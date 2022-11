„Proč má tenhle člověk takový problém, proč má bolesti, oteklé nohy nebo ruce, proč je tak křivý, proč má problémy s trávením a další,“ vysvětluje. Základní kurz jí nestačil, a tak se obklopila knihami z různých oborů a hledala odpověď na otázky.

Prošla dalšími kurzy na ayurvédskou masáž, na lymfodrenáž, na Dornovu metodu, proti celulitidě a jiné. „Z každého jsem si vytáhla to nejdůležitější a k tomu jsem neustále ležela v knihách. Což dělám dodnes, celých 17 let,“ říká Alena s tím, že věčné učení a zdokonalování nikdy nekončí, stále je se co učit a co objevovat.

Jenže sama poznala, že když jste zaměstnanec, není moc prostoru někomu pomoci více než jen okamžitou masáží, podle toho, co si klient objednal, aniž by věděl, co potřebuje. Tak v ní zrála touha pořídit si vlastní salonek a dělat práci podle svého. Syn, kvůli kterému dříve nemohla být na vlastní noze, mezitím vyrostl, nastoupil do práce a ona měla možnost splnit si svůj dlouholetý sen. Otevřela si salon Kosmetika – masáže Alena Pekelská v prostorách Technické univerzity v Liberci.

Sama poznala, co je bolest

Vzhledem k tomu, že se sama celý život prala s různými zdravotními problémy – s ledvinami, plícemi, křivými zády, nadváhou a otoky – zjistila, co pomáhá.

„Měla jsem trenažér, na kterém jsem mohla testovat vše, co jsem se naučila, samu sebe. A jak se říká: Sytý hladovému nevěří, ale já věřila. Nejlépe pochopí potíže ten, kdo je sám má,“ konstatuje.

„Vše, co jsem do sebe za ty roky nasála, najednou do sebe začalo zapadat jako puzzle a já si dokázala pomoci. A když jsem to dokázala u sebe, lépe se dokážu vcítit do potřeb ostatních,“ říká Alena.

Přestože jí chyběla z počátku klientela, podnikání zvládá na jedničku. Klienti si ji oblíbili, a navíc ji začali doporučovat dál a dál. Práce ji neskutečně baví, a jak sama říká, není nad to, když je práce koníčkem. Dnes k ní chodí lidé na masáže celého těla, které dělá za pomoci přírodních, za studena lisovaných olejů.

Kromě toho jsou velmi žádané její ayurvédské masáže, lymfodrenáže – jak ruční, tak za pomoci podtlakového přístroje vacupress. V nabídce má i lávové kameny nebo si můžete zajít jen tak na kosmetické ošetření přírodní kosmetikou. Veškeré tyto procedury pomáhají tělu od bolesti, odplavují jedy a podporují regeneraci organismu.

„Moje práce je moje láska a překážky, které mi život klade, překonávám, protože o tom život je. A stojí za to se občas poprat s nepřízní osudu a splnit si svůj dlouholetý sen,“ dodává Alena Pekelská.