Pro jeho díla si jezdí lidé z širokého okolí. Neodnáší si je však domů v tašce, ale na vlastním těle. Majitel tetovacího salonu Tattoo Sun ve Stříbře Richard Slunečko vytváří tetovací jehlou ojedinělá vyobrazení dle přání žádostí zákazníků, přesto však říká: „Mám stanovené hranice, za které bych nešel.“

Doslova umělecká díla vytváří na tělech svých zákazníků Richard Slunéčko, majitel tetovacího studia Tattoo Sun ve Stříbře. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Kdy jste s tetováním začal a proč?

Roky jsem pracoval jako programátor, kde jsem získal také různé grafické dovednosti. Kreslení mi bavilo od malinka a baví mě dodnes. Co vidím, to nakreslím. Kde se to ve mně bere nevím, nikdy jsem ani nechodil do žádné umělecké školy. Kamarádovi, který už před asi 22 lety tetoval, jsem dělal různé návrhy, co by mohl klientům vytetovat a on mi tehdy řekl, že nechápe, proč netetuju sám. Vnukl mi prvotní myšlenku, nápad se mi zalíbil a já se do toho pustil. Naučil mě základy tetovací techniky a já se pak učil dál. Ale na sto procent spokojený nejsem nikdy a to i přesto, že dneska už je o moc lepší vybavení než s čím jsem začínal. Sám už se kérkám věnuji přes dvacet let.

Samozřejmě jsem musel projít různými kurzy, první byl kosmetik-kosmetička, následoval kurz Porušování integrity lidské kůže a zisk potřebných certifikátů. Bez toho by to nešlo. Musel jsem se naučit základy zdravovědy a především prostě dobře poznat kůži, protože kůže není papír.

Podívejte se, jak vypadal letošní 8. ročník festivalu tetování Tattoo Event v Pardubicích:

Není tatér jako tatér. Umělecké dílo na těle? V Pardubicích je tvořili mistři

Mám pocit, že vidím čím dál častěji tetované lidi než tomu bylo dříve. Pletu se?

Dříve kérka znamenala spíše cejch kriminálníka. Dneska už se to tak nebere, je to prostě zkrášlování těla. Tetovací jehlou lidem tvořím dle jejich požadavků prostě módní doplněk nebo něco, co má pro ně nějaký význam. Jen si musí dobře rozmyslet, zda ho opravdu chtějí, je to většinou věc, kterou budou mít na těle celý život.

Jaká věková skupina za vámi do salonu přichází?

Chodí sem klienti ve věku zhruba od 17 do 65 let, nejčastější věkovou skupina bych odhadl mezi 20 až 45 lety . Přičemž ten sedmnáctiletý musí přijít vždy v doprovodu rodičů, kteří mi k tomu dají souhlas. Jsem v tomhle loajální. Nikdy bych se do toho nepustil bez jejich souhlasu, sám bych si nepřál, aby se mi dítě domů vrátilo s obrázkem na těle, aniž bych o tom věděl. Jinak jsem tetoval i starší seniory, kterým bylo přes 70 let.

Co všechno si lidé nechávají u vás tetovat, vždy jim vyhovíte?

Je to hodně individuální, ale i tady lidé podléhají módním trendům. Hodně dělám realistické černobílé věci. To znamená překresluji fotky, screeny z filmů. To mám rád, to mi fakt baví. Ale občas někdo přijde s barevným portrétem na který si netroufnu. Přiznávám to upřímně, to pak pošlu takového klienta dál, nechci si zkazit reputaci nepovedených dílem a ani zklamat zákazníka.

Doslova umělecká díla vytváří na tělech svých zákazníků Richard Slunéčko, majitel tetovacího studia Tattoo Sun ve Stříbře.Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Po čem dalším lidé touží na svém těle?

Doslova teď frčí anime, zjednodušeně řečeno obrázky z animovaných japonských filmů. Pak manga, černobílé obrázky z komiksů. Zájem je i o etniku. To se opět zjednodušeně řečeno jedná o především o samoiské ornamenty, z nichž si mnozí nechávají vytvořit na ruce třeba celý rukáv. Hodně dělám malé linkové práce. To je kérka bez jemného stínování, v lince.

Je zájem také o barevné tetování?

Je a obrovský. Tetuji hodně akvarely, ale i realistické barevné obrazy, či japonské tradiční tetování Irezumi.

Tetujete úplně po celém těle?

Přijde na to, jak to myslíte. Ano, ale genitálie ne. Naštěstí zde není ani poptávka, takže nemusím klienty odmítat. Snažím se být diskrétní a hlavně se snažím, aby se v salonu návštěvníci cítili komfortně. Pokud si žena přijde pro kérku na prso, vysvleče se v boxu, bradavku si přelepí a teprve pak ulehá na lehátko.

Odmítl jste někdy někoho? Vzpomínáte rád na některá svá díla?

Jednou přišel pán a chtěl na ruku vytetovat pánský penis. To jsem tedy fakt odmítl. Rád vzpomínám na některé crazy výtvory. Například miluju nohu své kamarádky, které jsem dělal od shora až dolů tučňáky z Madagaskaru. A dodnes jsem nadšený při vzpomínce na pána, který si nechal vytetovat krtečka v kalhotkách a k tomu nápis THUG LIFE – život gangstera. Pán měl svérázný smysl pro humor, ale mně se to líbí.

Doslova umělecká díla vytváří na tělech svých zákazníků Richard Slunéčko, majitel tetovacího studia Tattoo Sun ve Stříbře.Zdroj: Richard Slunéčko

Předěláváte také kérky po jiných tatérech?

Ano a bohužel jsou to občas i skutečná zvěrstva. Takové práci předchází pravidelně společné sezení se zákazníkem, kdy ho upozorním na to, že budu muset původní barvu překrýt nějakou tmavší a s tou pak pracovat dál. Při konzultaci se z něj snažím dostat informace, co ho baví, co se mu líbí a dle toho pak prostě vytvořím svoje vlastní dílo. Tady moc nejde předělávat přímo dle přání zákazníka, tady mi prostě musí věřit. Občas taky někdo přijde a chce něco jen dodělat, tak tomu se taky nebráním.

Odstraňujete u vás v salonu tetování, ať už své nebo cizí?

Rozhodně ne, lidi posílám do odborných laserových center. Já nemám laser vůbec, levný, který někteří kolegové mají, na to nestačí, v centrech mají účinné.

Jaké jsou u vás cenové relace?

Tak takhle jednoduše se odpovědět nedá. Cena začíná na pětistovce, pak se odvíjí od velikosti, barevnosti, a těch aspektů je celá řada. Každopádně bych každému, kdo má o tetování zájem, doporučil, aby si uvědomil, že levná kérka nebývá zpravidla nejkvalitnější a jak už jsem říkal, je to něco, co na sobě bude mít celý život. Tedy pokud nevyrazí do laserového centra (smích).

Tatérka vytváří opravdu unikátní tetování metodou, kterou používá jen málokdo:

Tetování, které se do kůže vyšije? Viktorie používá skutečnou jehlu a má úspěch

Blíží se Vánoce, nabízíte také dárkové poukazy?

Samozřejmě, nabízíme je celoročně.

Máte podporu rodiny?

Manželka už ve studiu tetuje se mnou, přestože teprve začíná, je opravdu moc šikovná. A to to neříkám jenom proto, abych dostal večeři (smích). A zdá se, že v našich šlépějích půjde i mladší syn. Stejně jako já odmalička rád kreslí a tetování už zkouší na umělé kůži, kterou mu pro ty účely kupujeme v tatooshopech.