„Již několik let pracuji jako OSVČ v oblasti fitness jako osobní trenérka. Pomáhám také své sestře, která je samoživitelka a zbývá jí pár měsíců do ukončení insolvence. Bydlíme společně v pronajatém bytě v Praze. Existenčně jsou na mě závislé obě dvě, jelikož mé sestře z platu mnoho nezůstane, nemá ani nárok na žádné příspěvky,“ píše šestatřicetiletá Lucie S. z Prahy, která podle svých slov nikdy od státu nic nechtěla, nebrala žádné příspěvky ani dávky a dokázala se vždy postarat nejen sama o sebe, ale i o druhé.

„Po letech dřiny v podnikání už jsem nás jako živnostník dobře uživila. A to při neustále rostoucích výdajích – na bydlení, služby, potraviny, zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. A proto v tuhle chvíli považuju za absolutně nehorázný postoj státu k nám živnostníkům. Nestačí, že posledních několik let neustále čelíme nadávkám od vlády, že jsme vyžírkové, nic si nezasloužíme. Teď nám řeknou, že na žádnou pomoc vlastně nemáme nárok? V očích vlády jsme vlastně nic, když nám odmítá pomoci. Jak si tohle může vůbec dovolit stát, který se nazývá demokracií?,“ ptá se Lucie.

„Své povolání jsem si vybrala sama, mám ho ráda, baví mě pomáhat mým klientům zlepšit nejen postavy ale i zdraví. Svou práci měnit nechci, je to i smysl mého života. I přesto, že dovolenou jsem neměla několik let, pracuji i 14 hodin denně, nevím, co je vzít si volno, ani po skončení tréninků mě nečeká oddych, věnuji se své vlastní propagaci, administrativě, starám se o současné klientky a hledám nové, žádnou nemoc si nemůžu dovolit už několik let. Co si nevydělám, to nemám,“ vysvětluje fitness trenérka.

S financemi pomohli přátelé

Svou aktuální situaci zatím zvládá jen tak, že si musela finančně vypomoct od přátel. „Musela jsem žebrat u banky, zda by mi alespoň nesnížila splátky v době nouzového stavu, zkusila požádat stát o pomoc, hledám brigádu - a stát není schopný mi projednou pomoci? Bez přátel bychom totiž skončili všechny tři na ulici, protože z odloženého daňového přiznání se skutečně nenajíme a nájem nezaplatíme. Nehledě na to, že já a spousta mých kolegů už ho máme dávno řádně podané,“ přibližuje svou situaci, která je ale podobná u všech osob samostatně výdělečně činných, mladá Pražanka.

Dosavadní neochota vlády promoci této skupině ji rozladila natolik, že se na závěr ptá: „Jsme stejně rovnocenní občané jako kdokoliv jiný, tak proč nemáme stejný nárok na pomoc a právo na rovnocenné zacházení? Rozhodně se tu nechci litovat, jen mám už dost toho nespravedlivého jednání vůči nám OSVČ.“