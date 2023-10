Dárkovou kosmetiku, svíčky, difuzéry, prací a čistící prostředky z dovozu a sladkosti. Nejen to prodává v mohelnickém obchodě MA drogerie Lenka Béňová. Mimo jiné má v sortimentu také čokoládové květiny Pelino, výrobky italské společnosti, pro kterou má zastoupení v České republice.

Lenka Béňová | Foto: Deník/Petr Pelíšek

Otevřít si vlastní podnik, k tomu se Lenka Béňová dostala trošku neobvyklým způsobem. „Byla jsem od malička ekzematik. A když jsem po škole potom vyjela do ciziny, abych se naučila jazyk, tak tam mi veškeré ekzémy zmizely. No a po návratu zpět domů mezi pobyty v zahraničí se mi zase objevily. Přemýšlela jsem proč, čím to může být, a zjistila jsem, že je to pracími prostředky a kosmetikou,“ říká Lenka Béňová.

Začala si proto vozit z ciziny potřebné drogistické zboží pro sebe. A pak z toho postupně vznikla možnost pomáhat i ostatním. K tomu přišlo vyhoření ve firmě, kde pracovala, a tak se rozhodla zařídit se sama pro sebe a otevřít drogérii, která nenabízí „standardní“ produkty. „Tehdy jsem spíš jen řekla, že bych chtěla mít svoji drogerii, a můj chlap řekl, že do toho jdeme. A najednou jsme měli obchod. Už to bude deset let,“ vzpomíná.

Za pultem ho to nebavilo. Na nápad provozovat saunu přišel muž za běhu

Z toho, že bude nabízet sortiment, kterého jsou plné supermarkety a má velkou reklamu, obavy neměla. „Věděli jsme, co to umí. Přípravku dáváte méně, prádlo je krásně vyprané a voňavé, je to úplně o něčem jiném. A také je důležitý servis, zákazníkům poradit, co a jak funguje a účinkuje nejlépe,“ vysvětluje.

Sortiment postupně rozšiřovala a stále rozšiřuje. Snaží se hledat nové věci, neotřelé, které nenabízí nikdo jiný. „Začala jsem hledat hodně i přírodní věci, pokaždé něco nového, pořád hledám. Ale u českých firem se často stává, že napřed naučí zákazníky přes nás malé prodejce a pak se objeví ve velkých prodejnách. A na jejich ceny už se my nedostaneme,“ říká Béňová.

Bez barviv a živočišných tuků

A přes hledání nového vedla cesta i k čokoládovým květinám Pelino. „Objevila jsem je jednou na veletrhu a úplně se do nich zamilovala. Vloni v srpnu jsme podepsali výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko,“ říká.

Italská společnost Pelino se svými sladkostmi proslavila po celém světě – mandle, lískové oříšky, belgická čokoláda, sortiment je skutečně široký, to vše obalené kvalitní vanilkovou polevou. Vznikají pod rukama italských mistrů podle receptu starého téměř 250 let. Voňavé a jedlé dekorace – rozličné druhy květin, zvířat nebo pohádkových postaviček, vše, co si jen lze představit. Všechny bonbony v květinách, až na drobné výjimky, jsou na povrchu bílé, neobsahují žádná barviva ani jiné chemikálie. Barevnost květin je dána obalem – barevnými celofány nebo látkou – tylem.

Zdroj: Deník/Petr Pelíšek

Jsou stoprocentně bez živočišných tuků a obsahují pouze mandle, cukr a vanilku, belgickou čokoládu a kakaové máslo z tuku z kakaa. Nenajdete v nich ani škrob, lepek nebo sladový dextrin. „Proto si je mohou s klidem vychutnat i vegani a milovníci cukrovinek s potravinovými alergiemi včetně celiakie. Navíc obsahují kombinaci bílkovin, sacharidů a nenasycených tuků – to vše pro vyvážený jídelníček plný lahodné chuti,“ říká Béňová. Kromě kamenné prodejny v Mohelnici je prodává i přes e-shop cokoladovekvetiny.cz.

Kamarádky vyrábějí kosmetiku, která laská. Netestují na zvířatech, ale na sobě

Sladkosti různých tvarů a forem, které nabízí, získávají na popularitě.

„I u nás ve svatebních salonech znají tradici pěti mandlí, ty symbolizují pět přání pro nevěstu a ženicha – zdraví, bohatství, hojnost, štěstí a dlouhý život. Květiny ale lidé neznají, připadá jim to jako keramika. Ale jsou to sladkosti, které jsou jedlé a moc dobře chutnají. Používají se na svatbách, oslavách, na výzdobu, třeba i na Vánoce. Nabízíme je na svatebních nebo čokoládových festivalech a lidem moc chutnají,“ podotýká.