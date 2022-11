Jak se nápad zrodil, objasnila Kateřina Gazdačko: „Se sestrami jsme se často scházely u kávy. Dumaly jsme, co podniknout. Jednou jsem Lence navrhla, že by mohla začít vyrábět své oblíbené pasty, kterými obdarovává blízké. Jenže ona na to, ať do toho jdu s ní. A tak se stalo. Pak se k nám přidala i sestra Anička. Ta se ale po krátké době vydala jinou cestou, kam ji to více táhlo. Proto v dalším podnikání dnes pokračuji já se sestrou Lenkou.“