamatuji nikoho v této vesničce, kdo by byl ochotný módě obětovat jednu či dvě omrzliny,“ komentuje se smíchem Kateřina.

Sociální izolace podnikajících matek

Rozjezd podnikání byl v případě Kateřiny hodně těžký. Kromě obrovského náporu, který měla ze všech stran, musela vytvořit spojující vize až po jednotlivé detaily. Nejnáročnější pro ni však prý bylo skloubit vše s péčí o dvě malé děti.

„Bylo těžké smířit se vnitřně s tím, že pro ně nejsem neustále zcela přítomná. V momentech, kdy tyto pocity byly nejtěžší, jsem ale vždy věděla, že to je z mé strany jakási investice, právě proto, abych s nimi mohla v budoucnu trávit více kvalitního času, než by mi umožňovalo nějaké běžné zaměstnání,“ říká.

Od stroje na baterky k podnikání. Šitím svatebních šatů plní sny nevěstám i sobě

Zpětně jako těžkou hodnotí hlavně sociální izolaci, do které se snadno dostanou matky malých dětí, které se snaží začít podnikat. Kateřina je sama sobě skladnicí, asistentkou i zákaznickým servisem.

„Naučilo mě to hodně pracovat s osobními i pracovními prioritami – v osobní rovině jsou samozřejmě na prvním místě spokojené a zdravé děti a v té pracovní kvalitní zboží a spokojení zákazníci, džungle doma může pár let ještě počkat,“ dodává.