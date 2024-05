Vsadili na zákazníky, kteří sami poctivě zaplatí. Veronika a Zdeněk Baranovi – provozovatelé samoobslužného lesního baru U Kopaniny s krásným výhledem na zámek v Hradci nad Moravicí – ale vědí, že ne všichni si jejich důvěru zaslouží.

Manželé Baranovi stojí u nové pokladničky. Už je zabetonovaná, takže krádeže peněz přestaly. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Představte si, že se půjdete projít do přírody, vyjdete polní cestou na kopec a na něm si dáte v altánku příjemného lesního baru občerstvení. Můžete si vybrat z nabízených nápojů nebo sladkostí, ale personál chybí. A je jen na vás, jestli „budete hrát fair play“ a zaplatíte.

Když dostal osmatřicetiletý Zdeněk Baran z Bohučovic po babičce na kopci na hranici katastru Hradce nad Moravicí a Chvalíkovic v Moravskoslezském kraji kus lesa, přemýšlel, jak by ho využil.

„Byl tady nepořádek, chrastí. Jezdili jsme se sem podívat s kamarádem Milanem. Říkal jsem mu, že by bylo dobré něco tady udělat, protože je tady krásný výhled na hradecký zámek. Tak jsme začali les čistit. Nejdříve jsme udělali jednu lavičku a ohniště. Viděli jsme, že sem chodí lidé, a tak jsme to začali postupně rozšiřovat,“ vysvětluje provozovatel lesního baru Zdeněk Baran.

Lesní bar funguje oficiálně od března 2021. V současné době je oblíbenou zastávkou procházek lidí z širokého okolí. Inspiraci k jeho vybudování našel Zdeněk se svou manželkou v Lipové–lázních, kde už léta funguje jiný lesní bar.

V baru nechybí přístřešek, děti se mohou svézt na klouzačce.Zdroj: Deník/Radim Šlezingr

„Náklady, které mě to tady stálo, ještě zdaleka nejsou zpátky. A kolik hodin práce tady máme za sebou… Když jsem to začal budovat, tak mě od toho všichni odrazovali, včetně rodiny. Říkali mi, že jsem blázen, že to bude prodělávat. Dali jsme to ale dohromady,“ říká Zdeněk Baran, který se živí také jako řidič kamionu.

Musel přikoupit kus pozemku kvůli příjezdové cestě, navézt na ni štěrk a instalovat cedule se zákazem vjezdu, protože někteří lidé si zvykli jezdit autem až k baru.

S manželkou přiváží zboží do lesního baru několikrát týdně. Vždycky dopoledne přijedou, dodají do dvou speciálních betonových skruží s poklopy zboží a jedou zpátky domů. Návštěvníci si mohou sami vybrat alkoholická i nealkoholická piva, džusy a limonády. V nabídce jsou také tyčinky, oplatky a další cukrovinky. O víkendu jsou nachystány v lednici dokonce i špekáčky, nechybí ohniště, dřevo a papír na podpal. Nejlepší sezona je pro tento lesní bar na jaře a potom na podzim.

„Jsou měsíce, kdy se neprodá skoro nic, ale někdy za víkend prodáme i šedesát piv. Když děláme nějakou akci a máme tady i venkovní hudbu, prodají se i tři velké bečky piva,“ popisuje majitel baru a jedním dechem dodává, že pořádají i větší víkendové akce – třeba drakiádu pro děti nebo pálení čarodějnic. Nejvíce přišlo okolo dvou set lidí. Nyní chystají oslavy třetího výročí baru.

A teď to hlavní: platí poctivě všichni návštěvníci baru? „Někdy se stane, že přijdou zloději. Stává se, že dáváme plné skruže zboží, ale peníze nejsou žádné. Hlavně o letních prázdninách, dělají to většinou školáci. Kdyby to hospodaření bylo v minusu, vykašlu se na to. Pořád jsme ale v plusu nebo je to vyrovnané,“ přiznává Zdeněk Baran.

Nápoje jsou uloženy v betonových skružích. Každý se může obsloužit sám.Zdroj: Deník/Radim Šlezingr

Jednou už dokonce uvažoval o tom, že lesní bar zavře. To když byla kasička zničená. Původně byla na stromě, jenže nějaký vandal ji utrhl a vykradl. Teď je v baru kasička nová – bytelná železná roura zabetonovaná do země. Problémy s jejím vykradením skončily.

Manželé Baranovi chtějí bar dál provozovat a rozvíjet. Sami místo s krásným výhledem na zámek v Hradci nad Moravicí milují. „Když je hezky, domluvíme se s kamarády a jedeme si sem dát kávu,“ říká Veronika Baranová. A i když se část zboží ztrácí, aniž by za něj někdo zaplatil, pořád mají manželé chuť věnovat baru svou energii. „Více je dobrých lidí, těch poctivých,“ dodává paní Veronika.