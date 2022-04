Knižní záchranka sídlí ve Zlíně, její akční rádius je spojený hlavně s Moravou. Zásah jinde v republice ale vyloučený není. „Řekněme, že ochota vyrazit je přímo úměrná počtu odvážených knih. Už jsme takhle byli i v Příbrami, Praze nebo Plzni,“ popisuje Dostál. Tento týden má záchranka nabito, čeká ji cesta minimálně do Vsetína, Brna a Olomouce. „Nejspíš začaly jarní úklidy, takže je toho dost. Jinak ale vyjíždíme asi dvakrát do měsíce,“ doplňuje.

Knižní záchranka funguje pátým rokem a počty odvezených knih se pohybují v desítkách tisíc. „Nejčastěji nás volají lidé, kteří knihy zdědili v pozůstalosti. Nebo pomáháme knihovnám, které vyřazují staré fondy,“ líčí Dostál.

Služeb Knižní záchranky využila i třeba spisovatelka Dana Šimková. Knižní záchrance odevzdala přes tři tisíce knih. „Asi sedm stovek bylo z pozůstalosti po babičce, zbytek pocházel z vyklízené fary,“ vypráví. Ze služby měla velkou radost, protože se chtěla knih zbavit, zároveň k nim má ale silně zakořeněnou úctu a hodit je jen tak do popelnice nepřicházelo v úvahu. „Sama jsem vystudovaná knihkupkyně a pocházím z rodiny, kde se s knihami vždycky pracovalo. Takže mám v krvi, že ke knihám se má vždy chovat s úctou a nemají se ničit. Záchranka byla opravdu elegantní řešení,“ pochvaluje si.

Účelem Knižní záchranky ale není podnikání a plnění antikvariátů. Cílem je hlavně pomáhat, a to nejen majitelům nechtěných knih, ale lidem a místům, kde je to potřeba. Každý náklad se pečlivě vytřídí, zkatalogizuje a pak putuje do dalšího prodeje.

Mezi knihami převažuje klasika

Knižní záchranka patří pod projekt Knihomilové, jehož součástí jsou i KnihoTrhy, v podstatě knižní bleší trhy, nebo dobročinné knihovničky Book2Go v nemocnicích a na dalších veřejných místech. „Část výtěžku pokryje náklady na záchranku a sklad, knihy převážíme a ukládáme zdarma. Zbytek výtěžku pak míří na podporu nějakého lokálního projektu, ať už je to útulek nebo podpora konkrétního dítěte s handicapem,“ vysvětluje Dostál.

Momentálně se díky starým knihám podařilo vybrat už skoro čtvrt milionu korun. Igor Dostál ale poznamenává, že to jde pomalu. „Ona cena těch knih není nikdy velká a ani nebude. Z 99 procent je to Jirásek, Němcová a další klasika, kterou máme všichni doma. V podstatě je to neprodejné,“ popisuje.

Zákazníci KnihoTrhů nebo dalších jarmarků, protože Knihomilové knížky pro jejich vlastní účely věnují i neziskovým organizacím, ale přistupují na pravidla charitativní hry. A jsou ochotní zaplatit vyšší sumu. Nejvíce se podařilo z nákladu knižní záchranky prodat knížku od spisovatele, legendy českého sci-fi a fantasy Jiřího Kulhánka. „Kniha se prodala za třináct tisíc korun,“ vypočítává Dostál.