Lenka Theodora Ficová je pedagožka, spisovatelka a lektorka. Dlouhé roky učila nemocné děti v pražském Motole, ten však opustila a začala pracovat „sama na sebe“. Mimo jiné se věnuje publikační činnosti a před nedávnem pokřtila tři knihy věnované rozvoji dětí a aktuálně je prodávají všechna velká knihkupectví.

Od učení ke knihám. Lenka Theodora Ficová píše publikace o rozvoji dětí | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Rozvoj dětí Lenku Theodoru Ficovou živí už nějakou dobu. Působí totiž jako lektorka kurzů se zaměřením právě na děti a věnuje se především těm ve věku od dvou do sedmi let. Nyní do svého portfolia přidala také knihy, které jí úspěšně prodává nakladatelství Grada.

Lenka se v pedagogice pohybuje již 37 let. „Z toho vlastně i vyplývá, proč psaní knih a lektorování – je dobré předat zkušenosti a poznatky. Nebo vlastně ne. To je takové divné podbízivé klišé. Pravda je ta, že se mi zdá přístup k dětem čím dál víc komplikovaný, šroubovicový a překombinovaný. Zbytečně. To nejjednodušší a nejpřirozenější je i nejlepší a nejúčinnější. Tak píšu a lektoruji, abych na to poukázala,“ popisuje autorka.

Tři knihy věnované rozvoji dětí pak pokřtila letos v březnu v Komunitním centru na Černém Mostě. Popisuje je jako příručky pro rodiče s intuicí. Humorným způsobem otvírají úplně nové pohledy na vývoj a možnosti rozvíjení dětí a vybavují rodiče spoustou rozvíjejících her.

Takové by měly být i další publikace, které Lenka Ficová plánuje vydat dál a krásně se propojují i s její lektorskou činností.

Cokoli v životě dělala, dělala ráda

Dříve Lenka Theodora učila nemocné děti ve Fakultní nemocnici Motol a přiznává, že se jí stýská po tamní neuvěřitelné atmosféře. „Cokoliv jsem v životě dělala, dělala jsem ráda a vždycky to bylo krásné,“ podotýká žena, která je ve svém profesním i osobním životě aktuálně spokojená.

Od učení ke knihám. Lenka Theodora Ficová píše publikace o rozvoji dětíZdroj: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Na práci Ficovou nejvíce baví práce sama, a to ve všech rovinách, tedy být pedagogem (průvodcem), autorem knih i lektorem. „Jsem velký obdivovatel možností dětské mysli a každý den nad tím žasnu a snažím se ten úžas a úctu šířit do světa,“ popisuje autorka.

Svoje podnikání rozhodně nikdy nechtěla pověsit na hřebík. „Jenom se občas trošku zasním, jaká bych asi byla v nějaké jiné profesi. Ale jenom na chvilku,“ uzavírá Lenka Theodora Ficová.