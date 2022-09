Energetická krize představuje aktuálně jednu z největších překážek, kterou musí nejen podnikatelé překonat. Zatímco někteří se smiřují s případným koncem svého podnikání, jiní se rozhodli navzdory okolnostem za výsledek své celoživotní práce bojovat. Takovým příkladem je i Jiří Bláha, majitel známého pekařství a cukrářství, které je na trhu už 31 let.

Aktuálně investuje do alternativních zdrojů energie, jako jsou solární panely pro obchodní centrum v Liberci nebo tepelná čerpadla pro vytápění místo plynu. Zatímco k instalaci panelů by mělo dojít během letošního podzimu, nejzazší termín dodání čerpadel je leden příštího roku. „Situace není rozhodně optimální, během epidemie koronaviru přišla firma o padesát milionů a zastavilo to její progresivnější rozvoj. Kromě investic do nových zdrojů energie je potřeba přidat peníze zaměstnancům, aby i oni zvládli tuto těžkou dobu,“ podotkl majitel pekařství. Aktivně se zapojil do platformy „Hlava 22“. V ní mají zastoupení čeští podnikatelé a problémy s plynem a energiemi řeší společně.

Zdroj: DeníkJak sám Bláha přiznal, pokud se enormní nárůst energií nezastaví a ceny neklesnou, dostanou se do stavu, kdy budou proděleční. K poslednímu zdražení totiž došlo na začátku května, od té doby drží stejné ceny. Zatímco cena rohlíku a housky se zvedla o padesát haléřů, u chleba se spodní hranice rozmezí zvedla o sedm korun. „Jedním z nejdůležitějších faktorů je kupní síla českých občanů. Ta rozhodne o dalším vývoji. Upéct umí každý druhý, nejdůležitější je mít komu prodat,“ zamyslel se Bláha.

Navzdory všemu nehází flintu do žita. Věří, že díky dlouholeté tradici, zkušenostem z minulých let a finanční nenáročnosti celé rodiny nynější složitou dobu přečkají a posunou se dál. „Jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré. A i když současná situace s energiemi, potenciálem pracovních sil, ochotou něco dělat navíc, skromností a důvěrou je v současné době na spodní hranici, věřím, že se vše v dobré obrátí,“ uzavřel Jiří Bláha.

Jako poslanec v letech 2017 až 2021 upozorňoval na nutnost změnit přístup k řešení problému s energiemi poslaneckou sněmovnu a vedení ČEZ. Po krachu nárůstu cen v průběhu druhé poloviny loňského roku se měl snažit vysvětlit i budoucí dopady.

„Bohužel pohled většiny je tak v maximální časové ose příštího měsíce. Většinu zajímá současný stav a vývoj preferenčních hlasů. Ekonomika je minula obloukem,“ zdůraznil Bláha s tím, že díky politickým pravidlům se k řízení ekonomiky nedostanou ti, kteří s tím mají největší zkušenosti.