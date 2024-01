Už od dětství ji bavilo zavařování a zpracování toho, co si její rodina vypěstovala. Práci na zahradě ale brala jako nutné zlo, které k vlastnímu ovoci a zelenině patří. To se však změnilo, když se jí narodily děti a probudila se v ní touha dát jim tu nejlepší stravu a mít kvalitní ovoce a zeleninu na výrobu přesnídávek a příkrmů. A tak se Veronika Gruntová ze Senice na Hané stala Mámou z gruntu.

Veronika Gruntová založila projekt Máma z gruntu, kde ostatní učí, jak si sami mohou vypěstovat vlastní plodiny a pochutnat si na nich s rodinou | Foto: se svolením Veroniky Gruntové

Vyrůstala na vesnici a doma měli nejenom zahradu, ale i slepice, prase, králíky a další hospodářská zvířata. Zahradničení bylo součástí běžného dne i celého roku a také chodu rodiny, která měla větší zahradu a vypěstované plodiny bylo potřeba zpracovat.

„Když byla sezóna meruněk, prostě se zavařovaly meruňky na kompot, dělala se marmeláda, knedlíky, koláče… Mamka potom z těchto kompotů dělala v zimě koláče, nebo jsme je měli jako přílohu k obědu. Vlastně si nepamatuji, že by se u nás někdy kupovala zelenina a ovoce, samozřejmě s výjimkou banánů nebo mandarinek,“ vzpomíná na dětství Veronika Gruntová.

Postupem času si i ona našla cestu i k zahradničení a založila projekt Máma z gruntu, v rámci kterého sdílí svoje zkušenost a rady ze zahrádky, kuchyně a kváskového pečení. Projektu se ze začátku věnovala hlavně kvůli sobě. S prvními spokojenými ohlasy a absolventy on-line kurzů však přišlo i potěšení z toho, že se klientům daří, může jim pomáhat a ušetřit čas.

„Když pak posílají fotografie svých zahrádek nebo třeba chleba, který se jim podařilo upéct, jde vidět, že mají opravdu radost,“ usmívá se Veronika Gruntová.

Podnikání se věnuje od roku 2020 a to, co se zprvu zdálo být jen způsobem seberealizace a drobným přivýdělkem, se postupně mění ve fungující byznys. Přiznává, že při otázce, čím se živí a kde pracuje, je někdy poměrně složité vysvětlit, jak se zrovna zahradničení nebo zavařování dá lektorovat on-line na dálku.

„V rodině ani mezi přáteli se nikdo nevěnuje obdobnému podnikání. S blízkými tedy sdílím svoje výsledky a úspěchy, ale příliš je nezatěžuji technickými záležitostmi a tím, jak vlastně celý proces mého podnikání funguje,“ upřesňuje.

Ale co když s někým potřebuje bez složitého vysvětlování probrat, co ji v podnikání zrovna trápí a s čím potřebuje pomoct? „Mám kolem sebe několik žen podnikatelek, které pracují v podobném režimu jako já, ale s jinými tématy. S nimi můžu jít přímo k věci, popovídat si a předat zkušenosti. Většina z nich bydlí jinde, a tak využíváme různá podnikatelská setkání nebo on-line hovory,“ popisuje Máma z gruntu.

Odpočívat příliš neumí

Práce na zahradě a pobyt venku jsou pro ní relax, který ji pomáhá vyvážit čas strávený u počítače. Stejně tak i vaření a pečení je něco, co dělá opravdu ráda. Zároveň přiznává, že najít si mezi podnikáním, péčí o domácnost a rodinou čas na odpočinek, není jednoduché.

„Taková chvilka nic nedělání, čtení nebo procházka jsou věci, které mi dělají opravdu dobře. Musím se ale přiznat, že neumím moc odpočívat, ale učím se to. Protože právě když vypnu hlavu, přichází ty nejlepší nápady,“ usmívá se podnikatelka.

Svou prací chce lidem přinášet především hodnotný obsah, který je dokáže hned posunout a není pro ně ničím složitým.

„Proto se věnuji hlavně lidem, kteří se zahradničením a zavařováním začínají. U nich je pokrok a radost z vlastních výsledků rychle vidět. Na pevných základech pak mohou stavět dál. Často máme pocit, že to, co víme my, ví přece všichni, a že to, co nám jde přirozeně samo, tak jde i ostatním. Ale opak je pravdou,“ uzavírá Veronika Gruntová.