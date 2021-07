Co vás vedlo k tomu, že jste zakoupila hrad Opálka?

Nejdříve jsem jezdila a jen se rozhlížela kolem sebe. Pak ve mně největší otázky vzbuzovaly chátrající objekty, které každý vidí už od silnice a čas od času se nějaký úplně ztratil z dohledu. Začalo ve mně hlodat, proč se stát, město a Národní památkový ústav o takové objekty vlastně nezajímá a naše historie postupně zaniká.

Jako správný zmasírovaný Čech různými informacemi, jsem kladla všechno za vinu hlavně památkové péči a jejich nedostatečnému boji. Rozhodla jsem se tedy, že se pokusím alespoň trochu pomoct jako jednotlivec a koupila jsem hrad Opálku s poplužním dvorem a nejstarší dům v Nepomuku, oba objekty v polovině roku 2018. Nejdříve to byl boj a jako laik jsem v památkářích a archeolozích viděla jen neoblomného protivníka. Dostávala jsem se do situací, jako kdyby na mě mluvili cizím jazykem, kterému nerozumím. To mě přimělo i v mých 47 letech, při zaměstnání a dvou dětech, začít studovat archeologii. Tahle škola mi otevřela oči.

Po dvou a půl letech, kdy jako soukromník opravuji památky, už mohu říct, že se nebojím ani jedněch z nich, naopak vidím, jak moc mohou pomoci. Možná mám štěstí, ale právě v Klatovech i v Nepomuku jsou památkářky, kteří se snaží opravdu pomoct, aby byla historie zachována. Lidé se nemusí bát opravovat památky a vlastně ani prohlašovat objekty za památky. Největším nepřítelem podle mne není NPÚ a archeologové, ale politika a její moc.

Co se ve vás odehrávalo, když jste viděla Opálku poprvé?

Byla zarostlá, zdevastovaná, vyřezané trámy a nezabezpečená, bylo mi jí prostě jen líto. V tu chvíli jsem si řekla, je tu památka, která potřebuje zachránit a stojíš tu ty a můžeš se o to pokusit. Takže jsem ji koupila. Když odezní euforie, dostaví se stav deprese, protože si uvědomíte, že koupit neznamená vlastně vůbec nic. Najednou vám dojde, že tohle je jen začátek a vy musíte vymyslet projekt, který zabezpečí do budoucna i údržbu na další stovky let.

Zaslouží si, stejně jako dům v Nepomuku, aby je navštěvovala veřejnost, takže neplánuji nic takového jako vlastní bydlení. Opálka je rozsáhlá, celý dvůr se rozkládá na čtyřech hektarech a kromě hradu a pozůstatků gotických zdí je tam i kaple sv. Anny, kovárna, lihovar, pivovar, staré pivovarnické sklepy i trojlodní novější, hrázděná stavbu, stáje, vila a mnoho dalších budov. Je to místo, kde je zaznamenán postupný vývoj od 14. století do dnešních dnů. Rozpočet na obnovu je kolem 300 milionů korun, které samozřejmě nemám.

Co se vám již podařilo udělat?

Postupně se nám ale daří i díky doporučení NPÚ čerpat dotace. Od loňského roku jsme zařazení do programu záchrany architektonického dědictví, letos jsme dostali příspěvek i od Plzeňského kraje a ORP. Opravili jsme část střech na hradě, střechu na kapli sv. Anny a její fasádu. Z vlastních zdrojů jsme pak dělali střechu nad kovárnou a vystavěli nové pódium, abychom mohli začít pořádat více koncertů. K velké pomoci na Opálce však patří hlavně brigádníci z řad veřejnosti.

Každý rok pořádáme pracovní slavnosti, kdy na podzim plánujeme již sedmé. Při první brigádě byla účast 100 lidí a od té doby pravidelně chodí 50 až 60 lidí na každé. Každá pomoc je strašně důležitá. Hasičky a hasiči z Opálky pomáhají na brigádách i na akcích. Pak tu jsou stálí Opálečtí a Strážovští pomocníci, kteří chodí pravidelně a můžete jim kdykoliv zavolat, že potřebujete pomoct. Vychází nám vstříc i starosta, co je důležité.

Co plánujete dále?

V příštím roce chceme udělat opravu hrázděné stavby a postavit veřejné WC se sprchami. Ty mají sloužit opět návštěvníkům akcí i workshopů. Doufám, že se nám podaří dokončit opravu kovárny, kam nastoupí již domluvený kovář a bude pořádat akce pro veřejnost. Hrázděná stavba by měla sloužit hlavně na přednášky určitých témat týkajících se hlavně památek a archeologie. Zároveň bych chtěla spustit akce pro školy, kde by si mohli žáci více užít pár hodin dějepisu s názornými ukázkami. Do budoucna až se nám podaří obnovit další objekty by měli přijít na řadu středověké školy v přírodě.

Vy ale chystáte bohatý program i letos…

Začínáme 24. července poutí sv. Anny, kdy se mohou lidé těšit na rytíře koruny české, kteří připravili program plný zábavy, popravy, ponožkové bitvy, sokolníka, ukázkou rytířských soubojů a hlavně jezdecký rytířský souboj, který se uskuteční na nově vybudovaném kolbišti. Na hradě budou komentované prohlídky a výstava historických panenek. Do večerního programu jsme zařadili kapelu Gnomus (středověká hudba) a následovat bude skupina Coda a Whitesnake revival.

Další akce se plánuje na 7. srpna, kdy si můžete poslechnout předkapelu Chai a následně skupinu Slza. Poslední akcí bude 27. srpna AC/DC Tribute, MASH a Radiátor. Takže bychom chtěli pozvat co nejvíce lidí. Pro mě je vlastně každý návštěvník tím, kdo si může říct: „Pomáháme zachránit hrad Opálka“.