Životem Lucie Šustrové byly po dlouhou dobu peníze. Po letech působení ve světě investic a byznysu ji však chyběl ženský přístup. Znovuobjevila sílu tance a pohybu jako nástroje pro osobní růst a sebepoznání. Dnes tím v rámci ženských kruhů provází další zájemkyně, kterým pomáhá objevovat jejich potenciál.

S kurzy pro ženy začala Lucie Šustrová před šesti lety | Foto: se svolením Lucie Šustrové

Lucie Šustrová je původem z východních Čech, dnes už ale žije v jižních Čechách. Původně pracovala v oblasti financí, v současnosti se však věnuje něčemu zcela jinému – pomáhá ženám objevovat jejich vnitřní sílu prostřednictvím taneční terapie. V jejích kurzech se snoubí radost z pohybu s osobním růstem.

„Mám vystudovanou matematiku, pracovně jsem se věnovala investicím, v posledních patnácti letech především prodeji zlata, stříbra a bitcoinu. Byla jsem hodně v mužském světě a mužském myšlení, ale ta ženská cesta je úplně jiná. Moje vnitřní žena nebyla spokojená, tak jsem ji začala dosycovat,“ vzpomíná Lucie Šustrová.

Její cesta od investiční specialistky k taneční terapeutce vedla přes všechny možné kurzy. „Na jednom ženském pobytu jsme tančily a mně se do života vrátila ta radost, kterou jsem při tom cítila kdysi. V minulosti jsem totiž závodně tancovala. Věděla jsem, že to je mé místo,“ říká.

A příležitosti k ní začaly samy přicházet.

Tanec je podle ní pro ženy nejsnazším a nejpřirozenějším způsobem, jak se vyjádřit. „Říká se, že tanec je pro ženy nejrychlejším nástrojem k sebepoznání. Je jemný, ale jde do hloubky. A jak je to přes tělo, tak se to nedá okecat, je to pravdivé. Ať se nám to líbí, nebo ne, prostě se to děje. Důležité je, že nás to osvobozuje, že se uzdravujeme,“ poukazuje na hlavní přínos tance.

Krásnější, jistější

Setkávat se s ženami, které chtějí poznat samy sebe, začala prostřednictvím kurzů před šesti lety. Odměnou pro ni je, když vidí, jak se ženy, které její kurzy navštěvují, proměňují. „Narovnává se jim vztah k tělu, k sobě samé a celý hormonální a nervový systém. Více si věří, více se cítí, oči a tváře se jim rozzáří, jsou krásné,“ vypráví nadšeně.

Ženám ale chtěla předávat ještě víc, a tak momentálně studuje školu pánevního dna a stala se Ikigai koučkou, minulý rok získala také licenci facilitátorky terapie s názvem Chakradance, kterou studovala přímo u zakladatelky Natalie Southgate z Austrálie.

„Chakradance je taneční terapie, která spojuje hlubinnou psychologii Carla Gustava Junga s indickým věděním o čakrách,“ přibližuje Lucie Šustrová kurz, který vede od března v českobudějovickém Centru setkávání. Cílem je podle ní dostat se prostřednictvím tance a vizualizací do jednotlivých čaker. Pomoci má speciální hudba, která odpovídá frekvencím jednotlivých čaker.

„Budou nám přicházet vzpomínky, emoce, vynořovat se nezpracovaná energie, kterou budeme uvolňovat,“ vypráví.

Kurzy i pro děti

Proměňovat se pak podle ní bude i vnější realita – od vztahů přes finance až po fyzický a psychický stav.

„Každý v sobě máme stíny, které nevidíme, nemůžeme na ně sami přijít. Odkrýt je můžeme třeba právě díky tanci, nebo na terapii, kde nám je ukáže někdo jiný. Výhodou tance je, že se to děje samo. Skrze pohyb věci vytancuješ, necháš to volně plynout. Když přijdou emoce, prodýcháš to, prožiješ si to, ale je to jemnější. Je to udělané tak, aby to bylo bezpečné,“ ujišťuje Lucie Šustrová případné zájemkyně.

V květnu plánuje spustit kurzy chakradance pro děti od čtyř do šesti let. „Mým cílem je, abychom měly zdravé a šťastné děti, které vědí, kým jsou. Aby cítily úctu ke svému tělu, dokázaly využívat intuici a stály ve své síle. Aby měly zdravé čakry, kde energie stále proudí a zbytečně se neblokovaly. Aby se naučily pracovat se svými emocemi a znaly své hranice“ nastiňuje plány.

Jednotlivými čakrami se budou ‚protancovávat‘ na základě pohádkového příběhu. „Je to velmi hezká a smysluplná práce, a také prevence před šikanou, depresemi a úzkostmi, které u dětí rapidně narůstají,“ uzavírá Lucie Šustrová.