Pracoval v reklamní agentuře a studoval vysokou školu. Tu pak nahradilo kožedělničení a také focení eventů a svateb. Když se mu narodil syn, sekl s prací v reklamce. Kdy jindy se postavit na vlastní nohy než teď, řekl si. Kvůli covidu pak řemeslo převážilo a už to tak zůstalo. Z Brňáka Jana Planičky se stal kožedělník „na plný úvazek“.

Jana Planičku z Brna cítil, že musí dělat rukama, dal výpověď v reklamce a začal se živit jako kožedělník | Foto: se svolením Jana Planičky

V jeho bezprostředním okolí se řemeslem nikdo neživil, jen praprarodiče pletli proutěné košíky. Ke kůži se dostal náhodou. Studoval podnikání na fakultě regionálního rozvoje a když se mu rozpadla peněženka, řekl si, že si ji zkusí vyrobit. I když o práci s kůží nic nevěděl, měl jasno, že musí být kožená.

„V obchodu pro kutily jsem koupil zbytky kůže, čalounickou jehlu, nit a lepidlo a pustil se do toho. Kůži jsem řezal švýcarským nožem, díry vrtal vrtačkou a o šití se raději nezmiňuju. Ale podařilo se a radost byla obrovská. To mě nakoplo k dalším pokusům, kterými jsem si ve volném čase čistil hlavu,“ vzpomíná Jan Planička.

Po amatérské první peněžence přišly brzy opasky, klíčenky a malá dámská psaníčka, které s obměnami vyrábí dodnes. Všechny výrobky si fotil a dával na sociální sítě, kde se publikum od kamarádů rozrůstalo po další fanoušky, kterým vyráběl všechno možné, a tím se zároveň učil další postupy. Ohlasy byly skvělé.

Původní dílnu měl v suterénu rodinného domu v brněnských Židenicích. V roce 2013 vyklidil nepoužívanou garáž, pak přidal druhou místnost a nakonec půdu. Dnes má dílnu s osmi kolegy v brněnském brownfieldu Stará Mosilana.

„Velmi těžko najdete někoho, kdo je hotový, vyučený, připravený spolehlivě pracovat. Proto hledám většinou mladé lidi třeba z textilních oborů, kteří umí šít na stroji, zbytek už je postupně naučíme. U nás používáme stroje prakticky jen na začátku, třeba při ztenčování kůží, a na konci při šití. Všechno mezi tím je ruční práce,“ přemítá a připomíná, že vyrábí vše z lícové hovězí usně.

Vloni odbavili téměř tři tisíce zákazníků. U lidí vedou pánské opasky, dámské ledvinky a psaníčka, případně pak klíčenky, minimalistické peněženky nebo podložky na stůl v různých velikostech a tvarech. Firmy si zase oblíbily menší série luxusních vánočních dárků pro zaměstnance a klienty.

Ideální dárek pro muže? Opasek

„Opasek je ideální dárek pro muže, protože ho využije každý – vždycky uvítáte, když nemusíte protahovat pokaždé svůj jediný opasek do některých z pěti kalhot. A moderní minimalistické ledvinky jsou jasný trend dnešní doby. Je to elegantní doplněk na telefon a pár drobností, který máte stále po ruce, a přitom o něm ani nevíte,“ popisuje trendy v oboru.

Většinu výrobků prodává Jan Planička on-line přes webovky kozedelnik.cz. Občas zavítá na trhy typu Mint Market nebo Dyzajn Market.

Od loňska začal prodávat i ve sdílených designových obchodech, kterých je nyní po republice patnáct.

„Oproti klasickému zaměstnání mě baví, že se můžu svobodně rozhodovat o tom, co, jak a s kým budeme dělat, s kým budeme spolupracovat. Prostě budovat fungující novou věc na zelené louce. A když toho mám dost, vezmu do rukou nástroje a jdu vyrábět něco obtížného, abych si na konci mohl říct: Jo, vytvořil jsem něco fakt dobrého, to se bude líbit,“ přemítá o své práci Jan Planička, který s manželkou vychovává dvě malé děti.

Manželka mu je velkou oporou. „Dává mi zpětnou vazbu a někdy pomáhá i jako modelka, výrobky si totiž fotíme sami na sobě,“ dodává s tím, že chce vytvořit stabilně fungující firmu, která bude vyrábět super výrobky z prvotřídních materiálů, a přitom dostupné pro všechny.