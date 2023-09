Saddy a Petra jsou mladí manželé žijící na Domažlicku. Jak tento mladý pár s úsměvem říká, jejich manželský projekt Maddera Design postupně přerostl z příležitostné výroby dřevěných svatebních darů s vypáleným designem až do rodinného businessu s širokým portfoliem produktů.

S výrobou dřevěných doplňků začali Saddy a Petra roce 2017. Byl to pro ně rok svatebního boomu všech jejich nejbližších přátel, sestřenic a bratranců. Jezdili proto na svatby po České republice, ale i po celé Evropě, protože Saddy má přátelé ze své rodné Bolívie v každém koutku Evropy.

„Chtěli jsme novomanželům darovat něco opravdu od srdce a tehdy jsme našim přátelům objednali z Anglie lávové prkénko s bíle vytištěnými jmény a datem svatby. Deska byla opravdu krásná a novomanželé z ní byli nadšeni. A my jsme si tehdy řekli, že zkusíme udělat to samé ale do dřeva…“ začíná listovat v pomyslné knize podnikatelských začátků Petra Madde.

Laser tehdy ještě začínající podnikatelé neměli, ale mohli prý využít CNC technologie, které má Petřin tatínek Miroslav v práci.

„Všechny motivy jsme do prkénka nejdříve vyřezali, poté vystříkali černou barvou a nakonec několikrát zbrousili a ošetřili olejem. Byl to zdlouhavý proces, který zabral téměř 50 minut, ale výsledek! Ten byl prostě neskutečně povedený,“ rozzáří se ještě dnes Saddymu oči.

Práce pro pražskou kavárnu Slavia:

„Když v rukou držíte váš vlastní výrobek a vidíte, že je krásný, funkční a žádaný, nechcete přestat. Zákonitě pomyslíte na to, že by stálo za zkoušku se tomu věnovat na full-time,“ doplňuje Petra příběh, jak vznikla jejich firma Maddera Design. Název je odvozený od toho, že Madde je jejich společné příjmení a madera s jedním d zase znamená španělsky dřevo.

V začátcích pomohla i rodina

Saddy původně vystudoval mezinárodní vztahy na univerzitě v Bolívii. Vztah ke dřevu si ale s sebou nesl z rodiny, a proto pro něj práce s ním nebyla novinkou. Petra dříve pracovala v marketingu, ovládala základy grafického designu a první e-shop sestavila svépomocí.

„Na on-line objednávky jsme nemuseli dlouho čekat, začali jsme jezdit na designové markety do Plzně a do Prahy. S velkou podporou Petřina tatínka jsme sestavili naše pracoviště a začali jsme používat laserové a CNC technologie,“ skládá poklonu za pomoc v začátcích svému tchánovi Saddy.

Dnes už spolu s dalšími šikovnými pomocníky vytváří designové funkční doplňky do kuchyně a interiéru. V portfoliu jejich vlastnoručních a originálních výrobků jsou třeba prkénka, podtácky, podnosy po kávu, velké snídaňové podnosy, dřevěné prostírání a dokonce i velkoformátové obrazy.

„Přidaná hodnota naší práce je, že si naši klienti mohou všechny výrobky personalizovat podle svého přání. Ve spolupráci s velmi nadanou ilustrátorkou Andreou Markovou jsme schopni klientovi nabídnout i ručně zhotovenou ilustraci podle myšlenky nebo fotografie,“ pokračuje Petra.

Aktuálně větší část jejich objednávek přichází od firem, hotelů, restaurací a především kaváren.

„Naše podnosy najdete v krásných nových kavárnách po celé republice. Plechové podnosy pod kávu jsou dozvukem minulých let – dnes se servíruje na dřevěných podnosech s logem kavárny. Měli jsme i to potěšení vyrábět pro Hilton Prague, Marriot a nejstarší kavárnu v Praze, kavárnu Slavii, pro kterou jsme navrhli a vyrobili servírovací plato na absint,“ vyjmenovává Petra Madde.

Výrobek s otiskem osobnosti klienta

A jaké motto mají tito mladí manželé? „Přání klienta, ať už konečného, nebo firemního, je pro nás výzvou jít dál a vytvořit něco jedinečného a kvalitního s otiskem klientovy osobnosti,“ uzavírá Saddy.