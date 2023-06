Kavárnu a bistro MaKa Coffee v Lysé nad Labem vede Karel Runštuk spolu se svou přítelkyní Dianou Mezuliánkovou. Podnik dnes už s regionálním přesahem začal budovat v době těsně před covidem. Složité časy ustál a teď se chystá rozšířit své pobočky i do dalších měst.

Karel Runštuk a kavárna Maka Coffee | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Baristiku a gastronomii si Karel Runštuk oblíbil už během studia Střední hotelové školy v Poděbradech. Po nabrání zkušeností v zahraničí či podnicích v Praze se chtěl pustit do vlastního podnikatelského projektu, tak začal jezdit se stánkem s kávou po nejrůznějších akcích v okolí.

„Začínali jsem na vánočních trzích, to se nám moc líbilo, a poté jsme začali jezdit na farmářské trhy do Čelákovic či do Milovic,“ vzpomíná na začátky Karel Runštuk. Kamennou kavárnu MaKa Coffee v Lysé nad Labem zákazníkům otevřel těsně před covidem.

„Za toho půl roku jsme se v Lysé a okolí dobře zavedli, takže jsme klientelu získali rychle a díky tomu jsme byli schopni přežít. První vlna covidu byla nejtěžší. Naštěstí jsme ale neměli tolik zaměstnanců, byli to brigádníci, studenti, v dnešní době by to bylo mnohem těžší,“ přiznává kavárník.

Během covidových omezení měli otevřené pouze okénko pro výdej rychlé kávy a nějaké té sladké dobroty. Jde o dobu, kdy jedinými zákazníky byli především pošťáci a další poslíčci převážející balíčky. „Byl to takový vietnamský život, kdy jsem tady skoro bydlel, pomalu se to však zlepšovalo a na podzim a v zimě už zákazníci chodili ve vyšším počtu, tolik se nebáli,“ vzpomíná Karel Runštuk.

Kavárna Maka Coffee v Lysé nad LabemZdroj: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Kavárna a bistro v jednom

Dnes má MaKa Coffee asi deset zaměstnanců a smělé plány do budoucna. Karel Runštuk spolu se svou přítelkyní Dianou Mezuliánkovou chystá další pobočky, první z nich otevírají v Českém Brodě. Už to přitom není jen kavárna, ale také bistro, které nabízí mimo jiné také snídaňová a obědová menu. Kromě toho disponují vlastní pražírnou.

„Zaměřujeme se na lokální suroviny, máme vajíčka z farmy, mléko z regionální mlékárny, zeleninu od místních farmářek, které nepoužívají pesticidy,“ vysvětluje majitel s tím, že tyto suroviny rozhodně vnímá jako lepší než ty, jež by zakoupil v supermarketu.

Jak už bylo zmíněno, Karel Runštuk má předchozí pracovní zkušenosti nejen z pojízdné kavárny, ale i z pražských podniků a ze zahraničí – z Německa nebo z Irska – kde málem zůstal. „Bylo to těžké rozhodování, jestli se vrátit, nebo zůstat tam. Nakonec jsem ale zakotvil tady, lákalo mne malé město a teď jsem rád, že jsem se vrátil domů,“ uzavírá podnikatel.