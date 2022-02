Ačkoliv dnes příznivci tvrdého alkoholu seženou láhev téměř v každém supermarketu, poctivým moravským pálenkám se vyrovnají jen stěží. Někteří si však myslí, že je k přípravě možné využít jakékoliv zbytkové ovoce. To Marie Stejskalová vyvrací. „Kdysi jsem vozila hromady ringlí k výkupu, jenže pak už mi je ani nechtěli vzít. Bylo tedy jednodušší hodit je všechny do bečky a nechat zkvasit. K tomu je potřeba jen dobré a vyzrálé ovoce, žádné nahnilé kusy,“ upozorňuje žena.

Favoritem jsou švestky, každoročně se jich urodí nejvíce. Příprava se rovněž liší podle toho, z jakých plodů chce zákazník alkohol vypálit. „K výrobě slivovice jsou nejvhodnější dobře vyzrálé a zdravé švestky. Do kvasu se sklízejí co nejpozději, aby měly málo kyselin a mnoho cukru i aromatických látek. Vhodně vyzrálé švestky by měly mít obsah cukru až devět procent,“ vypráví Stejskalová.

Suchej únor? Jen další hřebíček do naší rakve, obávají se podnikatelé

K výrobě kvasu využívají plody celé nebo rozdrcené. „Třeba pecky ale nedrtíme nikdy. Někteří zahrádkáři nechávají švestky kvasit loupané a bez pecek. Odpeckování je pracné a výsledek bývá spíše negativní, protože takový destilát mívá slabší vůni,“ líčí mistryně moravských pálenek. Na lokálních degustačních soutěžích získává společně s dcerou pravidelně nejvyšší ocenění.

Dobrá slivovice by neměla být příliš silná, obsahovat má ideálně kolem padesáti procent alkoholu. „Musí vás pohladit. Při pití je žádoucí cítit švestky. Lidé dělají také chybu v tom, že dají láhev nejdřív do mrazáku. Naopak pálenka se má podávat v pokojové teplotě, což zvýrazní chuť ovoce,“ poukazuje na častý omyl.

Největší poptávka bývá mezi zákazníky pravidelně od srpna do září při dozrávání meruněk, s ostatním ovocem přijíždějí lidé často i v prosinci. „Za loňský rok bych zájem zhodnotila jako střední. Například předloni ale nebyla skoro žádná úroda, takže jsme o zákazníky přišli i my. Spousta lidí si na zahradě radši postaví bazén a ovocné stromky proto vykácí,“ krčí žena rameny. Ačkoliv vedení pálenice ve Viničných Šumicích převzala dcera Romana, svoji práci na hřebík pověsit nehodlá. Sama o sobě mluví jako o generálovi, který má všechno pod kontrolou.