Už deset let se zabývá činností, která vyvolává na její tváři i tvářích lidí úsměv a dobrou náladu. Klára Sezgin (dívčím jménem Raušanová) má totiž firmu na výrobu ovocných, čokoládových a dortových kytic, ovocných bonboniér, muffinů a narozeninových dortů. A když před nedávnem přidala do sortimentu i uzeninové kytice se sýrem a čerstvou zeleninou, ten úsměv byl u mnohých ještě větší.

Firma Frutiko, jejíž zakladatelkou je Klára Sezgin, vyrábí ovocné, čokoládové a dortové kytice, ovocné bonboniéry, muffiny a narozeninové dorty. | Foto: Deník/Jiří Macek

Firmu Frutiko Klára vypiplala doslova od plenek. Impulsem se stal turecký Istanbul, kam vyjela na výměnný pobyt v rámci studentského projektu Erasmus. Ubytovala se u Ceydy, která měla bratra Sedata. Brzy byl z Kláry a Sedata pár. Přemítali, do čeho vrhnout síly. Jelikož s čokoládovými kyticemi měla Ceyda zkušenosti – do firmy, kde pracovala, vozil kurýr ovocné kytice často – nápad byl na světě. Po návratu do Čech tak Klára se Sedatem, švagrovou a švagrem rozjeli firmu Frutiko. To se psal rok 2012.

„Začátky byly krušné, v práci takřka nonstop, nabízeli jsme novou službu, kterou nikdo neznal. Je třeba si uvědomit, že ovoce je rychloobrátkové zboží, takže vychytat objednávky s dodávkami zboží nebylo jednoduché. Postupně jsme si ale nacházeli zákazníky a obrat se zvyšoval,“ vzpomíná Klára.

Bydlela v pražských Modřanech, kde byla výrobna a kanceláře. Před rokem se přemístili na druhý konec Prahy, k výpadovce na Brno, do větších prostor v Čestlicích. A k tomu všemu se po rozvodu se Sedatem přestěhovala zpátky na sever. Pochází totiž z Jablonce nad Nisou, kde žila do svých osmnácti, než se vydala do Brna studovat Masarykovu univerzitu se zaměřením na mezinárodní vztahy.

Nyní bydlí ve vedlejším Liberci s přítelem ajťákem a šestiletým synem z prvního manželství. Několikrát týdně tak míří autem ze severu do Čestlic, kde to voní květinami, ovocem a čokoládou. „Prim hrají v sortimentu jahody, oblíbené jsou vodní melouny, banány, ananas, pomeranče, jablka, kiwi i hroznové víno. Z květin se nejvíce líbí růže a tulipány. Tou pomyslnou třešničkou na dortu je mnohdy belgická čokoláda, která ovoce kryje,“ usmívá se.

Frutiko vyrábí i ovocné bonboniéryZdroj: se svolením firmy Frutiko

Covid Frutiko nepřeválcoval. „Jsme dovážková firma, takže to pro nás nebylo špatné, lidé byli doma, na internetu, potřebovali oslavencům popřát, tak nás využívali. Zato poslední rok je těžký. Energie a náklady, vše šlo nahoru. Museli jsme zdražit, ale nemůžeme příliš. Už se to ale lepší. Kytice vozíme především po Praze a středních Čechách, ale jsme schopni rozvážet po celé republice,“ říká spolumajitelka firmy Frutiko, která má roční obrat úctyhodných 30 milionů korun.

„Jedna kytice přijde zhruba na tisíc korun a denně zpracováváme téměř stovku objednávek. Kromě klasické nabídky z webových stránek máme občas i netradiční objednávky, všem vycházíme vstříc. Dorty na míru připravujeme v nejrůznějších stylech – máme objednávky například na dorty rockové, motorkářské, ale také bezlepkové, zajišťujeme svatby, které ladíme do jednotného konceptu, jak barevně, tak stylově.“

Ve Frutiku pracují dvě desítky zaměstnanců, až na dva řidiče samé ženy. S firmou má Klára vize, ale je opatrná. „Rosteme obratem i produkty, kterých máme přes pět set. Před covidem jsme měli prodejní stánek v obchodním centru, ten se nám ale nerentoval. Nyní v Čestlicích připravujeme floristické i cukrářské kurzy, uvidíme,“ dodává Klára, spolumajitelka a hlavní postava firmy Frutiko.

Jako malá holka chtěla být Klára zpěvačkou a tanečnicí, v Jablonci chodila do sboru a taneční školy. Po vystudování magisterského studia nastoupila do nadnárodní firmy, pak ale přišel nápad vlastního podnikání s ovocnými kyticemi a od té doby již přes deset let vede Frutiko