Zajímavé je, že zatímco sladké miluje, běhání samotné ji příliš neláká. „Jsem trochu kovářova kobyla, běhám jen rekreačně, abych vyčistila hlavu. Ráda bych ale někdy Vltavu Run zkusila, chtěla bych zažít z běžecké strany atmosféru na předávkách, být úplně vyflusnutá a pak doběhnout s úsměvem na tváři do cíle,“ říká o vytrvalostním závodu, který se poprvé konal v roce 2012.

Začalo to tím, když se rok předtím vrátila parta běžeckých nadšenců z amerického Oregonu, kde si zaběhli velký štafetový závod od vrcholu Mount Hood až po pláže Tichého oceánu. „Kluci přijeli nadšení, že viděli na trase kus krásné přírody v místech, kam by se jinak nedostali. A to bychom nebyli my, abychom si neřekli: pojďme taky ukázat běžcům krásy Česka!“ vzpomíná Květa.

Vltava Run je dlouhý 360 kilometrů, trasa vede od šumavského pramene Vltavy až do pražského Braníku. Dvanáct členů štafety se střídá po 10 kilometrech. Letos se na start závodu postaví už 14. května 310 štafet.

V začátcích Vltava Run byla Květa souběžně i produkční Špilberk food festivalu. Další její aktivitou je zajišťování cateringu na Letních shakespearovských slavnostech v Brně. Z rozmanitých činností jí však přináší největší finanční efekt malá kavárna na Špilberku, kterou provozuje osmým rokem.

„To místo se mi moc líbilo, mělo kouzlo, ducha. Máme trošku jinou nabídku, takže u nás koupíte třeba rillettes na domácím chlebu nebo domácí paštiku. Poslední roky si říkáme, že už máme úplně strop – ono je to tam vážně malé – ale my to pokaždé zase něčím posuneme dál. Teď třeba čerstvě novou řemeslnou zmrzlinou, kterou pro nás vyrábějí. Ale jinak bych kámošku k nám pozvala na cappuccino a cheesecake od naší cukrářky Janičky. Jen tu cukrárnu musím vždy skloubit s tím běháním, takže před závody v ní moc nejsem,“ říká.

Květiným mottem ve směsici podnikatelských činností je: „Nehledej důvody, proč něco nejde, ale způsob, jak to udělat“. „Nemám ráda výmluvy, ráda spolupracuju s lidmi, kteří používají hlavu a umí si poradit – jsou schopní pochopit podstatu a něco pro výsledek udělat,“ dodává Květa Látalová s tím, že má štěstí, že ji ve všem podporuje manžel.