Kino Varšava není jen kino. Je to architektonický skvost, první a zároveň poslední kamenné kino ve městě, pro mnoho Liberečanů i místo plné vzpomínek. Nad jeho budoucností, ale stále visí velký otazník. Příběh o záchraně kina vypráví Ondřej Pleštil, ředitel spolku „Kino Varšava“.

Kino Varšava je posledním kamenným kinem v Liberci | Foto: Deník/Pavla Hnyková Haidlová

Co bylo podnětem pro vznik spolku, který se o budovu v posledních letech stará a snaží se získávat prostředky na jeho provoz i nutné opravy?

Nejstarší kamenné kino v Liberci bylo postaveno v roce 1922 ve stylu Art deco. Když byl v roce 2008 ukončen provoz kina, objekt značně zchátral a v roce 2012 město Liberec dokonce zvažovalo jeho prodej do soukromých rukou. To se nám nelíbilo, a tak jsme spolu s kolegy založili občanské sdružení pod názvem „Zachraňme kino Varšava“ (pozn. dnešní spolek „Kino Varšava, z.s.“), který si kino pronajal a od té doby tu provozuje kulturní akce a usilovně pracuje na jeho obnově. Příští rok to bude už deset let, co se o tento objekt náš spolek stará.