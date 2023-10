Budovat svoji značku od úplné nuly není lehké. Jak ji dostat k její cílové skupině? A dá se udělat dobrá reklama i s omezeným rozpočtem? Deník se zeptal marketérky a obchodnice Lucie Hrušové, která se soustředí na velký marketing pro malé firmy. „Pomáhám firmám, které nemají čas, know-how nebo prostředky řešit si svůj marketing samy,“ říká.

Lucie Hrušová | Foto: se svolením Lucie Hrušové

Jak moc je pro malou začínající firmu těžké vybudovat svoji značku od úplné nuly?

Není to snadné. Budování značky je velmi komplexní a dlouhodobá záležitost. Malé firmy, často naráží na to, že nemají dostatečné know-how, jak na to, nebo mají přehnaná očekávání a jsou zklamané, že to nejde tak rychle, jak si představovaly. To vše se dá ale překonat. Základem je dobré plánování na začátku. Navíc dnes existuje spousta možností, jak to správné know-how alespoň v kostce získat.

Jak dlouho může takové firmě trvat vybudovat silnou a známou značku?

Myslím, že není možné přesně definovat čas. Hodně záleží na tom, na jakém trhu se pohybujete, jakou máte konkurenci, v čem jste lepší než ona, jak dobře dokážete pochopit potřeby svých zákazníků a jak je umíte naplnit. Proměnných je ale ještě mnohem více. Obecně bych řekla, že firmy, které si dobře na začátku vydefinují svou značku a všechno s ní spojené, mají šanci být rychleji známé a úspěšné.

Na co všechno by se měli připravit podnikatelé, kteří chtějí začít propagovat svoji firmu od nuly?

To nejdůležitější, na co se musí připravit, je to, že dříve, než začnou investovat peníze do propagace své firmy, musí investovat svůj čas a energii. Dobře promyslet každý detail. Nastavit si své cíle a cesty k nim tak, aby dávaly smysl. Mít plán. To jim pomůže nedělat neuvážená rozhodnutí, například nekupovat nárazově reklamní prostor, který pro jejich firmu nedává smysl.

Co všechno by měla mít připraveno a vyjasněno začínající firma před tím, než se rozhodne spustit svoji reklamní kampaň?

Především musí mít vyjasněno, co je cílem kampaně. Budovat povědomí o své značce? Přivést zákazníky do provozovny? Prodat své produkty? Pak musí mít vyjasněn svůj rozpočet a samozřejmě komunikační kanály, na které se zaměří. Důležité je také nastavit si, jakým způsobem bude vyhodnocovat úspěch kampaně. Kampaň, která nesplní cíle a očekávání, nemá smysl v budoucnu opakovat a naopak.

Platí, že čím je reklama dražší, tím má širší dopad na zákazníky, nebo lze dosáhnout vysoké efektivity i s velmi skromným rozpočtem?

Když máte omezený rozpočet, je o to více důležité vybrat si takovou propagaci, která bude co nejvíce cílená. Neplýtvat rozpočtem na reklamu, která vám nic nepřinese a její efekt není dobře měřitelný. Když k tomu zapojíte kreativitu, můžete i s málem vytvořit kampaň, která bude zajímavá a úspěšná.

Měla by začínající firma už od začátku zkoušet pokrýt co největší množství druhů propagace, tedy online i offline reklamu, nebo by se měla zaměřit spíše na jednu cestu a pak se vydat po dalších?

Když si jakákoliv firma, začínající i etablovaná, plánuje, jaký typ komunikace použije a v jakých kanálech, musí si v první řadě vydefinovat, kdo jsou její potenciální zákazníci, tedy cílová skupina. Kde se pohybují fyzicky, jaká média konzumují, zkrátka kde ji nejlépe zastihne a osloví. Na co slyší. Podle toho by potom měla namíchat svůj komunikační mix. Je velký rozdíl, když prodáváte teplé vlněné ponožky staré babičce, nebo hračky pro malé děti.

Setkáváte se ve svém oboru s tím, že klient podceňuje sílu reklamy?

Setkávám se s klienty, kteří ji podceňují, a s klienty, kteří ji přeceňují. Když nemáte v pořádku základy svého podnikání a váš produkt nebo služba nebo komunikace nejsou na dostatečné úrovni, zákazníky, které přilákáte reklamou, zklamete. Už se nevrátí, a ještě vám uškodí tím, že o vás nebudou mluvit hezky. Naopak můžete mít sebelepší produkt, ale když se o něm nikdo nedozví, nemáte ho komu prodat. U malých firem se s oběma póly setkávám poměrně často. O to větší radost mám, když se nám povede vše vyladit, a klientovi se díky tomu daří.