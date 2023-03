Udělala si floristický kurz a na realitních stránkách našla místo, které po prohlídce prostor označila za to pravé pro svoji novou prodejnu. A tak od února loňského roku funguje v Tyršově ulici v Nymburce netradiční obchod s nezvyklým názvem Kytky here. Nabízí květiny, které jinde nemají, dělá vazby, které jinde nenabízejí, prodává kokedamy či mechária.

Že nevíte, o co jde? Hned se k tomu dostaneme.

Aneta Macková vystudovala vysokou školu se zaměřením na cestovní ruch. Žila tři roky v Nizozemsku a po návratu dojížděla do Prahy, do korporátní firmy, kde pracovala v angličtině s údaji z německé burzy.

„Jezdila jsem do práce, jen abych seděla a zírala do počítače a klikala jako blázen. Byla jsem taková cvičená opička,“ říká o svém předchozím zaměstnání, které jí nebavilo a nenaplňovalo.

Doba covidová se stala časem změny. V listopadu 2021 se naštvala, v práci si vzala dovolenou a udělala si floristický kurz. „Doma jsem motala věnce, to mě bavilo vždycky. Náhodou jsem se podívala, jestli někde není prostor k pronajatí. A byl… Napadlo mě, že to nebude náhoda a pak už to šlo ráz na ráz,“ popisuje ve zkratce vznik netradičního květinářství, které nese jméno Kytky here. Otevřela v únoru 2022.

Jít s dobou, být trendy

Na Nymburk je název květinářství Kytky here dost netradiční. „Mám ráda angličtinu. Přišlo mi to i docela vtipné. A hlavně, já když třeba odcházím z domova, tak to je klíče here, kabelka here… to slovo používám často. Takže logicky Kytky here,“ vysvětluje vznik názvu provozovatelka obchodu.

Od tradičních květinářství se liší v řadě ohledů. Hned po otevření nabízela rozvoz květin domů. „Na začátku byl o tuhle službu zájem, pak to ale trochu opadlo. A teď mám malé dítě, takže je trochu problém to všechno časově skloubit. Ale po domluvě květiny rozvezu i nyní. A postupem času zase tuhle službu plně obnovím,“ plánuje květinářka.

Na jejích webových stránkách najdou zájemci e-shop. I ten by se měl postupně rozvíjet. Spoustu času věnuje propagaci svého zboží na sociálních sítích. Novinky či slevy pravidelně dává na Facebook i Instagram.

Se způsobem vázání i druhy prodávaných květin se snaží být trendy. Nenabízet stejné vazby a květiny jako před patnácti dvaceti lety. „Gerbery a nevěstin závoj zná každý. Ale to frčelo kdysi. Doba se posunula. Já se vyptám, na jakou příležitost, jakou barvu má obdarovaná ráda a snažím se vymyslet něco nového a zajímavě to uvázat. Nic proti gerberám, ty mám v nabídce samozřejmě taky,“ vysvětluje svůj přístup Aneta Macková.

Za chvíli už přináší ukázat květinu, kterou ze zasvěcených asi zná málokdo a přitom právě ta je jednou z "trendy květin". S trochou fantazie se dá květ připodobnit k malému červenému ananasu. „Jmenuje se protea, já ji mám strašně ráda, dlouho vydrží, skvěle vypadá a nikde jinde ji moc neuvidíte,“ ukazuje floristka jednu ze svých oblíbenkyň.

Kokedamy a mechária

Jenže ne jen květinami se může pochlubit. Za výlohou jakoby levituje cosi podobného pokojové rostlině. Ovšem květináč nikde. Podle Anety ideální dárek a v poslední době velmi žádaná specialita. „Vzniklo to v Japonsku, jmenuje se to kokedam a v překladu to znamená levitující koule. Je to pokojová květina v zemině obalené mechem. Když ji pověsíte na vlasec, vypadá opravdu jako když levituje. V tom je ten vtip,“ vysvětluje květinářka.

A jak se to zalévá? „Namáčí se to na několik minut do vody a nacucne to jako houba, vy to vyndáte, necháte okapat, trochu jakoby poždímete a pověsíte zpátky. Ale nemusí nutně viset, můžete to mít i na podtácku.“

Dalším nezvyklým zbožím je mechárium. Nejlépe se to dá popsat asi jako menší akvárium s relativně úzkým hrdlem nahoře, které je navíc utěsněné velkou zátkou. Přesto vevnitř žijí živé rostliny zapuštěné v kamíncích a mechu. „Je to dekorace, nestaráte se o to, žije si to samo. Nemá to přívod vzduchu, ale ty květiny si vzduch uvnitř samy vyrábějí. To jim k životu stačí,“ ukazuje majitelka věc, která laikovi může připadat jako rostlinné perpetuum mobile.

Svíčky s křišťály

Dalším sortimentem, který jinde zákazníci najdou jen těžko, jsou ručně vyráběné svíčky. „Beru to od holek, které si to vyrábějí a odlévají samy. Svíčky mají své různé kamínky, samozřejmě voní a jsou to nezvyklé krásné dekorace. Řada zákazníků sem chodí cíleně jen kvůli nim. Opravdu frčí,“ vysvětluje Aneta Macková, která v krámku prodává na střídačku nebo společně se svojí maminkou a brigádnicí.

„Musím říci a zaklepat na dřevo, že po roce to opravdu šlape čím dál lépe. Chci zavádět i další nové služby, ale všechno je to otázkou času,“ uzavírá spokojená majitelka netradičního květinářství Kytky here.