Lukáš Žaludek je člověk, který když začne mluvit o své práci, oči se mu rozzáří. Okamžitě je na něm patrný obří zápal pro firmu, a především pro zákazníky. Ti pro něho znamenají hlavní smysl podnikání. Ke stejnému přístupu vede i své spolupracovníky.

„Mojí hlavní životní inspirací a motorem je můj táta, který mě vždy vedl k práci. Naučil mě věci rozvíjet a starat se o ně,“ říká Lukáš Žaludek. | Foto: Deník/Jan Karásek

V rodinné firmě z Napajedel Baltaci a.s. začal Lukáš Žaludek pracovat už jako adolescent. Coby student gymnázia objížděl na bicyklu jednotlivá pracoviště firmy a stahoval výpisy z tehdejších telefonních ústředen. A nebo jako brigádník stál u výčepu. Postupně se však vlastní pílí a odhodláním propracoval až do současné role lídra společnosti.

„Moji hlavní životní inspirací a motorem je můj tata, který mě vždy vedl k práci. Naučil mě věci rozvíjet a starat se o ně. Na světě jsme jen na návštěvě, kde je nám na pár desítek let něco, v mém případě Baltaci, svěřeno do rukou. A je naší povinností, abychom to co nejlépe obhospodařovali a předali další generaci tak, aby mohla podle našeho vzoru pokračovat,“ říká Lukáš Žaludek.

Letošnímu čtyřicátníkovi nevadí chyby ani průšvihy. To všechno podle něj k životu patří. Co však nesnáší, je lež. Na tu je prý doslova vysazený.

Jaká byla Vaše cesta do pozice lídra u společnosti Baltaci a.s.?

Trnitá. Po studiích, když mi bylo přes 20 let, jsem se vrátil do firmy. Po vesměs ne moc úspěšných anabázích na různých pozicích mě tata postavil do pozice vedoucího našeho prvního Hotelu U Náhonu. Tehdy to byla především restaurace, která měla v patrech dělnickou ubytovnu. Sice jsem měl na starost hlavně restauraci, ale mě začalo velmi bavit právě to ubytování.

Přestože jsem měl jen jedno patro lepších pokojů, začalo se mi ho dařit velmi dobře obsazovat. Stále více jsem pak tlačil na tatu, abychom v budově měli více pokojů a doplňkové služby, jako například wellness. Podařilo se mi ho přesvědčit, pustili jsme se do toho a postupně objekt přebudovali v plnohodnotný hotel.

Hotel, který byl na zlínské poměry patrný. A na to, že se jednalo o standard tří hvězd, se nám tam dařilo dělat dobrou hotelovou kulturu.

„Primárně se nechceme rozšiřovat co do objemu, ale co do jakosti,“ prozrazuje Lukáš Žaludek, který v rodinné firmě z Napajedel Baltaci začal pracovat už jako adolescentZdroj: Deník/Jan Karásek

Později jste otevřeli i druhý, větší hotel Baltaci Atrium kousek od centra města.

K tomu jsme využili původní budovu, kterou jsme vlastnili. Sloužila hlavně jako kancelářské prostory. Začal jsem tatu hecovat, ať to celé předěláme právě na další hotel. V roce 2007 jsme se rozhodli, že na projektu začneme pracovat. O tři roky později jsme otevírali. Když se na to dívám z dnešního pohledu, obdivuji tatovu důvěru, kterou do mě vložil. Nechal mi volné ruce při tvorbě konceptu i provozování tohoto zařízení.

Co je pro vás nejdůležitější při poskytování služeb zákazníkům?

Řídíme se čtyřmi hodnotami, které jsou naprosto zásadní pro naši práci; pro službu, kterou poskytujeme. Znamená to, že ji chceme poskytovat spolehlivě, odborně a maximálně prozákaznicky. Je pro nás důležité, aby námi poskytovaná služba odrážela tužby a očekávání zákazníků. Neméně důležité je, aby u nás všichni tu službu poskytovali „se srdcem“. Aby ji dělali lidé, kteří mají vztah k zákazníkovi, řemeslu, firmě. Lidé, pro něž to není jen práce, ale činnost, která jim přináší uspokojení.



Jaké jsou hlavní výzvy, kterým čelíte v současném konkurenčním prostředí?

Podnikání máme poměrně široké, takže každé odvětví čelí něčemu jinému. Ale myslím si, že dlouhodobě jsou našim největším úskalím a zátěží neustálé změny podmínek. Když se ohlédnu, kolikrát se za poslední roky měnilo DPH, zavádělo EET, rušilo EET. I různých ohlašovacích povinností spíše přibývá, než aby tomu bylo naopak. Místo toho, abychom se soustředili na zákazníka a na naši práci, pořád řešíme, co stát zase vymyslí.

A jaká byla největší výzva v minulosti?

Za jednu z nich považuji Cateringové centrum Baltaci, kdy jsme se rozhodli vybudovat nový provoz v Tečovicích. Je to malinko jiná disciplína, než je člověk zvyklý z „malé“ gastronomie a restaurací. Vyrábíme produkt kvality restaurace v objemu střední nebo větší výroby. Dnes tam máme 25 zaměstnanců. Vaříme měsíčně několik desítek tisíc jídel.

