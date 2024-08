Ne, nemusím předem listovat ve slovnících severských jazyků, abych tu sympatickou mladou dvojici správně oslovil. „Já jsem rodilá Tišnovačka,“ uvádí Karin, „a můj manžel Marek pochází ze Šumperka. Životní cesty nám ale svedla dohromady práce v Brně, v provozovně s názvem „Bar, který neexistuje“, kde jsme se poznali,“ doplňuje.

„Otevřít si vlastní podnik byl ale takový náš společný sen,“ komentuje Karin rodinný příběh. „Po letech za barem totiž člověk dospěje do fáze přání mít svůj vlastní provoz. Marek chtěl bar, já kavárnu, a tak jsme tu myšlenku spojili do jednoho. On i ten provoz tomu odpovídá – zatímco večery jsou hlavně o barmanské práci, přes den je zase hlavní poptávka po kávách a limonádách. Proto jsme využili příležitost nabídky výběrového řízení na provoz této kavárny a jsme rádi, že zde můžeme svou vizi začít naplňovat,“ vysvětluje.

Bar na severský způsob

Příběh baru s dánským názvem, který znamená v překladu „štěstí“, má v jihomoravském Tišnově krásné rodinné kořeny. „Před řadou let jsme s manželem plánovali se do Dánska odstěhovat. Severní země, životní styl a mentalita jejích obyvatel nám byly opravdu blízké,“ uvádí Karin.

Ovšem události světové pandemie plán zhatily. Nicméně inspirace dánským přístupem k životu, kterou vystihují 3 pojmy „lykke, hygge a lagom“, zůstala. Tyto tři zásady zjednodušeně řečeno znamenají vážit si maličkostí, rodiny a zdraví, a oprostit se od stresu a honby za materiálním bohatstvím. To vše se pak promítlo do jejich snu.

close info Zdroj: se svolením manželé Leščenkovi zoom_in Karin ve své vysněné kavárně.

„Host u nás nemusí najít nejlepší whisky na světě, ale určitě se tady setká s přívětivým přijetím. Servis je vyšší přidaná hodnota než značka kávy, kterou si dá,“ doplňuje Karin.

Navzdory lidovému pořekadlu „pije jako Dán“ se totiž na severu podle manželů Leščenkových prosadil trend, kdy pijete s rozumem. Jako se do restaurace nejdete přejíst, tak se do baru nejdete opít. Jdete si tu návštěvu užít a ochutnávat.

Nenápadně důsledná udržitelnost

Dalším reprezentantem, který indikuje, že tento podnik vede mladá generace vytříbená hodnotami všudypřítomně šetrného přístupu k životnímu prostředí, je důraz na minimalizaci odpadu, tedy snahy ničím neplýtvat, ale využít vše beze zbytku.

„Podle této inspirace si i my vyrábíme vlastní sirupy nebo ovocné likéry,“ uvádí Marek. Ruku v ruce s tím jde i typický důraz na lokálnost surovin, který minimalizuje uhlíkovou stopu způsobenou nehospodárným dovážením z nelogicky vzdálených lokalit.

Jižní Morava, která se může chlubit širokou škálou domácí produkce, ať už farmářského nebo jinak lokálního původu, je pro tento přístup základnou více než bohatou. „Máme tu pivo z nedaleké Lomnice, a určitě nebudeme dovážet produkci nějakého pivovaru z dalekých Beskyd. Káva je z pražírny Ignác ze sousedních Hradčan, odebíráme mléčné nebo masné výrobky z okolních farem,“ říká Marek.

Bar je multifunkční prostor

Šetrný přístup k životu jde pak samozřejmě i proti typické jednoúčelovosti využívaných prostor. „Jak už jsme naznačili, já chtěla kavárnu a Marek bar, přizpůsobili jsme i osvětlovací techniku tak, aby prostor přes den působil jako příjemné místo k setkání u kávy, zatímco ztlumení je vhodné pro večerní barový provoz. Máme tu i silnou wifi, abychom měli pověst místa pro coworking, kam je možné si z home office nebo z mateřské odskočit s prací do jiného prostředí, než jaké vás neustále obklopuje doma. A také náš prostor slouží pro pravidelné dramaturgické večery s živou hudbou nebo klubovými pořady,“ uzavírá Karin.