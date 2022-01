„Háčkovat mě naučila asi v deseti letech babička a od té doby musí mé ruce pořád něco vytvářet. Jen tvořením bych se ale živit nechtěla, už by to totiž nebyla vášeň, ale povinnost,” usmívá se provozovatelka Kreatinky, e-shopu, jenž se dá nazvat malým královstvím barevných bavlněných šňůr. Ty jsou v oblasti ručních prací už nějakou dobu velkým trendem.

Monika Kopřivová: Z doktorky farmacie je autorka knih a her pro celou rodinu

„Lidé jsou velice kreativní a šikovné ruce dokážou ze šňůr vytvořit všechno možné. Pletením, háčkováním, nebo technikou macramé tak vznikají krásné dekorace, košíky, roztomilé hračky i originální kabelky,“ vysvětluje Karin a jako příklad ukazuje vlastní výrobky, které ale v e-shopu nabízí jen výjimečně. Všechny na první pohled nadchnou provedením i krásnými barvami materiálu. Oko každé ženy však musí padnout na barvené kabelky, které majitelka Kreatinky vytváří z bavlněných šňůr.

Kabelka vytvořená vlastníma rukama je vždy unikát

Sortiment pro svůj e-shop sestavuje Karin podle toho, co k práci potřebuje sama. „Abyste byla schopná vyrobit si třeba kabelku, potřebujete háček nebo jehlici, materiál na výrobu, ke kabelce samotné pak i popruhy a zapínání, a my chceme, aby to vše u nás zákaznice našly,” říká Karin a vzpomíná, jak kdysi přišla za manželem s dotazem, zda by byl schopen vyrobit popruh pro její uháčkovanou kabelku.

„Manžel je moc šikovný a zvládl to jako vždycky na jedničku, a tak mne napadlo zařadit kožené doplňky do stabilního sortimentu. Pořídili jsme zařízení potřebné na výrobu kožených výrobků a vyrábíme je.” Dnes jsou tak v jejich sortimentu samozřejmostí kožené popruhy, poutka, či cedulky jež skvěle doplní vlastní výtvory, ale třeba i moderní kožené úchytky k nábytku, které v Kreatince pořídí jak ten, kdo tvoří pro radost, tak velkoodběratel.

Z koníčka se pro manžele stala práce na plný úvazek

Do letošního léta byl obchod pro Komenderovy vlastně jen koníčkem. „Oba jsme měli svá zaměstnání, e-shopu jsme se věnovali po práci a já po večerech háčkovala. Ruční práce ale momentálně zažívají, dá se říct, znovuobrození, navíc šňůry jsou skoro fenomén. Objednávek stále přibývalo, až bylo práce tolik, že jsme se s manželem oba rozhodli opustit původní zaměstnání a věnovat se naplno tomu, co nás oba baví.”

V Lánově vznikají Muttichovy němé značky pro Krkonoše. Jsou světovým unikátem

Roman Komender si nejprve odchod ze železáren, kde byl přes dvacet let mistrem, neuměl vůbec představit. Karin si ale zase neuměla představit firmu bez jeho pomoci a nápadů. „Já si vždycky něco vymyslím, manžel přemýšlí a pak najde způsob, jak to vyrobit. Jsem ráda, že se rozhodl pro změnu společně se mnou.”

Společně jim to jde na výbornou

V prostorách Kreatinky v Havířově je dnes sklad i dobře vybavená dílna, a manželé, jež se v práci báječně doplňují, postupně rozšiřují sortiment o další zajímavý materiál ke tvoření. V plánu mají ještě dotvoření prostoru, kde by Karin, až bude doba zase příznivější pro setkávání, chtěla pořádat tvořivé workshopy. Že má lidi co naučit, potvrzuje i zájem, návštěvníků oblíbené ostravské prodejní výstavy materiálů ke tvoření a autorské tvorby Kreativ, kde pravidelně vystavuje.

„Letošní Kreativ byl bohužel bez tradičních workshopů, ale i tak jsme se s dcerou, která v sobě konečně také objevila vášeň pro háčkování moc rády zúčastnily,“ uzavírá sympatická podnikatelka.