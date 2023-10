Ženy a kosmetika, to patří k sobě. Dvě kamarádky z Těšetic – Nikola Sirotková a Denisa Strouhalová – si založily značku Laskala, která vyrábí přírodní kosmetiku. Výrobnu mají v Kostelci na Hané na Prostějovsku, jejich produkty jsou určeny nejen pro ženy, ale také pro muže. Své firmě se věnují již šestým rokem.

Kamarádky vyrábějí kosmetiku, která laská. Netestují ji na zvířatech, ale na sobě | Foto: se svolením laskala.eu

Jak se vůbec zrodila myšlenka vyrábět kosmetiku, co byl ten první impuls?

„To byla účast na jednom kurzu, kde jsme si vlastnoručně vyrobily dekorativní kosmetiku v podobě make-upu a tvářenky. Zde jsme poprvé přičichly k výrobě toho, co si na sebe nanášíme. Začaly jsme se dívat na složení produktů, které jsme používaly nebo si je chtěly koupit. A často jsme si je potom tím pádem už nekoupily,“ říká Nikola Sirotková.

Brzy si pak objednaly první přírodní suroviny a začaly zkoušet různé receptury. Postupně zjistily, jaká bude cesta, kterou bych se chtěly vydat. Přitom původně jsou ze zcela odlišných oborů, Nikola vystudovala obchodní školu, Denisa oděvní. Ale jako v případě většiny slečen je kosmetika vždy bavila.

„Jako malé holky jsme chtěly pracovat v kosmetickém salónu, rády se o sebe staráme, ale nikdy by nás dříve nenapadlo, že nás to jednou bude živit. Splnil se nám tím náš tajný sen,“ vzpomíná Denisa Strouhalová.

Ze začátku všechno zkoušely hlavně na sobě, následně potom na rodině a kamarádkách. Dávaly kosmetiku na Vánoce a jako dárky. A protože měly vždy krásnou zpětnou vazbu, začaly zvažovat, že se do kosmetiky pustí naplno, včetně výrobny a skladu.

Učinily velký krok

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, byl to pro nás velký krok. Musely jsme investovat nejen peníze, ale hlavně čas,“ vysvětluje Nikola. Nutné bylo najít prostor, který bude splňovat hygienické požadavky výrobny, vyřídit veškerá povolení a prokousat se byrokracií, která se na tento obor vztahuje.

„Popravdě jsme z první konzultace na hygieně odcházely tak demotivované, že jsme to chtěly raději vzdát. Každá jsme měla svůj život, ale rozhodly jsme se to risknout a zkusit. A teď je náš život Laskala. Myslím, že můžu mluvit za obě dvě, ale neměnily bychom, bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme mohly udělat,“ říká Denisa.

Vyrábějí přírodní kosmetiku, která je bez parabenů nebo sulfátů. „Ano přesně tak. Znamená to ale také, že si veškeré suroviny, ze kterých produkty vyrábíme, pečlivě vybíráme a zkoušíme je dlouho předtím, než je do produktu dáme. Používáme výhradně rostlinné oleje, vosky a másla. A co jistě stojí za zmínku, je fakt že žádný z produktů není testovaný na zvířatech, ale pouze na nás osobně,“ přibližuje výrobní proces Nikola.

Za šest let činnosti už mají v Laskale stálé a prověřené dodavatele surovin. „Někdy vyzkoušíme něco nového, občas to vyjde, nebo také ne. To pak surovina, bohužel, letí do koše,“ podotýká.

Vhodné i pro atopiky

První výrobek značky Laskala, který na trhu zabral, byl krém.

„Vzhledem k tomu, že Denča má od dětství atopický ekzém a téměř žádný krém ji nevyhovoval, tak jsme začaly zkoušet hlavně na ní. Například krém na obličej se krásně vstřebal a působil tak, jak má. Tím myslíme, že po něm pokožka nepálila, nesvědila, nedělaly se žádné fleky. Atopici pochopí. A tak je to vlastně se všemi produkty,“ říká Nikola.

V nabídce má Laskala například produkty pro rty, pleť, tělo, deodoranty nebo mýdla. A proč se značka jmenuje zrovna Laskala? „Řekněme, že je to něco jako – S láskou jsme vytvořily produkty, které vás budou laskat, s odhodláním silným jako skála, ale laskavým srdcem,“ vysvětlují majitelky firmy.

Jejich výrobky lze zakoupit na jejich e-shopu, v prostějovském obchodě Natura nebo v olomoucké Zdravotéce. A další prodejny jsou v plánu.