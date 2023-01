„Před osmnácti lety jsme si, nyní již s manželem, pořídili první kočičky, a to Barmy. Já jsem v té době našla na zahraničních stránkách škrabadla, která vypadala jako kus stromu, a to mě nadchlo. Napadlo mě, že bychom si takové mohli sami vyrobit do nově zrekonstruovaného bytu na zasklenou lodžii. A tak se i stalo, jelikož je manžel manuálně šikovný a zručný,“ říká Lucie Strapková.

„Obstaral kus kmene, který jsme u jeho tatínka v dílně sami opracovali a i sami vyrobili sedáky a potáhli tehdy ještě kusem plyše. V té době jsme netušili, že by kmen měl projít technickým procesem, aby mohl do interiéru. Nainstalovali jsme jej na zasklenou lodžii a první kočičí strom pro Barmy byl na světě a byl velice oblíbený. Kočky z něj prostě neslezly,“ podotýká.

Vánoční dárek pro milovníky psů a koček? Umělkyně vytvoří portrét i za 250 korun

A potom už to šlo rychle. Lucii napadlo kočičí strom vyfotit a zkusit nabídnout dál. „Byla jsem v šoku, poptávky se jen hrnuly. Kočičí strom nám v jeden moment obrátil život vzhůru nohama. To jsme pak o víkendech jezdili instalovat kočičí stromy po celé republice. Pak se nám narodil syn, takže už to pak bylo spíše na manželovi a jeho tatínkovi, který mu pomáhal a u něhož jsme měli první provizorní dílnu,“ vzpomíná na začátky podnikatelka.

V poslední době jsou podle ní oblíbené samostatné kočičí stromy, které se mohou zasílat přepravní společností. S většími realizacemi jezdí osobně za klientem. Postupně rozšířili výrobu i o takzvané síťování balkonů bez vrtání, dokážou vyrobit venkovní dřevěné voliéry, dále různá hřiště vhodná do zahrad i teras. V nabídce je i kočičí nábytek.

Již sedmnáct let je na trhu s potřebami pro chovatele koček firma kocicistromy.cz ze Šumperska. Rodinná firma z podhůří Jeseníků má vlastní vývoj a dílnu s mottem „Plnit kočičí sny“.Zdroj: Se svolením Lucie a Michala Strapkových

„Naše práce je čistě prací zakázkovou, to znamená, že zákazník si řídí vzhled stromu od samého začátku sám. Od výběru kmene, barvy, potahového materiálu, tvaru sedáků až po celkový vzhled – prostě komplet všeho. To platí i pro kočičí nábytek. Snažíme se zákazníkovi vyjít vstříc naprosto ve všem. U nás opravdu platí, náš zákazník – náš pán,“ konstatuje Lucie.

Z konkurence obavy nemají, tu prý na našem trhu nemají. Maximálně takovou, která se je snaží od A do Z kopírovat. „Naše jméno Kočičí stromy si lidé musí spojovat s kvalitou, precizností, s maximálním servisem, s osobním přístupem ke každému zákazníkovi zvlášť. Nabízíme záruční i pozáruční servis,“ zdůrazňuje Strapková.

Cena nejdražšího kočičího plemene šokuje. Zájemci si na něj musejí počkat i rok

Byla to právě ona, kdo v letošním roce přišel s novou značkou, už zmíněnou Čičparádou. Na e-shopu cicparada.cz nabízí handmade originální potřeby pro domácí mazlíčky, samozřejmě určené převážně kočkám, ale některé produkty ocení i milovníci malých pejsků.

„Čičparáda je takové miminko – zatím disponuje osmnácti položkami přes ratanové produkty až po bambus a konče doplňky pro kočičky. Je to projekt v plenkách, takže teprve testujeme, po čem budou zákazníci prahnout, ale to ukáže až čas. Mám toho hodně v plánu, co nabídnout, ale vše má svůj čas. Zatím Čičparádu ukazuji světu a chci ji dostat lidem do povědomí. A hlavně aby si ji spojili s Kočičími stromy. Prostě patříme k sobě,“ dodává Strapková.