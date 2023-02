„Celý život jsem byla taková podnikavá a měla spoustu nápadů, kterým se většinou všichni smáli, ale záhy to uskutečnil úplně někdo jiný a byl z toho úspěšný projekt,“ začíná své vyprávění západočeská podnikatelka a zakladatelka firmy Scoby Lucie Pelcová.

Už v mládí vždy volala po spravedlnosti, svobodě a pomoci ostatním, lidem, zvířatům, planetě. Vystudovala obor zdravotní laborant, ale hned po škole se vydala jinou cestou a většinu času pracovala ve velkých korporátních společnostech, sbírala zkušenosti a rostla.

Jak tato žena plná optimismu a touhy pomáhat druhým říká: Získala prý vše, co si přála. Největší výhrou je pro ni šťastná, zdravá rodina s milujícím manželem, který jí je oporou a podpoří ji v každé „špatnosti“. Při nástupu na mateřskou pak začala přemýšlet, jak získané zkušenosti využít, dělat něco smysluplného a nemuset se už vrátit mezi mlýnská kola velkého korporátu.

„Sociální smýšlení mám silné a táhlo mě to pořád tímto směrem, ne však do zaměstnání. Chci si sama rozhodovat o tom, co v práci můžu a nastavovat si pravidla,“ vysvětluje Lucie spouštěcí mechanismus cesty na živnostenský úřad. Mezitím se rozjel covid a podnikání zabrzdily uzávěry a izolace.

Od piva až po kombuchu

Jsme národ pivařů. V době zákazů navíc chutnalo zakázané malé pivo s přáteli ještě víc. „I náš malý syn se dožadoval ochutnávek zlatavého moku, a tak mě napadlo, že budu kvasit doma pro děti jejich takzvané pivo. Kombucha mi při vzpomínce na dětství přišla jako nejlepší nápad. Podporuje imunitu, čistí tělo a hlavně je naprosto nenahraditelná v účincích na trávení. Moc mě mrzí, že mě to nenapadlo už u první dcery, která se tím mohla vyhnout dlouhodobým problémům s vyprazdňováním. Děti se hned naučily, že jakmile je bolelo bříško, už si běžely pro Scobíka do ledničky,“ prozrazuje návod, jak v dětech vzbudit touhu pít něco zdravého místo přeslazených nápojů.

Tou dobou navíc začala být kombucha celosvětově opět v kurzu a tento trend se přehoupl i k nám. „Ta moje chutnala rodině, sousedům i přátelům, tak jsem si řekla, když ne teď tak nikdy! Navíc ukážeme, že podnikat se dá i se sociální odpovědností. To bylo to, co mi dávalo smysl. Vyrábět něco pro zdraví, k tomu rozšiřovat místa na chráněném trhu práce a ještě se zaměřovat na dobročinné projekty,“ vysvětluje Lucie Pelcová.

Když pak sehnala prostory, založila v dubnu 2021 firmu už přímo jako sociální podnik a začala řešit financování. „Naivně jsem myslela, že to zvládneme s produktem na podporu chráněných dílen, ale opak byl pravdou a skončila jsem u komerčního úvěru. Vše se dalo do pohybu a v srpnu 2021 jsme jako firma prodali první Scoby – kombuchu do obchodů,“ vyzdvihuje první z úspěchů její značky.

Tu začali každou sobotu prodávat na farmářských trzích v Plzni a před koncem roku 2021 spustili svůj e-shop scoby.cz, navíc získali i oficiální status chráněné dílny.

Zdravotní benefity u pravidelného popíjení kombuchy jsou znatelné. „Kolegyně Renča je po meningokoku a přišla o obě končetiny i ledviny. V práci se z ní stal odborník na kombuchu, se kterou experimentuje i doma, protože si díky ní dala dohromady trávení,“ uzavírá podnikatelka.