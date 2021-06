Stádo vizovických koz vyprodukuje denně asi sto litrů mléka. Vlčkovi ho musí zpracovat do osmačtyřiceti hodin. Kromě kefírů a jogurtů z něho vyrábí různé druhy sýrů a také velmi oblíbenou zmrzlinu.

Třicet procent výrobků se prodá z domu. Zbylých sedmdesát procent tvoří tržby hlavně z velkých letních festivalů, slavností a dalších akcí a ze zásobování hotelů a restaurací. Na obojí se nedostalo. Farmě tak zoufale chybí peníze na krmení a další provoz hospodářství. Pokud se situace nezlepší, nejpozději začátkem prázdnin musí sáhnout k porážce až dvaceti kusů.

„Hotely a restaurace byly zavřené. Masters of Rock, Vizovické trnkobraní nebo Slavnosti česneku vloni i letos zrušili. Stejně jako mnoho dalších akcí. Malé farmářské trhy nás ani zdaleka neuživí. To, co jsme v normální době vydělávali, pokrylo náklady na přežití v zimě. Ty jsou minimálně dvě stě tisíc. Teď je situace kritická, chybí na žrádlo,“ krčí rameny Martin Vlček.

Stádo sta koz spořádá měsíčně asi dvě tuny ovsa, přes jeden a půl tuny ječného šrotu, zhruba osm set kilogramů cukrovarských řízků, dvě stě kilo vojtěšky, sto kilogramů vitamínů, stejně tolik minerálů a pětadvacet kilo speciálních kvasinek. S dalšími dobrotami, jako jsou sladový květ, melasa a jiné stojí živení těchto rohatých krasavic až padesát tisíc měsíčně.

Díky pandemii se na farmě u Vlčků hromadí desítky až stovky kilogramů produktů. „Pořídili jsme další lednice, ale nemáme to tu nafukovací. Stává se, že pár desítek kilo musíme měsíčně zlikvidovat. Dvacet kilo sýra je ztráta osmi tisíc korun. To je na nákup cukrovarských řízků pro kozy na dva týdny,“ počítá farmář.

Cesta na jatka

Až bude nejhůř, bude muset sáhnout k nejhoršímu. „Deset až dvacet koz půjde pryč. Vybereme nejstarší kusy a též problémové, co například utíkají. A taky ty, které nejméně dojí. Odvezou je do Valašských Klobouk na jatka a pak poputují k řezníkovi. Do klobás, párků a salámů,“ líčí neblahý osud vybraných členek stáda.

Nejčernější scénář se nemusí naplnit za předpokladu zvýšení prodeje, nebo díky pomoci sbírky na serveru Donio.cz.

„Už jsme ji vyhlašovali vloni. Zvedla se obrovská vlna solidarity a vybralo se přes 140 tisíc korun. Netěší nás to, ale museli jsme to zopakovat i teď. Moc by nám také pomohlo, kdyby si k nám na farmu našli cestu další zákazníci a nákupem našich výrobků by mohli odvrátit nepříznivou situaci,“ uzavírá Martin Vlček.