Absolutně to nekoresponduje s normovanou kuchyní, která je pro velké provozy tohoto typu běžná. Kdy je přesně stanoveno, co do daného jídla patří; přesně tolik a tolik surovin. Jenže například česnek je pokaždé jinak silný. Proto za každým jídlem stojí konkrétní kuchař či kuchaři, kteří mají prostor pro individuální přístup k pokrmu, jeho přípravě a dochucení. Díky tomu dosahujeme vysoké kvality i chuti pokrmů.

A naopak ta negativní výzva?

To bylo v době covidu, kdy se vše zavřelo. Seděl jsem sám v hotelu, bylo tam vypnuté topení, zima doslova jak čert. Říkal jsem si, co bude. Viděl jsem tu hromadu faktur i výplat, které bylo nutné uhradit. Člověk skutečně nevěděl, co bude. To byla opravdu těžká chvíle. Ale nejhrůznější pak bylo to poznání, jak byla ta krize řešena. Jak vláda dokázala svými kroky život v celé zemi ochromit a změnit. Dodnes to jde vidět.

Jak například?

Součástí naší skupiny je zlínská Střední škola Baltaci. Tam mívám pravidelná setkání se studenty, respektive představiteli žákovského senátu, kde probíráme jejich nápady, připomínky a přání. Dříve studenti přemýšleli o nových a inspirativních projektech, modernizaci vybavení, chtěli cestovat. Letos vznesli požadavek, že by preferovali školního psychologa.

Začal jste mluvit o škole. Máte ji hlavně z toho důvodu, abyste si vychovali vlastní nové zaměstnance?

To vůbec není naší primární motivací, byť samozřejmě studenti mají praxi v naších provozech. Hlavní ambicí je budovat školu, která bude rozdílová. Školu přinášející rodičům i studentům službu, kterou každý rodič pro svoje děti chce.

Jakou konkrétní službu máte na mysli?

V létě budeme tvořit novou strategii školy, protože vnímáme potřebu změn ve vzdělávání. Byli jsme zvyklí, že po základní škole se patnáctileté děti rozhodly, jaký obor budou studovat a následně se mu profesně věnovat. To už nyní nejde. Svět se mění, dynamicky. Člověk může vystřídat celou řadu profesí. Vůbec nemusí zakotvit v jedné. Myslíme si, že by se střední vzdělávání mělo více zevšeobecnit, abychom studenty hlavně naučili přemýšlet, získávat informace, komunikovat, a to samozřejmě i cizích jazycích. Také aby se vyznali v informačních technologiích. Protože odbornost, v našem případě například hotelnictví, se mohou naučit později. Od toho je už zaměstnavatel, aby si je zaškolil.

Co by si tedy měli především studenti ze školy odnést?

Vnímám jako přínosnější - než učit studenty, jaké jsou vidličky a nože - je naučit, jak se mají prezentovat. Dále jak se připravit na výběrové řízení při hledání zaměstnání či jak kriticky vyhodnotit nějakou nabídku.

Samozřejmě i přes všechno zmíněné zůstává prioritou připravit studenty na maturitu a přijímací řízení na vysokou školu. Ve zkratce řečeno je ambicí školy, aby se stala institucí, která bude na poli středního vzdělávání ukázková.

Restaurace Baltaci je místo se skvělou gastronomií.Zdroj: Se svolením Restaurace Baltaci Napajedla

Jaký je váš přístup k inovacím, automatizacím a dalším novým věcem?

Pozitivní, ale nesmí to být za každou cenu. Jen kvůli tomu, že se dnes zdá být něco moderní, neznamená automaticky, že to zákazník očekává. Ba naopak. Vždy je potřeba najít správný balanc. Chceme si ve firmě udržet ten fakt, že firmu tvoří lidé. Nechceme se odosobnit.

Často slýchávám, že nejhorší je práce s lidmi. Já s tím nemohu souhlasit. Naopak si myslím, že práce s lidmi je to nejdůležitější. Nechtěl bych pracovat s roboty. Jsem rád mezi svými spolupracovníky. Předpokladem k tomu je poctivá a soustavná práce na tvorbě a udržení dobrého týmu. K tomu bylo dobré i období covidu. Tehdy jsme si jasně řekli, že chceme pracovat na sobě směrem dovnitř. Abychom si správně nastavili vizi a hodnoty. Myslím si, že právě to dnes přináší ovoce.

A co plány na další rozšíření firmy? Poměrně nedávno jste například otevřeli bistro ve zlínském Unihobby.

Primárně se nechceme rozšiřovat co do objemu, ale co do jakosti. Právě jakost je náš směr, kde se chceme neustále zlepšovat. Budu parafrázovat Stanislava Martince z Koma Modular: „Není důležitý růst, ale rozvoj.“ Tedy to, jak naši práci děláme, s kým ji děláme, proč ji děláme. To je pro nás to zásadní.

Intenzivně pracujeme na jednom velkém projektu. Chceme po téměř 15-ti letech významně investovat do Hotelu Baltaci Atrium a přistavit křídlo s novými pokoji.