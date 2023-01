Jak aktuálně přemýšlí provozovatelé těch restaurací, které jsou na hraně?

Stojí před rozhodnutím, že letos skončí. Po relativně dobrém podzimu a silvestrovských akcích nastávají měsíce tmy. Někteří podnikatelé alespoň na zimu zavřou. A třeba obětují i tři měsíční nájmy, aby pak mohli pokračovat. Problém je se zaměstnanci. Co s nimi v době pauzy? Nejhorší možnost pro hospodské je nasekat velké dluhy.

Nedávno jste řekl, že v Česku je hospod a gastronomických provozů příliš. Leckde na vsi ale slouží veřejnosti poslední z nich…

V době covidu to byl hodně neférový argument, že je hospod hodně. Teď už ale nejde o zásah státu, jde o tržní situaci. Je pravda, že ve srovnání s jinými evropskými státy, třeba Velkou Británií, je v Česku hospod víc v přepočtu na obyvatele.

Ubude tedy letos výrazně hospod na mapě Česka?

Myslím, že se protřídí v následujících dvou třech letech. Každopádně se trh přetvoří.

Mohou z vesnic tradiční hospody vymizet?

Ani v Rakousku či Německu nemáte hospodu v každé obci. Vlastně to ani nedává smysl, řada z nich si už na sebe nevydělá. Ve větších vesnicích možná zůstanou jedna nálevna a jedna dobrá restaurace.

Co může být receptem na úspěch i v těžké době?

Moderní trendy, nadšení a profesionální řízení. Provozovatelé mohou na jaro a léto přijít s jiným obchodním modelem. Třeba v německém Berlíně spousta podniků otevírá až v pět hodin odpoledne a nevaří. Hospodští mohou hledat i menší prostory s nižšími náklady, téměř bez zaměstnanců. Poslouží štamgastům „kolem komína“. V tom případě se mohou uchytit i levnějšími cenami, Češi na ně slyší.

V Česku přetrvává koncept tradičních hospod. Čeká nás větší odklon k podnikům rychlého občerstvení?

Ve velkých městech jsou jako z jiné planety. Plné zákazníků. Přes poměrně vysoké ceny za to, co dostanete… Minimálně u měst to patrně je budoucnost. Koncept fast foodu vyhrává profesionálním řízením, efektivitou, dobrým marketingem. Podniky jsou rychlé, většinou čisté. Víte, co tam dostanete a jakou kvalitu. Když jdete do hospody v Čechách, často se modlíte, aby to nedopadlo špatně. Hospodští by se měli od profesionálně vedených fast foodů, učit i co se týká skladování surovin. Pro lidi jsou zajímavé také jako značka. Díky prodeji přes přepážku ušetří na servisu. Mimo řetězce fungují většinou v menších prostorách, s nižšími náklady.

Jaké jsou nejnovější trendy v gastronomii?

Mrtvý je letitý koncept, že si dáte polévku, hlavní jídlo, dezert. Mimo nějaká degustační menu. Také polední obědy spadly tak o dvacet třicet procent. V Čechách se hodně jedlo na objem, ne na kvalitu. To se mění. Budeme jíst méně, ale dráž. Novým zajímavým trendem je sdílení. Třeba parta pěti lidí si objedná dvě jídla, o která se podělí. Prorokuji tomu úspěch.

Zvyky štamgastů změnila pandemie. Lidé začali popíjet doma u vlastního výčepu. To pokračuje?

Částečně ano. Říkám tomu efekt garáže nebo hasičárny. Byť se na vesnicích a maloměstech zvyšují ceny méně než ve velkých městech, sud z velkoobchodu nebo pivo z marketu stále vyjde o dost levněji. Hospodský na vesnici tak musí udělat něco, čím hosty přitáhne k sobě, třeba vylepší servis, prostředí nebo atmosféru. Být usměvavý, rychlý, dobrý. Nadáváním si nepomůže. I gastronomie na vesnici potřebuje nový svěží vítr, něco zábavného.

Jak odrazuje hosty rostoucí cena čepovaného piva?

Máme nejlevnější pivo v Evropě. Lidé byli zvyklí na pivo v přepočtu za půldruhého eura. Hranice je už překonaná. Přitom v Německu stojí velké pivo pět šest eur. Co se týká zákazníků, nůžky se otevírají. Lidé na vesnici a malém městě víc koukají na cenu než Pražané s vyšší kupní silou. Kdo nemá hlouběji do kapsy, pořád si chce dát dobré pivo. Hospody, které ve velkých městech kypí životem, nejsou nejlevnější. Obecně pak ubývá ultrapijáků. Na deset piv za večer už nikdo nechodí… To nadobro zmizelo.

Jste kritikem zrušení EET, proč?

Nejsem bijec za EET, ale za digitalizaci a profesionalitu. S tužkou a papírem toho v gastronomii nedosáhneme. Nejsem sentimentální. V oboru obrovsky chybějí lidé v servisu, kuchyni. Řada z nich odešla v době covidu. Někteří pracovali načerno, nebo dostávali většinu peněz na ruku. Proč by se dnes měli vracet do takto nastaveného oboru? EET se bohužel stalo politickým zápasem. Uváděné důvody pro zrušení nebyly pravdivé.